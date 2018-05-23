7 обязательных вещей, которые супруги должны сделать со своими финансами

Обсудить, кто и за что отвечает

А еще лучше непосредственно перед свадьбой составить брачный договор, в котором четко будет прописано, с чем останется каждый из супругов в случае развода (да, такой вариант рассмотреть тоже придется). Но если вы пребывали в эйфории и не подумали о юридической стороне этого вопроса, то в самом начале семейной жизни обсудите со своим благоверным, как вы будете оплачивать коммунальные и другие счета, покупать продукты, откладывать на обучение ваших будущих детей и на покупку загородного дома. Успешные пары открыто обсуждают такие вопросы и вместе разделяют финансовую ответственность.

Позаботиться о страховке

Успешные семейные пары обязательно перестраховываются, даже если надеются, что ни им, ни их близким ничего не угрожает, и все неприятности случатся с кем-нибудь другим. Но даже в этом случае они не забывают оформить страховку, чтобы в случае каких-либо непредвиденных обстоятельствах обеспечить достойную жизнь своей второй половинке, детям или родителям. Действительно, зачем гадать, что могло бы произойти, если все можно предусмотреть заранее.

Не тратить все до копейки

Супруги, которые смотрят в одном направлении и имеют общие цели, никогда не будут транжирить семейный бюджет и спускать деньги на ветер. Вместо этого они открывают общий счет и не забывают его регулярно пополнять. Безусловно, они понимают, что в жизни могут быть незапланированные траты, но у них есть некая подушка безопасности, поэтому они не паникуют в непредвиденных ситуациях, а продолжают идти к своей цели.