7 безобидных поступков, которые на самом деле могут навлечь на вас беду

Желать другим людям болезни и неприятности

За всеми этими пожеланиями, по мнению экспертов, стоит мощная энергетика разрушения, которая в итоге может вылиться в тяжелые болезни и прочие неприятности. Вот только все это коснется не того, в чей адрес вы высказывали такие пожелания, а вас и ваших близких. Поэтому вместо того, чтобы желать всего «самого-самого» окружающим, лучше подумайте, готовы ли вы расплачиваться за сказанное в порыве гнева своим здоровьем или счастьем родных и друзей? Даже если кто-то вас довел до белого каления, постарайтесь сделать глубокий вдох-выход и переключитесь на те приятные моменты, которые доставляют вам удовольствие. Немного практики и вы научитесь спокойно реагировать на колкости окружающих и не станете посылать в их адрес страшные слова.

Примерять свадебное платье (или притворяться невестой), если вы пока не собираетесь замуж

Даже если вы не верите в приметы и суеверия, все равно не стоит испытывать судьбу и примерять свадебный наряд, если вы не собираетесь замуж. Точно так же, не рекомендуется участвовать в свадебных фотосессиях девушкам, не получившим пока еще предложение руки и сердца. Считается, что в этом случае она «отодвигает» свое замужество еще на неопределенный срок. Верить или нет, решать вам, однако известно немало случаев, когда юные особы, забавы ради, примеряющие свадебные наряды и притворяющиеся невестами (в тех же фотосессиях, например), так в итоге и не выходили замуж, хотя претенденты были. Начинающиеся отношения так и не переходили из романтических во что-то более серьезное и в итоге они так и коротали свои дни в одиночестве.