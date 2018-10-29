7 коварных вещей, которые мешают вашему счастью

Отказ от спорта и здорового образа жизни
Многочисленные исследования доказывают, что регулярные физические нагрузки снижают уровень стресса и улучшают настроение. Точно так же, как и отказ от вредных привычек, и ведение активного образа жизни. Поэтому если вы действительно хотите почувствовать себя намного лучше, то откажитесь от фастфуда, перекусов на бегу, потребления крепких напитков и почаще заглядывайте в спортзал. Через пару месяцев подобного ритма жизни вы станете ощущать себя намного счастливее.
Обвинение окружающих в своих неудачах
Вместо того, чтобы взять ситуацию в свою руку и предпринимать реальные шаги для налаживания собственной жизни, вы привыкли пускать все на самотек и перекладывать ответственность на окружающих. Другими словами, в ваших неудачах виноват кто угодно, но только не вы. Психологи уверяют, что подобная позиция в корне неверна и не приведет вас к желаемому результату.
Проживание виртуальной жизни, а не реальной
Зависание в соцсетях, по мнению экспертов, также не способствует вашему развитию и процветанию. Эксперты уверяют, что чем больше времени вы проводите в социальных сетях, тем меньше чувствуете удовлетворение от собственной жизни. Это происходит из-за того, что вы просматриваете красивые фотографии и считаете, что у других дела обстоят намного лучше, чем у вас. Хотя зачастую все эти постановочные кадры вообще не соответствуют действительности и выдают желаемое за действительное.
Переоценка своих возможностей
Если вы взваливаете на себя слишком много обязанностей, то в один прекрасный момент, по мнению экспертов, ваши гормоны перестанут справляться со стрессом и вы будете чувствовать себя разбитыми и подавленными. Поэтому вместо того, чтобы мнить себя супреженщиной и в одиночку пытаться изменить мир, постарайтесь работать баланс между работой и отдыхом и не отказывайтесь от полноценного сна лишь потому, что вам срочно нужно доделать отчет или согласовать новый проект.
Выбор нелюбимой работы
Негативная атмосфера на работе не только не способствует развитию, но и приводит к постоянному стрессу и чувству неудовлетворенности. Ученые обращают внимание на то, что негативная среда, недооцененность профессиональных качеств отрицательно влияет на самочувствие и не способствует счастью и процветанию.
Нехватка времени на творчество и развитие
Многие удивятся, однако эксперты уверяют, что творческие начинания способны сделать вас счастливыми и успешными. Особенно благотворно влияют на ваше самочувствие живопись и танцы. Поэтому если хотите изменить свою жизнь к лучшему, попробуйте взять в руки мольберт и краски или запишитесь в бальную студию. Через некоторое время вы увидите, что не только начнете меняться сами, но и измените мир вокруг себя.
Зависть к чужим успехам
Вы постоянно сравниваете себя с другими и понимаете, что уступаете окружающим в чем-либо. Вам кажется, что ваши друзья или близкие добились намного большего в жизни, а вы все так и сидите, бездействуя и мечтая о лучшем. По мнению психологов, подобные сравнения и зависть к чужим успехам способны привести к ревности, обидам, недопониманию и, как следствие, сделать вас несчастными.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: Shutterstock