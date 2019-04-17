6 основных привычек бедняков, которые ни в коем случае не стоит перенимать вам

Перестаньте мечтать и начните действовать
Многие люди со временем начинают понимать, что если бы они меньше времени грезили о богатстве, считая, что это все так и останется несбыточными мечтами, и начали реализовывать свои идеи, то они достигли бы гораздо больших результатов. Успешные личности так и поступают – они не боятся воплощать в жизнь свои идеи, считая, что просто сидя на диване больших денег не заработаешь. Поэтому, если вдруг вам давно не дает покоя какая-то идея, но вы боитесь ее воплотить, потому что не уверены в своих силах, то представьте, что кто-то другой осуществит нечто подобное и заработает на этом миллионы. Если даже после этого вас не посетило вдохновение, тогда, возможно, вам просто не настолько сильно нужны деньги в данную конкретную минуту, по мнению финансистов.
Не считайте успешных людей аферистами
Почему-то большинство тех, кому не удалось в этой жизни добиться впечатляющих результатов, уверены, что богатые люди все, как один, аферисты и проходимцы, которые заработали свое состояние не совсем честным трудом. На самом же деле, многие обеспеченные личности добивались всего упорным трудом и талантами. Они смогли вовремя разглядеть возможности и воспользоваться ими. А вот если просто сидеть и рассуждать о том, что хорошо бы, например, выиграть миллион рублей, то, увы, свое материальное положение вы не улучшите.
Не ищите виноватых, а сосредоточьтесь на возможностях
Бедняки не ищут возможности, они сосредоточены на том, чтобы обвинять окружающих в своих неудачах. Им гораздо привычнее ругать мир за несправедливость, руководителя за черствость, более удачливых друзей за эгоизм и так далее, вместо того, чтобы признать, что их методы в улучшении своего материального состояния не действуют и нужно пробовать что-то новое. Эксперты уверяют, что даже в 40 или 50 лет можно изменить свою жизнь, если действительно поставить перед собой такую цель (а не тратить время на пустую болтовню и стенания по упущенным возможностям).
Не бойтесь пробовать что-то новое
Только недальновидные личности отказываются от перспектив и возможностей в то время, как успешные люди не видят ничего плохого в том, чтобы регулярно развивать свои навыки и получать новые знания. Жизнь не стоит на месте и, если вы хотите, чтобы она изменилась в лучшую сторону, тогда начните менять свои привычки и мышление, развивайте свои таланты и расширяйте кругозор. Возможно, вы поймете, что вам нужно записаться на курсы и получить дополнительное образование. Почему нет, если все это поможет вам в достижении вашей заветной мечты.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Забудьте об акциях и скидках
Экономия в разумных пределах присуща всем успешных богатым людям, однако желание «урвать», причем вне зависимости от того, действительно ли вам нужна эта вещь или вы берете ее про запас, наблюдается только у тех, кто привык считать копейки. И зачастую то, что они выбирают на распродажах, не отличается высоким качеством, а значит и прослужит не так долго, как им бы того хотелось. Соответственно, в скором времени им придется тратить еще определенную сумму на точно такую же вещь, взамен той, что вышла из строя. К тому же, финансисты утверждают, что товар с заниженной ценой просто на просто теряет свою ценность, а пустая трата времени в бесконечных очередях является пустым сливом энергии. Возможно, вы тоже замечали, что «бой» за тот или иной товар на распродаже отнимает у вас столько сил и энергии, словно вы разгрузили вагон с песком или провели интенсивную силовую тренировку. Поэтому постарайтесь грамотно распределять свои силы и направлять энергию в нужное русло.
Пересчитывайте свои, а не чужие финансы
Заглядывать в чужой карман (а точнее, в чужие банковские карты и счета) – удел те, кто не может похвастаться умением зарабатывать деньги. Ведь если вы сосредоточены на том, как сколотить состояние, то вам просто некогда следить за тем, как обстоят дела у вашего соседа, родственника, коллеги или олигарха, прочно удерживающего свои позиции в рейтинге Forbs. Поэтому постарайтесь поменьше заглядывать по сторонам и направьте свою энергию на то, чтобы наладить приток денег в свою жизнь и выйти на тот уровень, о котором вы всегда мечтали.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo/shutterstock
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