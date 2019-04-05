6 простых способов обратить зависть подруг в свою пользу

Для начала разберемся, что же из себя представляет зависть. Психологи утверждают, что в то время, когда вас накрывает это чувство, вы, на самом деле, просто сожалеете о благе других людей. Вы не думаете о том, что они могут стать для вас хорошим примером (и даже мотиватором) и не стремитесь добиться таких же впечатляющих результатов, а лишь испытываете злобу и ненависть по отношению к тому человеку, который в чем-то вас превзошел. С другой стороны, по мнению экспертов, в тот момент, когда вы невольно начинаете сравнивать себя с окружающими (они, например, стройнее, умнее, удачливее и так далее), вы ориентируетесь на их достижения, постепенно теряя свою индивидуальность.
Многочисленные исследования доказывают, что люди обычно завидуют тем, кто схож с ними по социальному статусу, возрасту, образованию, темпераменту и так далее. Если вы хотите понять, испытываете ли нечто похожее, тогда обратите внимание на наш список признаков, явно указывающий на то, что вы просто завидуете:
- Вас раздражает, когда окружающие предлагают свою помощь
- Вам плохо от того, что всем вокруг хорошо (или потому, что вы услышали какую-то приятную новость)
- Вам неприятна мысль, что нужно будет поблагодарить кого-то или проявить элементарную вежливость
- Вам не нравятся те результаты, которых вы достигли на данный момент
- Вам не доставляет радости мысль, что придется довериться окружающим или следовать их указаниям
- Вам мучительно думать о том, что у других есть нечто такое, о чем вы всегда мечтали, но пока не смогли получить
Как с этим справиться? Например, необходимо признаться самой себе, что за всеми этими эмоциями стоит элементарная зависть, которая вас гложет изнутри.
Однако, как оказалось, бывает еще и созидающая зависть, которая словно «подпитывает» ваши амбиции, помогает вам развиваться и становиться лучшей версией самих себя. Именно это чувство, по словам психологов, способно дать вам достаточный заряд энергии, который можно направить на что-то по-настоящему важное и ценное.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Как можно обратить это чувство в свою пользу (если завидуете вы, или, наоборот, вам):
Определите, какие именно моменты вызывают такие сильные чувства. Вместо того, чтобы думать о том, что вот, у них есть то, чего нет у вас, лучше сконцентрируйтесь на том, как можно это получить. Допустим, вам нужно больше денег, чтобы купить себе вещь мечты и утереть нос подругам. Тогда определите, каким образом вы можете заработать нужную сумму? Например, сменить сферу деятельности, взять подработку или превратить свое хобби в источник дохода. Почему нет, все в ваших руках. Если же завидуют вам, тогда вы можете похвалить себя за то, что выбрали правильный путь и подумать о том, к чему теперь вам нужно стремиться, чтобы не сдать свои позиции и всегда быть на шаг впереди.
Научитесь ценить, в первую очередь, себя и окружающий вас мир. Научитесь прощать и отпускать обиды. И тогда вы увидите, насколько прекрасна и перспективна сама жизнь. Ведь вместо того, чтобы тратить время на чужие обиды, лучше сконцентрируйтесь на собственных ощущениях и эмоциях. Психологи уверяют, что как только вы отпустите негативные эмоции, им на смену придет та энергия, которая поможет вам добиться желаемого. Если завидуют вам, то самое лучшее, что вы можете сделать – отпустить человека с миром. Другими словами, не держите на него зла и постарайтесь сделать так, чтобы негативные эмоции (в данном случае, его) не отравляли вашу жизнь. Не забывайте благодарить себя и окружающих за то, что с каждым прожитым днем вы становитесь сильнее и эмоционально устойчивее.
Ищите плюсы в любой, даже безвыходной ситуации. Давно известно, что в жизни ничего не происходит просто так и если вы потеряли в чем-то одном, то непременно приобретете что-то более ценное в чем-то другом. Считайте, что любой опыт для вас положителен, ведь вы смогли стать сильнее и мудрее, научившись чему-то новому в каждой конкретной ситуации. Если завидуют вам, то вы из этого тоже можете извлечь весьма полезный урок и, возможно, посмотреть на себя (и свою жизнь) глазами того, кто вам завидует. Возможно, у вас и правда все не так плохо, как вы себе представляли раньше.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Определите для себя те цели, которые вы хотели бы достигнуть в ближайшее время. Вместо того, чтобы следить за тем, что происходит в жизни других людей, лучше сосредоточьтесь на том, чего бы хотели достичь вы и двигайтесь в этом направлении. Ищите то, что будет вас вдохновлять и мотивировать. Только психологи советуют выбирать именно те цели, которые зависят конкретно от вас, а не от жизненных обстоятельств и прочих моментов. И тогда вам будет проще их достигать, а не ждать, когда судьба смилостивиться над вами. Представьте, как именно изменится ваша жизнь, когда вы достигнете своей цели (лучше визуализировать все до мельчайших подробностей) и что вам это даст. Если завидуют вам, то подумайте, чем бы еще таким вы бы могли удивить окружающих. Чтобы уж точно не просто так завидовали.
Проверьте свой жизненный баланс, а точнее – что именно наполняет вашу жизнь смыслом: любовь, семья, близкие люди, дом, карьера, деньги, хобби, самореализация, здоровье, друзья, саморазвитие, путешествия и так далее. Постарайтесь, чтобы все эти сферы развивались в одинаковом темпе (чтобы не было перекоса в какую-то одну область). Если какая-то сфера забирает все ваше внимание, от чего страдают остальные, то подумайте, как это можно исправить. Если же завидуют вам, то попробуйте отметить наиболее приоритетные на данный момент для вас сферы и наметить первые шаги к позитивным изменениям, которые вы начнете делать уже сегодня.
Постарайтесь окружить себя только позитивными эмоциями и людьми. Не бойтесь делиться знаниями – они обязательно вернутся к вам в том или ином виде. Не забывайте благодарить людей, которые чему-то вас научили или в чем-то помогли. Не будьте равнодушными и не забывайте творить добро. Если вы о чем-то договариваетесь с другими людьми, то обязательно соблюдайте эти договоренности. Не будьте мелочны. Расширяйте свои контакты и перенимайте опыт у тех, кто в чем-то успешнее вас. Если завидуют вам, то сократите общение с такими людьми и переключите свое внимание на тех, кто сможет подарить вам положительные эмоции.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo/shutterstock
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!