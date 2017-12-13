7 ошибок на корпоративе, которые могут стоить вам карьеры
Не отказываться от приглашения
Мы понимаем, что для многих выбор между вечеринкой с коллегами и спокойным вечером дома, в окружении родных, будет в пользу последнего. Однако специалисты советуют не отказываться от подобных приглашений. Ведь данные мероприятия проводятся не только для того, чтобы вы там повеселились, а прежде всего для поднятия командного духа и сплочения коллектива. Поэтому пренебрегать этим будет крайне невежливо.
Не пренебрегать дресс-кодом
Если вас просят приехать в маскарадном костюме или коктейльном платье, не стоит назло надевать рваные джинсы и белую (или любую другую) футболку. И, напротив, если в приглашении сказано, что вечеринка будет неформальной, тогда не шокируйте присутствующих откровенным платьем в пол и вечерней укладкой. Как минимум это будет смотреться нелепо. А как максимум руководство может подумать, что вы специально не хотите следовать правилам, а значит, зачем им такой сотрудник.
Не показывать несколько модных движений на танцполе
Даже если в детстве мама вас водила в балетную или танцевальную студию, все равно не стоит показывать окружающим все свои умения. А особенно плохо, если вдруг вы считаете, что, скажем, нижний брейк у вас выходит отменно, хотя окружающим так не кажется, тогда лучше не испытывать терпение присутствующих и не демонстрировать нарочито откровенные движения. Просто поверьте, что это вас совсем не красит. Помните, что на корпоративе танцевать хорошо так же плохо, как и не уметь двигаться вообще. Лучше взять сок и пойти пообщаться с коллегами. Но только без сплетен!
Не оккупировать стол с едой и напитками
Даже если вы попали на корпоратив после долгого рабочего дня, не стоит сразу бросаться к столам, хватать все закуски и налегать на спиртное. Специалисты уверяют, что никто так не вызывает уважения, как человек, который равнодушно может пройти мимо еды и напитков, взяв, например, лишь стакан сока или минеральную воду.
Не заводить служебные романы
Просто поверьте нашему опыту, что подобные мероприятия не повод строить глазки коллегам или директору отдела. Понятно, что градусы могут сделать свое дело, и вы вдруг начнете любить весь мир, однако большинство подобных историй заканчивается весьма печально, да и вам еще работать с этими людьми, поэтому лучше все же держать себя в руках. Потом еще спасибо нам скажете!
Не напрашиваться в друзья к руководителю
Даже если вы неплохо общаетесь с руководством, это не значит, что на вечеринке вы можете перейти все границы, хлопать начальство по плечу, задавать каверзные вопросы и просить повышения заработной платы. Будьте дружелюбными, и этого вполне достаточно.
Не напиваться
Этот пункт будет нелишним повторить! Увы, очень немногие знают свою меру, а потому охранникам заведения или тем же коллегам зачастую приходится нести на себе несчастного весельчака, вызывать ему такси и провожать до дома, лишь бы с ним ничего не случилось. Вот подумайте, кому захочется быть для вас нянькой в этот вечер? К тому же со стороны это зрелище выглядит весьма жалко, и будет уже удачей, если вместо расчета вы получите лишь строгий выговор или предупреждение от начальства. Большинство руководителей терпеть не могут тех, кто позволяет себе выпивать лишнего. И мы их, кстати, понимаем!
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