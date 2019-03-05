6 вопросов, которые никогда не зададут воспитанные люди (и вам не стоит)

«Вы уже давно крутите роман?»

Даже если люди встречаются с незапамятных времен, или, напротив, только-только начали развивать свои отношения, они имеют право не распространятся об этом. Ведь вы тоже, наверняка, будете не в восторге от вопросов о своей личной жизни, так почему вы считаете, что остальные должны открывать перед вами душу? И уж точно не стоит заострять внимание на том, женаты ли ваши собеседники или предпочитают жить в свободном браке. Во-первых, тема официального оформления отношений может быть для них табу, во-вторых, вы можете ненароком стать зачинщиком скандала, а в-третьих, даже если люди пропагандируют гостевой брак – это лишь их личное дело, которое они уж точно не должны обсуждать с вами. Поэтому довольствуйтесь той информацией, которую вам озвучат, а все остальное потом выясните по ходу общения (не прямо в лоб, конечно).

«Это ваша мама/сестра/дочь/тетя?»

Во-первых, тем самым вы можете неловко напомнить человеку (в первую очередь даме) о его возрасте, что само по себе не вежливо. Если он захочет, то сам представит своего спутника. А во-вторых, если, например, речь идет о мужчине, то вы тоже можете ненароком принять предмет его обожания за родственницу, тем самым вызывав праведное возмущение и спровоцировав ухудшение отношений. Поэтому если вас представят друг другу, то хорошо, а если нет, то не стоит задавать наводящие вопросы и выпытывать «кто есть, кто». Вам же, по сути, это не очень-то и важно. Просто понаблюдайте за их общением и в процессе разговора сделайте свои выводы.