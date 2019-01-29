6 вещей, которые никогда не позволит себе мудрая женщина

Поступить в тот Вуз, который выбрали родители

Самое худшее, что вас может ожидать после окончания учебы – никому не нужный диплом и отсутствие перспектив в отношении интересной работы и реализации своего творческого потенциала. Например, большинство родителей считают, что их девочке обязательно нужно поступить на филологический (педагогический, социальный, исторический, литературный и прочее) факультет, потому что это как раз подходит для женского склада ума, а вот все остальное дамам ни к чему. Мудрые женщины четко знают, чего они хотят и не боятся ставить перед собой глобальные цели. Поэтому они и выбирают те специальности, в которых хотели бы развиваться дальше: бизнес, политика, IT, архитектура и прочие «мужские» направления, по мнению дилетантов. Если вы хотите реализовать себя, то четко определите, в какой области вам было бы интересно двигаться и не слушайте тех, кто вам будет твердить, что ничего не получится (просто эти люди сами ничего не добились в жизни и хотят, чтобы та же участь постигла и вас).

Устроиться на работу, которая не нравится, но приносит деньги

Этот пункт вытекает из предыдущего. Получив в конце концов диплом «для галочки» или «для родителей», многие женщины устраиваются на работу по специальности, совершенно не получая удовольствия от самого процесса. Другими словами, они выполняют свои обязанности лишь потому, что так надо и за это платят, а не потому, что хотят придумать нечто гениальное, что улучшит жизнь компании и их собственную. Они не гонятся за карьерой и мечтают лишь об одном, чтобы их не трогали на рабочем месте, а дали возможность вовремя (или даже чуть раньше) уходить домой, а не задерживаться регулярно в офисе. Умные женщины заточены прежде всего на достижение определенных карьерных высот и появляются в офисе не потому, что так надо, а потому, чтобы генерить новые идеи и каждый день доказывать самим себе, что они способны на многое. И они не видят ничего страшного в том, чтобы задерживаться иногда на работе, если это даст определенный результат или бонус в конце месяца.