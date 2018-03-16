6 причин, почему стоит расстаться с друзьями, которые всем недовольны

Они дают понять, что вы разрушаете компанию

Действительно, если вы общаетесь в одной компании, то разорвав отношения с другом, который постоянно оказывается в центре внимания, вы рискуете свести на нет отношения и с другими приятелями. Ведь первым делом они начнут интересоваться, что у вас произошло и почему вы приняли подобное решение. Психологи рекомендуют не впутывать остальных людей в выяснение отношений с одним конкретным человеком, но при этом честно им объяснить, что не хотите больше поддерживать «игру в одни ворота». Если остальные члены вашей компании после этого вас не поддержат, тогда задумайтесь, действительно ли они стоят вашего внимания?

Они внушают вам, что вы останетесь одна

На самом деле страх одиночества — одна из самых основных причин, по которой люди продолжают общаться с теми, кто им не нужен. Однако не стоит терпеть унижения или пренебрежение только ради того, чтобы с вами рядом был человек, который будет использовать вас в качестве жилетки. Психологи уверяют, что как только вы освободите свою жизнь от ненужного (неугодных людей это тоже касается), как в вашем поле зрения тут же появятся что-то новое и достойное. И кто знает, может тот, кто станет вам настоящим другом, уже где-то рядом с вами? Но пока вы тратите все свои силы на то, чтобы выслушать очередные стенания так называемой подруги, вы, конечно, не обратите внимание на того, кто действительно будет ценить вашу дружбу.

Они намекают, что конец дружбы будет на вашей совести

Другими словами, они будут демонстрировать окружающим, что дружба с вами им действительно была нужна, но вы вдруг взяли и решили поставить точку в общении. При этом в глазах окружающих вы действительно будете выглядеть не самым лучшим образом. Вы же не сможете каждому объяснить, что просто устали терпеть постоянное нытье и недовольство, потому вам останется лишь смириться с этой действительностью. Эксперты напоминают, что невозможно быть хорошей для всех, поэтому сконцентрируйтесь на своей жизни и обращайте меньше внимания на то, что доставляет вам дискомфорт. Ведь это ваша судьба — и лишь вам решать, какие люди должны в ней присутствовать.

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