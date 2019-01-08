5 вещей, от которых необходимо избавиться в начале года, чтобы упорядочить свою жизнь

С чего стоит начать?

Подарки

После праздников дом пополнился множеством разных подарков. К сожалению, так бывает, что не все пришлись ко двору. Поберегите себя: из всех ненужных вещей в доме ненужные подарки отнимают у вас самое большое количество энергии. Каждый раз, когда вы натыкаетесь на них, вновь и вновь проигрываете эту историю: он подарил-мне не понравилась-что с этим делать-выкину,а вдруг обидится... И так до бесконечности. Функция подарка заканчивается сразу после дарения, ее смысл обменяться положительными эмоциями. Дальше это просто вещь, такая же, как другие и вы можете распоряжаться ей, как угодно. Продать или отдать, но расстаемся без сожаления. Также рекомендую поступить и с припрятанным «добром» со всех предыдущих праздников.

Чувство вины

Оно во многом связано с предыдущим пунктом. Многим стыдно избавляться именно от подарков. Но есть еще дорогие собственноручно купленные вещи. Например, кухонный комбайн, который занимает целую полку на кухне и используется в лучшем случае 1-2 раза в год. Или платье, которое надето один раз и теперь ждет случая, похудения или возвращения в моду… третий год уже. Или статуэтка, которую вы купили в путешествии, но никак не найдете ей места, поэтому она пылится где-то на антресолях. Вроде, и не нужны эти вещи, но стыдно отдать/продать, ведь они дорого стоили. Однако вещь не стоит ничего, если она лежит и не используется. Предлагаю быть честными сами с собой. Возможно, та покупка была ошибкой или её необходимость уже не актуальна. Просто признайтесь в этом и отпустите чувство вины, а также ненужную вещь.

Сломанные/порванные вещи

Если вы не починили или не отдали в ремонт их сразу, прошло уже несколько месяцев (а то и лет), какова вероятность что это еще пригодится? Будьте и здесь честны с собой, смысла хранить уже нет. Может, сдать на переработку, в трейд-ин или продать по сходной цене. Кому-то эта вещь еще послужит, а вам уже не нужна. Посуда со сколами, неработающая техника, истрепанные книги - однозначно нет. Без сомнения избавляйтесь от одежды с дырками и пятнами. Да-да, дома и на даче тоже нужно ходить в опрятной одежде, а не в обносках. В первую очередь даже для себя, а не для кого-то. Испорченные вещи несут негативную энергию и занимают место.