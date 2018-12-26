5 вариантов удаленной работы, которые позволят вам жить в свое удовольствие

Чтобы освоить эти профессии совсем не нужно обладать каким-либо особым талантом, главное иметь усидчивость, гибкость ума, желание работать над собой и не бросать начатое, несмотря не неудачи или сложности в первые месяцы. Многие работодатели спокойно относятся к тому, что их сотрудник будет находится, что называется, не под контролем, но это не значит,что от него будут требовать меньше, чем от тех, кто проводит целый день в офисе. Поэтому данный вид подойдет в первую очередь тем, кто умеет себя самоорганизовать и понимает, что уровень дохода будет зависеть от объема и результата.
Копирайтер
Копирайтер - специалист, занимающийся написанием коммерческих текстов (информационные или технические статьи, коммерческие тексты, сценарии видеороликов, посты в соцсетях, e-mail и SMS рассылка, материалы для сайте, рекламные тексты).
Эта профессия идеально подойдет для тех, кто хочет переложить свою основную работу на удаленку. Потому что вы уже эксперт и разбираетесь в чем-то лучше остальных. Когда вы только начинаете, ваши услуги могут стоить примерно 5 000 - 10 000 тысяч рублей в месяц. Уровень вашего дохода будет зависеть от того, сколько времени вы готовы отдать работе: час, два, день или всю рабочую неделю. Также надо учитывать, на чем конкретно вы хотите специализироваться: посты в социальных сетях, рассылки, тексты для сайтов, тексты для лендингов. К примеру, один только лендинг (одностраничный сайт) может стоить 10 000-15 000 тысяч рублей.
Копирайтер может брать разовые заказы, либо работать в штате с фиксированным окладом. В итоге доход такого специалиста на удаленке может варьироваться от 35 до 150 000 рублей.
Smm-специалист
Это менеджер сообществ в социальных сетях, занимающийся подготовкой публикаций (фото и текст), разработкой контент-плана, настройкой таргетированной рекламы, организацией марафонов, договоренностью с блогерами о взаимной рекламе. То есть организует работу сообщества таким образом, чтобы сами публикации «продавали» товар или услугу. Ведение одного проекта в среднем стоит 20-25 тысяч рублей в месяц и если у вас есть несколько свободных часов в день, то вы можете взять 2-3-4 проекта.
Сейчас необходимость в таких профессионалах настолько велика, что от SMM потихоньку «откалываются» таргетолог (настройщик таргеритованной рекламы) и специалист по работе с блогерами и разработке марафонов и становятся самостоятельными востребованными профессиями.
Таргетолог
Это специалист, занимающийся настройкой таргетированной рекламы в социальных сетях (когда рекламу видят не просто все подписчики, а люди конкретного возраста, образования, хобби, предпочтений). И за эту работу работодатели готовы платить десятки тысяч рублей.
В обязанности таргетолога входит анализ рынка, определение ЦА,подбор релевантных рекламных площадок, настройка и ведение РК в социальных сетях VKontakte, Facebook, Instagram и других, настройка и оптимизация таргетинга, ретаргетинга и так далее. Заработная плата хорошего специалиста достигает около 120 000 рублей. Причем. данная профессия позволяет работать на себя, без привязки к какой-либо компании и в этом случае доход будет зависеть от количества проектов, которые вы готовы вести одновременно.
Специалист по работе с блогерами
Приоритетные задачи специалиста: получение задачи с обозначением темы рекламы, ориентированность на определенную задачу рекламы и целевую аудиторию, грамотный подбор блогеров с заданной тематикой, анализ подобранных блогеров (вовлеченность, лайки, комментарии), рассылка запросов на рекламу. Диапазон заработной платы: 35 0000 — 120 000 рублей. В основном работодатели предлагают таким специалистам маленький фикс и большие бонусы за достижение ключевых показателей эффективности.
Личный помощник
Это специалист, который в прямом смысле снимает с владельца бизнеса ряд задач, предоставляя ему возможность заниматься другими вопросами. Такой сотрудник крайне необходим руководителю небольшого бизнес-проекта, который на начальном этапе не может позволить себе нанять отдельно копирайтера, SMM и секретаря.
В обязанности личного помощника обычно входит переписка с клиентами, разбор электронной почты, ведение аккаунтов в социальных сетях, настройка и запуск таргетированной рекламы в группах, сбор актуальных тематических сообществ в соцсетях, пабликов и блогеров в Инстаграме, e-mail-рассылка, создание лендингов. Заработок такого специалиста может начинаться от 15 тысяч и достигать 65 тысяч рублей в зависимости от времени, которое он готов уделять проекту, опыта работы и портфолио.
Копирайтеры, SMM-специалисты, личные помощники, таргетологи, специалисты по работе с блогерами нужны не только малому бизнесу (салоны красоты, кондитерские, пекарни, ателье, студии, школы) или экспертам (юристы, врачи, лингвисты, преподаватели, экономисты), но и крупным команиям. Социальные сети в ближайшие время актуальность не потеряют, а скорее наоборот: будут развиваться и привлекать все новых и новых пользователей, потому и спрос на подобных профессионалов будет только расти.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: Shutterstock
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