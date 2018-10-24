7 типов сложных личностей, с которыми лучше не иметь никаких дел

Эти дамы редко бывают чем-то довольны, зато всегда найдут повод покритиковать окружающих, или обвинить других в своих неудачах. Им нравится рассказывать о том, что их жизнь сложилась таким образом, потому что они родились не в той стране, не в то время, не у тех людей и вообще, они достойны лучшего, но судьба не была к ним благосклонна. Кроме того, эти особы весьма эгоистичны, мелочны и злопамятны, любой ваш промах они будут пересказывать годами, каждый раз добавляя к своему рассказу новые пикантные подробности. И не пытайтесь взять их под свою опеку, предлагая посильную помощь – в их глазах вы всегда будете выглядеть неблагодарной личностью, которой просто повезло в жизни, в отличие от них самих. Психологи уверяют, что чем больше вы будете общаться с такими людьми, тем быстрее сами начнете раздражаться или впадете в депрессию. Поэтому минимизируйте ваше общение и разговаривайте строго по делу, без отступлений и лирики.

Выскочка-всезнайка

Еще один тип личности, способный существенно усложнить вам жизнь, если вы не научитесь защищаться. Эти язвительные, упрямые и враждебные особы получают удовольствие от словесной перепалки и не успокоятся, пока не доведут собеседника до белого каления. Если вдруг вам на пути встретилась подобная личность, тогда попробуйте показать им, насколько они несносны. Спроецируйте на них же самих их манеру общения и выходки, чтобы всезнайки прочувствовали на себе, как невыносимы они бывают.

Завистница

Самоуверенная и недоброжелательная особа, главная цель которой – выяснить все о твоих успехах и известись от зависти, если вдруг вы в чем-то ее обошли. Но уж если у вас все пойдет наперекосяк или выйдет из-под контроля, эта дама не упустит шанс порадоваться, да еще и рассказать окружающим о ваших неудачах. Иногда может зайди достаточно далеко и начать делать мелкие пакости, лишь бы вывести вас из себя и сорвать все ваши планы. Действенных способ защиты от подобной личности – как можно меньше рассказывать о своей жизни и тем более, успехах. Если вам приходится общаться с завистниками, постарайтесь перевести вашу беседу в нейтральное русло и больше слушайте собеседника, узнавая, как у него дела. Обычно этого вполне хватает, чтобы нейтрализовать завистливую особу.