5 вариантов удаленной работы, которые позволят вам жить в свое удовольствие

Это менеджер сообществ в социальных сетях, занимающийся подготовкой публикаций (фото и текст), разработкой контент-плана, настройкой таргетированной рекламы, организацией марафонов, договоренностью с блогерами о взаимной рекламе. То есть организует работу сообщества таким образом, чтобы сами публикации «продавали» товар или услугу. Ведение одного проекта в среднем стоит 20-25 тысяч рублей в месяц и если у вас есть несколько свободных часов в день, то вы можете взять 2-3-4 проекта.

Сейчас необходимость в таких профессионалах настолько велика, что от SMM потихоньку «откалываются» таргетолог (настройщик таргеритованной рекламы) и специалист по работе с блогерами и разработке марафонов и становятся самостоятельными востребованными профессиями.

Таргетолог

Это специалист, занимающийся настройкой таргетированной рекламы в социальных сетях (когда рекламу видят не просто все подписчики, а люди конкретного возраста, образования, хобби, предпочтений). И за эту работу работодатели готовы платить десятки тысяч рублей.

В обязанности таргетолога входит анализ рынка, определение ЦА,подбор релевантных рекламных площадок, настройка и ведение РК в социальных сетях VKontakte, Facebook, Instagram и других, настройка и оптимизация таргетинга, ретаргетинга и так далее. Заработная плата хорошего специалиста достигает около 120 000 рублей. Причем. данная профессия позволяет работать на себя, без привязки к какой-либо компании и в этом случае доход будет зависеть от количества проектов, которые вы готовы вести одновременно.

Специалист по работе с блогерами

Приоритетные задачи специалиста: получение задачи с обозначением темы рекламы, ориентированность на определенную задачу рекламы и целевую аудиторию, грамотный подбор блогеров с заданной тематикой, анализ подобранных блогеров (вовлеченность, лайки, комментарии), рассылка запросов на рекламу. Диапазон заработной платы: 35 0000 — 120 000 рублей. В основном работодатели предлагают таким специалистам маленький фикс и большие бонусы за достижение ключевых показателей эффективности.

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