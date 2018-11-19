6 эффективных приемов, которые помогут вам получить желаемое

Не перетягивайте одеяло на себя

Эксперты напоминают, чтобы заставить людей поступать так, как нужно именно вам, не принижайте их достоинства, напротив, постоянно подчеркивайте их значимость и перспективность. В противном случае человек не станет вам помогать и даст понять, что если вы считаете себя выше других, то, вполне логично, что со всеми вопросами справитесь самостоятельно. Поэтому, для начала выслушайте идеи собеседника, а затем поверните разговор в нужное вам русло, сказав, например, что его план прекрасен и его вполне можно реализовать и продвинуть дальше если сделать то-то и то-то. И в конце обязательно нужно узнать, что об этом думает ваш собеседник, хотел бы он еще что-то добавить или ему все нравится. Психологи уверяют, что этот прием работает безотказно, так как человек поймет, что его идея не безнадежна и приложит все усилия, чтобы добиться прекрасного результата, попутно исполнив и вашу просьбу.

Всегда просите больше, чем хотели бы получить

Данный прием успешно используют богатые и знаменитые особы, четко понимающие, что чем больше вы попросите у собеседника, тем выше шанс получить от него именно ту часть, которая вам и была нужна изначально. Другими словами, человек начнет торговаться, стараясь уменьшить ваши запросы, и в конце концов остановится на том моменте, который вы и хотели от него получить. А если бы вы изначально озвучили меньше, то была бы вероятность того, что ваш собеседник мог бы вежливо, но твердо вам отказать. Кстати, даже в этом случае можно рассчитывать на положительный результат, по мнению психологов. Нужно еще раз озвучить свою позицию и дать человеку время на то, чтобы он подумал. Будьте уверены, что в 95% случаев он вернется к вам с положительными результатами, предложив чуть меньше, чем вы запрашивали, но чуть больше, чем вы надеялись в конечном итоге от него получить.