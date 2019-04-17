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6 основных привычек бедняков, которые ни в коем случае не стоит перенимать вам

Если вы никак не можете собрать капитал, то не стоит сетовать на несправедливость жизни или жадность работодателя (он как раз тут вам ничем не поможет). Лучше проанализируйте свои привычки и сделайте соответствующие выводы. Passion.ru пообщался с финансистами и выяснил, действительно ли мышление обеспеченных людей отличается от тех, у кого за душой ни гроша, и как изменить свое материальное положение в лучшую сторону.

Перестаньте мечтать и начните действовать

Многие люди со временем начинают понимать, что если бы они меньше времени грезили о богатстве, считая, что это все так и останется несбыточными мечтами, и начали реализовывать свои идеи, то они достигли бы гораздо больших результатов. Успешные личности так и поступают – они не боятся воплощать в жизнь свои идеи, считая, что просто сидя на диване больших денег не заработаешь. Поэтому, если вдруг вам давно не дает покоя какая-то идея, но вы боитесь ее воплотить, потому что не уверены в своих силах, то представьте, что кто-то другой осуществит нечто подобное и заработает на этом миллионы. Если даже после этого вас не посетило вдохновение, тогда, возможно, вам просто не настолько сильно нужны деньги в данную конкретную минуту, по мнению финансистов.

Не считайте успешных людей аферистами

Почему-то большинство тех, кому не удалось в этой жизни добиться впечатляющих результатов, уверены, что богатые люди все, как один, аферисты и проходимцы, которые заработали свое состояние не совсем честным трудом. На самом же деле, многие обеспеченные личности добивались всего упорным трудом и талантами. Они смогли вовремя разглядеть возможности и воспользоваться ими. А вот если просто сидеть и рассуждать о том, что хорошо бы, например, выиграть миллион рублей, то, увы, свое материальное положение вы не улучшите.

Не ищите виноватых, а сосредоточьтесь на возможностях

Бедняки не ищут возможности, они сосредоточены на том, чтобы обвинять окружающих в своих неудачах. Им гораздо привычнее ругать мир за несправедливость, руководителя за черствость, более удачливых друзей за эгоизм и так далее, вместо того, чтобы признать, что их методы в улучшении своего материального состояния не действуют и нужно пробовать что-то новое. Эксперты уверяют, что даже в 40 или 50 лет можно изменить свою жизнь, если действительно поставить перед собой такую цель (а не тратить время на пустую болтовню и стенания по упущенным возможностям).

Не бойтесь пробовать что-то новое

Только недальновидные личности отказываются от перспектив и возможностей в то время, как успешные люди не видят ничего плохого в том, чтобы регулярно развивать свои навыки и получать новые знания. Жизнь не стоит на месте и, если вы хотите, чтобы она изменилась в лучшую сторону, тогда начните менять свои привычки и мышление, развивайте свои таланты и расширяйте кругозор. Возможно, вы поймете, что вам нужно записаться на курсы и получить дополнительное образование. Почему нет, если все это поможет вам в достижении вашей заветной мечты.

Фото: vostock-photo/shutterstock

Забудьте об акциях и скидках

Экономия в разумных пределах присуща всем успешных богатым людям, однако желание «урвать», причем вне зависимости от того, действительно ли вам нужна эта вещь или вы берете ее про запас, наблюдается только у тех, кто привык считать копейки. И зачастую то, что они выбирают на распродажах, не отличается высоким качеством, а значит и прослужит не так долго, как им бы того хотелось. Соответственно, в скором времени им придется тратить еще определенную сумму на точно такую же вещь, взамен той, что вышла из строя. К тому же, финансисты утверждают, что товар с заниженной ценой просто на просто теряет свою ценность, а пустая трата времени в бесконечных очередях является пустым сливом энергии. Возможно, вы тоже замечали, что «бой» за тот или иной товар на распродаже отнимает у вас столько сил и энергии, словно вы разгрузили вагон с песком или провели интенсивную силовую тренировку. Поэтому постарайтесь грамотно распределять свои силы и направлять энергию в нужное русло.

Пересчитывайте свои, а не чужие финансы

Заглядывать в чужой карман (а точнее, в чужие банковские карты и счета) – удел те, кто не может похвастаться умением зарабатывать деньги. Ведь если вы сосредоточены на том, как сколотить состояние, то вам просто некогда следить за тем, как обстоят дела у вашего соседа, родственника, коллеги или олигарха, прочно удерживающего свои позиции в рейтинге Forbs. Поэтому постарайтесь поменьше заглядывать по сторонам и направьте свою энергию на то, чтобы наладить приток денег в свою жизнь и выйти на тот уровень, о котором вы всегда мечтали.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: vostock-photo/shutterstock

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