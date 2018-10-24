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7 типов сложных личностей, с которыми лучше не иметь никаких дел

Наверняка вам тоже приходилось иметь дело с людьми, которые, во-первых, абсолютно всем недовольны и пытаются навязать вам свое мнение, а во-вторых, срывают ваши планы и вообще, действуют на нервы. Особенно невыносимы бывают дамы, которым нужно что-то получить от вас. Мы собрали несколько типов личностей, с которыми сложно поладить, но можно усвоить несколько приемов общения, существенно облегчив себе жизнь.

Бесбашенная натура

«А почему бы нам….», - именно этой фразой подбивают бесбашенные натуры окружающих на сомнительные авантюры. Им самим не сидится на месте, поэтому они хотят, чтобы и другие получили свою порцию адреналина. Увы, но зачастую подобные приключения не заканчиваются ничем хорошим. Кроме того, обычно эти дамы крайне эмоциональны, душевно неустойчивы и непредсказуемы. Постарайтесь реагировать на них спокойно и ни в коем случае не провоцировать на какие-либо безумные поступки. Вам же лучше будет, поверьте.

Надменная особа

Самовлюбленная эгоистичная особа, привыкшая всегда и везде быть в центре внимания. Она никогда не согласится выполнять роль второй скрипки и будет требовать беспрекословного подчинения. Психологи утверждают, что на самом деле они весьма неуверенные в себе люди и стараются повысить самооценку за счет окружающих. Если вам на пути попалась надменная дама, эксперты советуют забросать ее вопросами, запутать и заставить со стороны взглянуть на нелепость своего поведения. Обычно достаточно бывает нащупать слабое место такого человека и один раз по нему пройтись, чтобы избавиться от снобизма и надменности.

Жертва обстоятельств

Эти дамы редко бывают чем-то довольны, зато всегда найдут повод покритиковать окружающих, или обвинить других в своих неудачах. Им нравится рассказывать о том, что их жизнь сложилась таким образом, потому что они родились не в той стране, не в то время, не у тех людей и вообще, они достойны лучшего, но судьба не была к ним благосклонна. Кроме того, эти особы весьма эгоистичны, мелочны и злопамятны, любой ваш промах они будут пересказывать годами, каждый раз добавляя к своему рассказу новые пикантные подробности. И не пытайтесь взять их под свою опеку, предлагая посильную помощь – в их глазах вы всегда будете выглядеть неблагодарной личностью, которой просто повезло в жизни, в отличие от них самих. Психологи уверяют, что чем больше вы будете общаться с такими людьми, тем быстрее сами начнете раздражаться или впадете в депрессию. Поэтому минимизируйте ваше общение и разговаривайте строго по делу, без отступлений и лирики.

Выскочка-всезнайка

Еще один тип личности, способный существенно усложнить вам жизнь, если вы не научитесь защищаться. Эти язвительные, упрямые и враждебные особы получают удовольствие от словесной перепалки и не успокоятся, пока не доведут собеседника до белого каления. Если вдруг вам на пути встретилась подобная личность, тогда попробуйте показать им, насколько они несносны. Спроецируйте на них же самих их манеру общения и выходки, чтобы всезнайки прочувствовали на себе, как невыносимы они бывают.

Завистница

Самоуверенная и недоброжелательная особа, главная цель которой – выяснить все о твоих успехах и известись от зависти, если вдруг вы в чем-то ее обошли. Но уж если у вас все пойдет наперекосяк или выйдет из-под контроля, эта дама не упустит шанс порадоваться, да еще и рассказать окружающим о ваших неудачах. Иногда может зайди достаточно далеко и начать делать мелкие пакости, лишь бы вывести вас из себя и сорвать все ваши планы. Действенных способ защиты от подобной личности – как можно меньше рассказывать о своей жизни и тем более, успехах. Если вам приходится общаться с завистниками, постарайтесь перевести вашу беседу в нейтральное русло и больше слушайте собеседника, узнавая, как у него дела. Обычно этого вполне хватает, чтобы нейтрализовать завистливую особу.

Учительница

А точнее, даже наставница, умудренная опытом личность, которая всегда и всем указывает, что нужно делать. Она с одинаковым рвением кинется доказывать вам, что разбирается совершенно в любом вопросе, но, если капнуть глубже, становится ясно, что знания ее весьма поверхностны, да и не всегда к месту. К тому же, такие дамы являются прекрасными манипуляторами, стараются все держать под контролем и, если вы упустите момент, тут же завладеют вашим разумом и заставят выполнять все их прихоти. Поэтому, как только вы столкнулись с эдаким наставником-манипулятором, постарайтесь сделать так, чтобы минимизировать подобные случаи, но если все же вам по долгу службы приходится пересекаться, сделайте вид, что внимательно слушаете своего собеседника, но сосредоточьтесь на собственных вопросах. Таким образом вы дадите даме высказаться и не станете очередной жертвой, вынужденной идти у нее на поводу.

Юмористка

Обычно это несерьезные, навязчивые и равнодушные особы, которых хлебом не корми, дай только выбрать очередную жертву для насмешек и вдоволь над ней поиздеваться. И хотя они считают себя вполне остроумными и дружелюбными, однако окружающим кажутся их шутки обидными и не всегда уместными. К сожалению, чем больше вы будете реагировать на выходки подобных дам, тем агрессивнее и регулярнее будут их нападки. Поэтому, как только вы поняли, что за личность перед вами, сразу же продемонстрируйте, что не считаете ее юмор достойным внимания и по возможности старайтесь не реагировать на ее насмешки. А еще лучше – сами подшутите над такой особой, показав, как именно чувствует себя человек, которого регулярно высмеивают.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: Shutterstock

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