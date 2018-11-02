6 предупреждающих знаков от Вселенной, которые не стоит игнорировать

Неслучайные встречи

Случалось, ли у вас такое – вы знакомитесь с человеком и чувствуете, что были знакомы с ним раньше? Или, наоборот, вы думаете о ком-то и вдруг случайно пересекаетесь с ним в совершенно неожиданном месте. Если такое часто происходит в вашей жизни, значит Вселенная подтверждает, что вы выбрали правильное направление и действуете себе во благо. Другими словами, это можно расценивать, как признак того, что вы находитесь на одной волне со Вселенной, она вас слышит и отвечает вам, синхронизируя какие-то события в вашей жизни.

Проблемы со здоровьем

Наверняка многие сталкивались с такой проблемой, как частые простуды и хроническая усталость. Вот вроде бы и предпосылок нет, и о здоровье вы заботитесь, и стараетесь регулярно заниматься спортом, однако все чаще сталкиваетесь с недомоганиями или различными простудными заболеваниями. Оказывается, это тоже происходит в вашей жизни не просто так. Таким образом Вселенная вам намекает, что вы свернули не на тот путь и впереди вас не ждет ничего хорошего. Чтобы изменить ситуацию к лучшему, найдите время и постарайтесь проанализировать свою жизнь, свои поступки, вспомнить, к чему вы всегда стремились и о чем мечтали. Кстати, медитация и йога могут ускорить этот процесс и помочь вам найти свое предназначение.

Вещие сны

Многие люди рассказывают удивительные вещи – то, что они видели когда-то во сне, затем происходит в их жизни, зачастую повторяя сон с точностью до мельчайших деталей. Эзотерики уверяют, что сны – один из наиболее часто используемый инструмент Вселенной для передачи той или иной информации. Безусловно, их интерпретация индивидуальна для каждого человека, однако ключевые моменты являются едиными для всех и могут указывать на события, которые произойдут с вами в будущем. Если вы хотите научиться правильно толковать послания от Вселенной, попробуйте записывать все свои сны и сравнивать их с тем, что происходило в итоге наяву.