7 коварных вещей, которые мешают вашему счастью

Отказ от спорта и здорового образа жизни

Многочисленные исследования доказывают, что регулярные физические нагрузки снижают уровень стресса и улучшают настроение. Точно так же, как и отказ от вредных привычек, и ведение активного образа жизни. Поэтому если вы действительно хотите почувствовать себя намного лучше, то откажитесь от фастфуда, перекусов на бегу, потребления крепких напитков и почаще заглядывайте в спортзал. Через пару месяцев подобного ритма жизни вы станете ощущать себя намного счастливее.

Обвинение окружающих в своих неудачах

Вместо того, чтобы взять ситуацию в свою руку и предпринимать реальные шаги для налаживания собственной жизни, вы привыкли пускать все на самотек и перекладывать ответственность на окружающих. Другими словами, в ваших неудачах виноват кто угодно, но только не вы. Психологи уверяют, что подобная позиция в корне неверна и не приведет вас к желаемому результату.

Проживание виртуальной жизни, а не реальной

Зависание в соцсетях, по мнению экспертов, также не способствует вашему развитию и процветанию. Эксперты уверяют, что чем больше времени вы проводите в социальных сетях, тем меньше чувствуете удовлетворение от собственной жизни. Это происходит из-за того, что вы просматриваете красивые фотографии и считаете, что у других дела обстоят намного лучше, чем у вас. Хотя зачастую все эти постановочные кадры вообще не соответствуют действительности и выдают желаемое за действительное.