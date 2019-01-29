6 вещей, которые никогда не позволит себе мудрая женщина

Поступить в тот Вуз, который выбрали родители
Самое худшее, что вас может ожидать после окончания учебы – никому не нужный диплом и отсутствие перспектив в отношении интересной работы и реализации своего творческого потенциала. Например, большинство родителей считают, что их девочке обязательно нужно поступить на филологический (педагогический, социальный, исторический, литературный и прочее) факультет, потому что это как раз подходит для женского склада ума, а вот все остальное дамам ни к чему. Мудрые женщины четко знают, чего они хотят и не боятся ставить перед собой глобальные цели. Поэтому они и выбирают те специальности, в которых хотели бы развиваться дальше: бизнес, политика, IT, архитектура и прочие «мужские» направления, по мнению дилетантов. Если вы хотите реализовать себя, то четко определите, в какой области вам было бы интересно двигаться и не слушайте тех, кто вам будет твердить, что ничего не получится (просто эти люди сами ничего не добились в жизни и хотят, чтобы та же участь постигла и вас).
Устроиться на работу, которая не нравится, но приносит деньги
Этот пункт вытекает из предыдущего. Получив в конце концов диплом «для галочки» или «для родителей», многие женщины устраиваются на работу по специальности, совершенно не получая удовольствия от самого процесса. Другими словами, они выполняют свои обязанности лишь потому, что так надо и за это платят, а не потому, что хотят придумать нечто гениальное, что улучшит жизнь компании и их собственную. Они не гонятся за карьерой и мечтают лишь об одном, чтобы их не трогали на рабочем месте, а дали возможность вовремя (или даже чуть раньше) уходить домой, а не задерживаться регулярно в офисе. Умные женщины заточены прежде всего на достижение определенных карьерных высот и появляются в офисе не потому, что так надо, а потому, чтобы генерить новые идеи и каждый день доказывать самим себе, что они способны на многое. И они не видят ничего страшного в том, чтобы задерживаться иногда на работе, если это даст определенный результат или бонус в конце месяца.
Выйти замуж не за любимого, а за «надежного»
В делах сердечных, конечно, советовать – последнее дело, однако психологи утверждают, что каким бы точным не был ваш расчет при вступлении в брак с «надежным» человеком, помните, что чувства нельзя сбрасывать со счетов. Ведь рано или поздно материальный достаток вам приестся и вам захочется испытать ту самую любовь, от которой вырастают крылья за спиной и появляется стимул для великих подвигов. И если подобные чувства так и не возникнут к «надежному» мужу за время брака, то вас ждут разочарование, постоянные разборки, ссоры и, в конце концов, развод и раздел совместно нажитого имущества. Мудрые женщины не идут наперекор своим чувствам, но и не теряют голову, каким бы страстным не был их роман. И помните, что не стоит терпеть нелюбимого человека рядом лишь потому, что вам уже 40-45-50 лет и вы боитесь, что никому не будете нужны и поэтому останетесь в одиночестве. Гораздо хуже, если вы из-за своих страхов будете несчастны в отношениях и сделаете жизнь партнера такой же невыносимой.
Погрязнуть в долгах (во всем виновата ипотека или большой кредит)
Разумеется, хотя бы раз в жизни, но каждый из вас обращался в кредитные организации с целью получения дополнительных денежных средств (на покупку квартиры или автомобиля, на ремонт, на отдых мечты и прочее). Но вот парадокс: большинство женщин просто не умеют правильно распоряжаться деньгами и очень скоро оказываются в долговой яме. И теперь, чтобы закрыть старые истории и не лишиться своего имущества, им приходится либо брать новые кредиты, либо обращаться в сомнительные финансовые организации, либо продавать что-то из вещей, что могло бы покрыть хотя бы часть расходов. А ведь можно было не ввязываться в кредитные истории и занять денег у друзей или знакомых, ну или накопить самостоятельно. Мудрые женщины так и поступают, поверьте.
Упустить хорошую возможность
Психологи утверждают, что в жизни абсолютно каждого из нас был такой момент, когда выпадал самый настоящий шанс, но, увы, грамотно воспользоваться им смогли лишь единицы. А вот большинство людей просто не поверили в свое счастье и не использовали подарок судьбы. Одни просто испугались трудностей, другие решили, что не достойны этого, а третьи просто сделали вид, что ничего, собственно, и не было. Зато мудрые женщины, воспользовавшиеся шансом, который выпал им однажды, смогли круто изменить себя и свою жизнь: получить престижную работу, переехать на ПМЖ за границу, родить ребенка, обзавестись собственной квартирой, открыть свое дело, выиграть миллион, в конце концов…
Критиковать себя незаслуженно и не верить в свои силы
Почему-то большинство девушек и женщин не верят в то, что они могут быть интересными собеседниками или она настолько привлекательны, что с ними мечтают познакомиться достойные мужчины. Видимо, сказывается нехватка любви и заботы в детском возрасте, когда родители не лелеяли свою малышку и не говорили ей, что она прекрасна. В конце концов такие девочки вырастали с полной уверенностью того, что они не симпатичные, поэтому им нечего тягаться с признанными красавицами и надеяться на хорошую партию. Мудрые женщины так не поступают. Они знают себе цену и уверены в собственной неотразимости. Поэтому им некогда заниматься самокритикой или переживать по поводу очередных неудач – место этого они придумают нечто такое, что поможет им обратить любую ситуацию в свою пользу.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: shutterstock
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