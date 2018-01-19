Скажите, вы тоже замечали за собой такую особенность, что сначала вы скупаете кучу ненужных вещей и дорогостоящих продуктов, большую часть из которых потом выбрасываете, а затем удивляетесь, куда уходят все деньги и почему вам катастрофически не хватает средств на месяц. Разбираемся, почему это происходит и как обезопасить себя от необдуманных трат.

Психологи утверждают, что существует четыре реальные причины, почему мы пытаемся скупить кучу ненужных нам вещей.

Безрадостное детство

Те, кто родился в 80-х, наверняка помнят, какой была жизнь, и приходилось, скажем, ту же самую одежду или обувь носить несколько сезонов подряд. Просто у большинства людей не было другого выхода. И когда все изменилось, а возможностей стало больше, они тут же ринулись скупать те же самые товары, пытаясь компенсировать ту неловкость, которую испытывали в детстве.

Определенная терапия

Многие воспринимают тот же шопинг как определенную терапию и покупают очередную кофточку, которую никогда не наденут, десятые туфли, которые в лучшем случае выйдут в свет один раз, или пятнадцатую сумочку, которую, в принципе, ждет та же участь, что и ее предшественниц. Она просто аккуратно перекочует на полку и будет там стоять, пока о ней однажды не вспомнят.

Эмоциональная зависимость от вещей

К сожалению, мы живем в обществе потребления и зачастую покупаем те или иные товары просто потому, что в рекламе их так красочно презентовали, что мы просто не смогли пройти мимо. Стоит ли говорить, что такие покупки не всегда бывают удачными?

Попытка выглядеть лучше в глазах окружающих

Многим людям до сих пор важно мнение окружающих, поэтому они стараются следовать модным тенденциям и приобретать те вещи, которые актуальны на данный момент. И неважно, что через сезон эти покупки будут никому не нужны, главное — сейчас показать, что вы в курсе модных направлений.