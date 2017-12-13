Вас пригласили на новогоднюю вечеринку? Отлично! Есть повод пообщаться с коллегами и руководством в неформальной обстановке и произвести хорошее впечатление. Вот только не стоит слишком увлекаться крепкими напитками, так сказать, для храбрости, а то можно на выходе получить совсем не то, на что вы рассчитывали изначально. Рассказываем, какие еще не стоит совершать ошибки, чтобы на утро не узнать о своем увольнении.

Не отказываться от приглашения Мы понимаем, что для многих выбор между вечеринкой с коллегами и спокойным вечером дома, в окружении родных, будет в пользу последнего. Однако специалисты советуют не отказываться от подобных приглашений. Ведь данные мероприятия проводятся не только для того, чтобы вы там повеселились, а прежде всего для поднятия командного духа и сплочения коллектива. Поэтому пренебрегать этим будет крайне невежливо. Не пренебрегать дресс-кодом Если вас просят приехать в маскарадном костюме или коктейльном платье, не стоит назло надевать рваные джинсы и белую (или любую другую) футболку. И, напротив, если в приглашении сказано, что вечеринка будет неформальной, тогда не шокируйте присутствующих откровенным платьем в пол и вечерней укладкой. Как минимум это будет смотреться нелепо. А как максимум руководство может подумать, что вы специально не хотите следовать правилам, а значит, зачем им такой сотрудник.

Не показывать несколько модных движений на танцполе Даже если в детстве мама вас водила в балетную или танцевальную студию, все равно не стоит показывать окружающим все свои умения. А особенно плохо, если вдруг вы считаете, что, скажем, нижний брейк у вас выходит отменно, хотя окружающим так не кажется, тогда лучше не испытывать терпение присутствующих и не демонстрировать нарочито откровенные движения. Просто поверьте, что это вас совсем не красит. Помните, что на корпоративе танцевать хорошо так же плохо, как и не уметь двигаться вообще. Лучше взять сок и пойти пообщаться с коллегами. Но только без сплетен! Не оккупировать стол с едой и напитками Даже если вы попали на корпоратив после долгого рабочего дня, не стоит сразу бросаться к столам, хватать все закуски и налегать на спиртное. Специалисты уверяют, что никто так не вызывает уважения, как человек, который равнодушно может пройти мимо еды и напитков, взяв, например, лишь стакан сока или минеральную воду. Не заводить служебные романы Просто поверьте нашему опыту, что подобные мероприятия не повод строить глазки коллегам или директору отдела. Понятно, что градусы могут сделать свое дело, и вы вдруг начнете любить весь мир, однако большинство подобных историй заканчивается весьма печально, да и вам еще работать с этими людьми, поэтому лучше все же держать себя в руках. Потом еще спасибо нам скажете!