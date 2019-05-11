7 безобидных поступков, которые на самом деле могут навлечь на вас беду

Желать другим людям болезни и неприятности
За всеми этими пожеланиями, по мнению экспертов, стоит мощная энергетика разрушения, которая в итоге может вылиться в тяжелые болезни и прочие неприятности. Вот только все это коснется не того, в чей адрес вы высказывали такие пожелания, а вас и ваших близких. Поэтому вместо того, чтобы желать всего «самого-самого» окружающим, лучше подумайте, готовы ли вы расплачиваться за сказанное в порыве гнева своим здоровьем или счастьем родных и друзей? Даже если кто-то вас довел до белого каления, постарайтесь сделать глубокий вдох-выход и переключитесь на те приятные моменты, которые доставляют вам удовольствие. Немного практики и вы научитесь спокойно реагировать на колкости окружающих и не станете посылать в их адрес страшные слова.
Примерять свадебное платье (или притворяться невестой), если вы пока не собираетесь замуж
Даже если вы не верите в приметы и суеверия, все равно не стоит испытывать судьбу и примерять свадебный наряд, если вы не собираетесь замуж. Точно так же, не рекомендуется участвовать в свадебных фотосессиях девушкам, не получившим пока еще предложение руки и сердца. Считается, что в этом случае она «отодвигает» свое замужество еще на неопределенный срок. Верить или нет, решать вам, однако известно немало случаев, когда юные особы, забавы ради, примеряющие свадебные наряды и притворяющиеся невестами (в тех же фотосессиях, например), так в итоге и не выходили замуж, хотя претенденты были. Начинающиеся отношения так и не переходили из романтических во что-то более серьезное и в итоге они так и коротали свои дни в одиночестве.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Посылать проклятия в чей-то адрес
Многие верят, что слова обладают магической силой и сказанное в сердцах проклятие может «прилететь» вам обратно, затронув ненароком еще и ваших потомков. Эзотерики утверждают, что, проклиная врагов (или тех, кто просто вам неприятен в какой-то определенной ситуации), вы можете случайно перекинуть негатив на своих близких, «заставив» заодно последующие поколения отрабатывать карму. Поэтому постарайтесь быть мудрее и не разбрасывайтесь просто так словами (чтобы потом не пришлось пожалеть о содеянном).
Не стоит радоваться гибели кого-то
Не следует восторженно реагировать на новость, что где-то погиб ваш лютый враг или самый отъявленный злодей, ведь это может привести к тому, что Вселенная запомнит ваши эмоции и начнет с завидной регулярностью посылать вам подобные ситуации. Нравится? Тогда получайте. Постарайтесь быть сдержаннее в эмоциях, ведь гибель человека, каким бы он не был и что бы вас с ним не связывало, не является поводом для радости.
… равно, как и желать смерти кому-то
Постарайтесь в порыве ссоры не разбрасываться такими страшными словами, как пожелание смерти. Иначе ваш оппонент вернет вам то же самое, но в гораздо большем размере. Это все может запустить не самый приятный процесс, когда психика будет прокручивать негативные моменты, цепляться за эти слова, привлекать сильную отрицательную энергию, что в свою очередь приведет к печальным последствиям. Поэтому, как бы вам не хотелось отправить человека куда подальше, постарайтесь не переходить черту и не кидаться подобными фразами. Точно так же не стоит зацикливаться на том, как сильно вы ненавидите того или иного человека. Это может негативно сказаться на вашем самочувствии и психике. Научитесь прощать, а не жить с постоянным чувством ненависти и обиды.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Проявлять интерес к потустороннему
С древних времен людей привлекало все то, что было связано с потусторонними силами и мистикой. Они пытались на свой страх и риск использовать какие-то простейшие ритуалы и заговоры, не понимая, что своими действиями навлекают беду на себя и своих близких. Ведь магия, даже «белая», при неумелом обращении может принести немало вреда, поэтому не стоит искушать судьбу и заниматься тем, в чем вы не разбираетесь.
Приписывать себе тяжелые болезни или потери
Вспомните, сколько раз вы приписывали себе несуществующие болезни, лишь бы остаться дома и не пойти на работу? Или рассказывали начальнику о том, что потеряли тетю/дядю/бабушку и так далее, лишь бы взять несколько дней отпуска или не заниматься каким-то сложным проектом. На самом деле, к подобным отмазкам прибегал каждый человек хоть раз в жизни, вот только, по мнению экспертов, это все не так безобидно, как кажется на первый взгляд. Ведь приписывая себе те или иные хвори, вы в один прекрасный момент можете их и получить (Вселенная вас услышит и пошлет то, о чем вы регулярно рассказывали другим). Иной раз судьба может вам послать и более страшное испытание на прочность, поэтому не стоит лишний раз примерять на себя те или иные негативные ситуации.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo/shutterstock
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