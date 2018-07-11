7 признаков того, что вы превращаетесь в старую деву

Еще буквально вчера вы устраивали веселые вечеринки с подругами или просто отправлялись вместе на какую-нибудь выставку или просмотр нового фильма. Но уже сегодня вы все чаще ссылаетесь на занятость и все реже решаетесь на подобные вылазки. Вам проще пройтись по соцсетям и просмотреть ленту событий, чтобы быть в курсе, что же такого интересного происходит в жизни ваших друзей. Старость? Однозначно!

Никакого спонтанного шопинга

Это раньше вы могли спустить последние деньги на очаровательную сумочку, туфли из последней коллекции или невероятное роскошное платье вашей мечты! Однако со временем страсть к импульсивным покупкам сошла на нет, и вы все чаще стали откладывать и копить на что-то более полезное, по вашему мнению. Вы себя успокаиваете тем, что просто сейчас мода изменилась и таких «вау-вещей» больше не делают. Но не будем себя обманывать: просто с возрастом ваши взгляды на финансы действительно изменились.

Выбор нарядов свободного кроя

Или даже спортивного. Вы все чаще стали прятать роскошные наряды далеко в шкаф и вместо них выбирать туники, невнятные футболки, джинсы или брюки широкого кроя. Кроме того, вам вдруг стало казаться, что именно в такой бесформенной одежде вы выглядите лучше всего. Да и поплывшие бока она тоже скрывает весьма удачно. Однако мы советуем не облачаться в нечто невразумительное, а лучше приобрести абонемент в фитнес-зал и довести свои формы до совершенства. И тогда, вот увидите, стильная модная одежда вновь будет сидеть на вас идеально.

Предпочтение еды, которая нравится, той, что полезна