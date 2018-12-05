6 ситуаций, когда вы критикуете себя незаслуженно

Забывание о своих потребностях в угоду другим

Вы почему-то считаете, что нужно сначала подумать о других, а потом лишь о своих собственных желаниях и нуждах. И если вдруг дадите слабину и позволите сначала осуществить свое собственное желание, то начинаете тут же себя корить за свой, как вам кажется, эгоизм по отношению к окружающим. Взять простой пример: вам нужно давно записаться на обследование или пройти лечение, но вы все откладываете, потому что на работе завал — и кроме вас никто не сможет составить отчет, написать презентацию и так далее. Или у вашей мамы случился форс-мажор, вам срочно нужно решить ее проблему, а потом лишь заниматься собой. Эксперты напоминают, что это все может закончиться очень плачевно и советуют не критиковать себя за излишнюю заботу о себе любимом, а ставить свои потребности выше остальных дел. Поверьте, в компании найдут сотрудника, который сможет взять часть обязанностей на себя, пока вы будете проходить обследование, и все остальные могут немного подождать, если, конечно, речь не идет о жизни и здоровье.

Болезненное реагирование на критику окружающих

Знакомо ли вам то чувство, когда вдруг кто-то начинает нелестно отзываться о вашей персоне (таланте или достижениях) — и вы тут же встаете на его сторону и тоже начинаете относиться к себе предвзято? Другими словами, до определенного момента вы и не думали о том, что с вами что-то не так, пока какой-то человек не начал высказывать свое мнение, хотя, возможно, вашей вины и не было изначально. Например, ваш сослуживец не подготовился к важному совещанию и тут же принялся обвинять вас в том, что это вы ему лишний раз не напомнили. Или ваша подруга рассталась с мужчиной и тут же выставила вас крайней, потому что вы в свое время не отговорили ее от опрометчивого шага начинать отношения с этим самым кавалером. Эксперты напоминают, что не стоит брать на себя ответственность за всех — ограничьтесь лишь тем, что вы отвечаете за свои поступки, и точка. И если кто-то вдруг не так понял ваши слова или действия, то, согласитесь, это негативно характеризует его самого (он ведь мог уточнить еще раз, что вы конкретно имеете в виду), но уж точно не вас.