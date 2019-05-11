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7 безобидных поступков, которые на самом деле могут навлечь на вас беду

Если вы не хотите стать жертвой собственных эмоций или действий, тогда постарайтесь тщательно взвешивать свои слова прежде, чем их произносить. Ведь, если верить экспертам, иногда вполне безобидные вроде бы фразы или поступки могут причинить вред не окружающим, а именно вам самим. Passion.ru пообщался с эзотериками и выяснил, что не стоит делать, чтобы не навлечь на себя беду.

Желать другим людям болезни и неприятности

За всеми этими пожеланиями, по мнению экспертов, стоит мощная энергетика разрушения, которая в итоге может вылиться в тяжелые болезни и прочие неприятности. Вот только все это коснется не того, в чей адрес вы высказывали такие пожелания, а вас и ваших близких. Поэтому вместо того, чтобы желать всего «самого-самого» окружающим, лучше подумайте, готовы ли вы расплачиваться за сказанное в порыве гнева своим здоровьем или счастьем родных и друзей? Даже если кто-то вас довел до белого каления, постарайтесь сделать глубокий вдох-выход и переключитесь на те приятные моменты, которые доставляют вам удовольствие. Немного практики и вы научитесь спокойно реагировать на колкости окружающих и не станете посылать в их адрес страшные слова.

Примерять свадебное платье (или притворяться невестой), если вы пока не собираетесь замуж

Даже если вы не верите в приметы и суеверия, все равно не стоит испытывать судьбу и примерять свадебный наряд, если вы не собираетесь замуж. Точно так же, не рекомендуется участвовать в свадебных фотосессиях девушкам, не получившим пока еще предложение руки и сердца. Считается, что в этом случае она «отодвигает» свое замужество еще на неопределенный срок. Верить или нет, решать вам, однако известно немало случаев, когда юные особы, забавы ради, примеряющие свадебные наряды и притворяющиеся невестами (в тех же фотосессиях, например), так в итоге и не выходили замуж, хотя претенденты были. Начинающиеся отношения так и не переходили из романтических во что-то более серьезное и в итоге они так и коротали свои дни в одиночестве.

Фото: vostock-photo/shutterstock

Посылать проклятия в чей-то адрес

Многие верят, что слова обладают магической силой и сказанное в сердцах проклятие может «прилететь» вам обратно, затронув ненароком еще и ваших потомков. Эзотерики утверждают, что, проклиная врагов (или тех, кто просто вам неприятен в какой-то определенной ситуации), вы можете случайно перекинуть негатив на своих близких, «заставив» заодно последующие поколения отрабатывать карму. Поэтому постарайтесь быть мудрее и не разбрасывайтесь просто так словами (чтобы потом не пришлось пожалеть о содеянном).

Не стоит радоваться гибели кого-то

Не следует восторженно реагировать на новость, что где-то погиб ваш лютый враг или самый отъявленный злодей, ведь это может привести к тому, что Вселенная запомнит ваши эмоции и начнет с завидной регулярностью посылать вам подобные ситуации. Нравится? Тогда получайте. Постарайтесь быть сдержаннее в эмоциях, ведь гибель человека, каким бы он не был и что бы вас с ним не связывало, не является поводом для радости.

… равно, как и желать смерти кому-то

Постарайтесь в порыве ссоры не разбрасываться такими страшными словами, как пожелание смерти. Иначе ваш оппонент вернет вам то же самое, но в гораздо большем размере. Это все может запустить не самый приятный процесс, когда психика будет прокручивать негативные моменты, цепляться за эти слова, привлекать сильную отрицательную энергию, что в свою очередь приведет к печальным последствиям. Поэтому, как бы вам не хотелось отправить человека куда подальше, постарайтесь не переходить черту и не кидаться подобными фразами. Точно так же не стоит зацикливаться на том, как сильно вы ненавидите того или иного человека. Это может негативно сказаться на вашем самочувствии и психике. Научитесь прощать, а не жить с постоянным чувством ненависти и обиды.

Фото: vostock-photo/shutterstock

Проявлять интерес к потустороннему

С древних времен людей привлекало все то, что было связано с потусторонними силами и мистикой. Они пытались на свой страх и риск использовать какие-то простейшие ритуалы и заговоры, не понимая, что своими действиями навлекают беду на себя и своих близких. Ведь магия, даже «белая», при неумелом обращении может принести немало вреда, поэтому не стоит искушать судьбу и заниматься тем, в чем вы не разбираетесь.

Приписывать себе тяжелые болезни или потери

Вспомните, сколько раз вы приписывали себе несуществующие болезни, лишь бы остаться дома и не пойти на работу? Или рассказывали начальнику о том, что потеряли тетю/дядю/бабушку и так далее, лишь бы взять несколько дней отпуска или не заниматься каким-то сложным проектом. На самом деле, к подобным отмазкам прибегал каждый человек хоть раз в жизни, вот только, по мнению экспертов, это все не так безобидно, как кажется на первый взгляд. Ведь приписывая себе те или иные хвори, вы в один прекрасный момент можете их и получить (Вселенная вас услышит и пошлет то, о чем вы регулярно рассказывали другим). Иной раз судьба может вам послать и более страшное испытание на прочность, поэтому не стоит лишний раз примерять на себя те или иные негативные ситуации.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: vostock-photo/shutterstock

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