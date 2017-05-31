Если вы достаточно зрелая личность, то не будете винить родителей или правительство в своих неудачах, а найдете другой источник зла — лень. Но на самом ли деле она вам вредит? Объясняет наш эксперт.

Ольга Юрковская Психолог

Современная жизнь потакает лени: для того чтобы познакомиться, достаточно провести пальцем по экрану. Чтобы сообщить друзьям о делах, можно выслать ряд смайликов. И чтобы постирать одежду или вымыть посуду, хватит нескольких нажатий на кнопки. Технологии меняют мозг, он становится пассивным.

Иногда единственное, на что хватает сил, — это на чтение историй из жизни звезд, которые встают в 5 утра, делают карьеру, следят за фигурой и еще успевают заниматься сексом. В этот момент так и хочется найти в ближайших родственниках человека по имени Лень, чтобы хоть как-то объяснить, почему у вас по всем фронтам отрицательный баланс. Вам кажется, что если бы чувство апатии не прижимало вас к дивану, вы бы добились успеха. Но, как оказывается, лень — это не тормоз личностного роста, а двигатель прогресса, потому что она…

Помогает управлять временем

Вы замечали, что никогда не лень дойти до холодильника и поесть, а вот если речь идет о том, чтобы поехать на чужую дачу и копать картошку, то сразу же чувствуется упадок сил и нежелание. Вы не хотите заниматься теми делами, которые нужны не вам, а кому-то другому. Если вы не умеете отказывать друзьям и родственникам, лень защищает вас от последствий опрометчиво данного согласия или от навязанных вам целей. И это нормально: ваше бессознательное считает, что свободное время лучше потратить на отдых или полезные лично для вас дела.