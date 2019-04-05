6 простых способов обратить зависть подруг в свою пользу

Для начала разберемся, что же из себя представляет зависть. Психологи утверждают, что в то время, когда вас накрывает это чувство, вы, на самом деле, просто сожалеете о благе других людей. Вы не думаете о том, что они могут стать для вас хорошим примером (и даже мотиватором) и не стремитесь добиться таких же впечатляющих результатов, а лишь испытываете злобу и ненависть по отношению к тому человеку, который в чем-то вас превзошел. С другой стороны, по мнению экспертов, в тот момент, когда вы невольно начинаете сравнивать себя с окружающими (они, например, стройнее, умнее, удачливее и так далее), вы ориентируетесь на их достижения, постепенно теряя свою индивидуальность.

Многочисленные исследования доказывают, что люди обычно завидуют тем, кто схож с ними по социальному статусу, возрасту, образованию, темпераменту и так далее. Если вы хотите понять, испытываете ли нечто похожее, тогда обратите внимание на наш список признаков, явно указывающий на то, что вы просто завидуете:

Вас раздражает, когда окружающие предлагают свою помощь

Вам плохо от того, что всем вокруг хорошо (или потому, что вы услышали какую-то приятную новость)

Вам неприятна мысль, что нужно будет поблагодарить кого-то или проявить элементарную вежливость

Вам не нравятся те результаты, которых вы достигли на данный момент

Вам не доставляет радости мысль, что придется довериться окружающим или следовать их указаниям

Вам мучительно думать о том, что у других есть нечто такое, о чем вы всегда мечтали, но пока не смогли получить

Как с этим справиться? Например, необходимо признаться самой себе, что за всеми этими эмоциями стоит элементарная зависть, которая вас гложет изнутри.

Однако, как оказалось, бывает еще и созидающая зависть, которая словно «подпитывает» ваши амбиции, помогает вам развиваться и становиться лучшей версией самих себя. Именно это чувство, по словам психологов, способно дать вам достаточный заряд энергии, который можно направить на что-то по-настоящему важное и ценное.