6 фраз, которые никогда не произнесут успешные женщины

«Я не смогу это сделать»

Или «я не знаю, как решить эту проблему» — вы никогда не услышите нечто подобное от успешных женщин. Во-первых, потому, что они весьма находчивы и найдут выход из любой, даже самой сложной ситуации. А во-вторых, они исследуют тему, обратятся к тому, кто в теме, понаблюдают, как другие решают подобные вопросы, и в итоге выполнят поручение в лучшем виде.

«Мне не хватает времени на это»

Возможно, не лишним будет напомнить, что у нас у всех лишь 24 часа в сутки, и лишь от вас зависит, насколько грамотно вы расставите приоритеты и примените основные навыки тайм-менеджмента в обычной жизни. Если вы даете понять, что ничего не успеваете, это не говорит о том, что вы слишком занятой человек, а свидетельствует о вашем неумении грамотно распорядиться своим временем и выделить действительно важные моменты, на которые следует обратить внимание в первую очередь.

«Я сделаю все, что хотите, только отстаньте»

Мало кто будет спорить, что говорить «нет» таким образом, чтобы и собеседника не обидеть и соблюсти свою выгоду — целое искусство, которому стоит научиться. Ведь вы же не можете растрачивать свою энергию и силы на то, что вам неинтересно (людей, идеи, проекты и так далее), поэтому экономьте свое время и отказывайте, если сразу видите, что дело бесперспективное.