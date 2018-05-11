Навязчивые

Наверняка у каждого из вас найдется в окружении несколько подобных личностей. И как бы вы ни старались вежливо указать человеку, что его в вашей жизни слишком много, он все равно с маниакальным упорством будет появляться на вашем пути, рассказывать о своих неудачах и делать жалостливый вид, лишь бы вы его в очередной раз пожалели. При этом общение с ними зачастую не приносит ничего кроме эмоционального выгорания и головной боли, однако мы продолжаем почему-то терпеть их общество. Но стоит лишь вам один раз проявить твердость и вежливо указать им на место, как они тут же переключатся на новую «жертву».

Сплетники

«Болтун — находка для шпиона». Не зря плакат с такой надписью в советские времена украшал практически все учреждения. И правда, пользы от таких людей обычно мало (если только вы не работаете в тех структурах, которые собирают данные на того или иного человека), а вот вреда хоть отбавляй. Ведь стоит вам лишь только обмолвиться, что вы сменили работу, приобрели новый автомобиль или закрутили роман с мужчиной вашей мечты, как эти индивидуумы тут же расскажут об этом всем без исключения, не забыв добавить от себя несколько пикантных подробностей и нелестных отзывов. Вот признайтесь честно, оно вам нужно?

Завистники

Еще один тип людей, который не внушает никакого доверия. По их мнению, вам все блага достались незаслуженно, и вообще вы недостойная личность, которая живет на всем готовом. А вот их талант, увы, пока еще не оценили, поэтому они вынуждены получать так называемые подачки. При этом такие люди совершенно не стремятся что-то менять своей жизни или предпринять какие-нибудь действия для улучшения своего финансового положения — они не умеют радоваться чужим успехам, им гораздо проще с нескрываемой завистью желать, чтобы ваше положение тоже ухудшилось.