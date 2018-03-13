Выбирают дешевую еду

Те, кто не знал нужды в детстве, обычно ходят по супермаркету с большой тележкой и бросают в нее все, что им нравится. Арбуз или клубника зимой? Отлично! Заморский экзотический фрукт? Почему бы и нет! Ну а те, кому приходилось раньше терпеть лишения, теперь первым делом смотрят на срок годности и цену товара. И прикидывают, точно ли им нужен этот продукт или можно обойтись чем-то другим?

Экономят на себе

Дамы, которые выросли в бедности, даже добившись положения в обществе и определенного материального достатка, все равно стараются экономить на себе. Они практически не посещают салоны красоты, а если и заходят туда, то лишь за самыми стандартными процедурами (и никаких достижений эстетической косметологии и новомодных спа-процедур!). Такие женщины привыкли все планировать и очень редко балуют себя каким-нибудь сюрпризом в виде баснословно дорогой сумочки или роскошных туфель, которые стоят как отечественный автомобиль.

Покупают много подарков другим

Но при этом такие люди, которые росли в небогатых семьях и игрушки видели лишь по праздникам, со временем начинают скупать все подряд уже своим детям или родственникам, пытаясь компенсировать тот факт, что они в детстве чувствовали себя обделенными. В итоге это приводит к тому, что их наследники становятся избалованными и неприспособленными к самостоятельной жизни.