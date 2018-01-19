5 способов перестать бездумно тратить деньги
Психологи утверждают, что существует четыре реальные причины, почему мы пытаемся скупить кучу ненужных нам вещей.
Безрадостное детство
Те, кто родился в 80-х, наверняка помнят, какой была жизнь, и приходилось, скажем, ту же самую одежду или обувь носить несколько сезонов подряд. Просто у большинства людей не было другого выхода. И когда все изменилось, а возможностей стало больше, они тут же ринулись скупать те же самые товары, пытаясь компенсировать ту неловкость, которую испытывали в детстве.
Определенная терапия
Многие воспринимают тот же шопинг как определенную терапию и покупают очередную кофточку, которую никогда не наденут, десятые туфли, которые в лучшем случае выйдут в свет один раз, или пятнадцатую сумочку, которую, в принципе, ждет та же участь, что и ее предшественниц. Она просто аккуратно перекочует на полку и будет там стоять, пока о ней однажды не вспомнят.
Эмоциональная зависимость от вещей
К сожалению, мы живем в обществе потребления и зачастую покупаем те или иные товары просто потому, что в рекламе их так красочно презентовали, что мы просто не смогли пройти мимо. Стоит ли говорить, что такие покупки не всегда бывают удачными?
Попытка выглядеть лучше в глазах окружающих
Многим людям до сих пор важно мнение окружающих, поэтому они стараются следовать модным тенденциям и приобретать те вещи, которые актуальны на данный момент. И неважно, что через сезон эти покупки будут никому не нужны, главное — сейчас показать, что вы в курсе модных направлений.
Можно ли с этим бороться? Конечно! Для начала научитесь определять, что вы действительно хотите на данный момент. Начинайте анализировать с самого начала. Например, вкусный завтрак, наряд, который вас красит, идеальный макияж, дорогу на работу без пробок, продуктивный день и приятный вечер с друзьями. Варианты могут быть разными, все зависит от ваших потребностей и настроения. Как видите, это не так уж и сложно. Тут главное — не зацикливаться вокруг очередных покупок, а сконцентрироваться на собственных ощущениях.
Чтобы было понятнее, мы составили пять основных пунктов, которые помогут вам определиться, действительно ли вы хотите приобрести ненужную вам вещь или попробуете перестроить свою жизнь.
- Разберитесь со своими мыслями и определите истинные желания. Подумайте, действительно ли вам так нужна эта вещь или ваши мечты изменились и то, что вам казалось жизненно необходимым еще вчера, сегодня уже утратило свою актуальность и на первый план вышли совсем другие потребности. Чаще устраивайте так называемый мозговой штурм, который поможет избавиться от ненужных мыслей и посмотреть на ситуацию под другим углом.
- Посвящайте больше времени себе. Например, займитесь йогой, найдите себе хобби по душе или просто ежедневно гуляйте по вечернему городу. Очень важно, чтобы вы могли остаться наедине с собой и своими мыслям, а также достичь внутренней гармонии.
- Старайтесь жить как можно медленнее. К сожалению, в наше время все куда-то спешат и хотят успеть как можно больше. Особенно эта тенденция очень заметна в мегаполисах, где людям некогда остановиться, оглянуться вокруг и подумать о том, чего же они действительно хотят от этой жизни. Это приводит к стрессу и недовольству собой. Поэтому пересмотрите свой график, возможно, вам стоит расставить приоритеты правильно и отказаться от какого-то нового проекта, чтобы иметь больше свободного времени.
- Не пытайтесь справиться с негативными эмоциями (грустью, досадой, раздражением, агрессией и другими) с помощью новых покупок или большого количества вредных продуктов. Не стоит заедать стресс или компенсировать неудовлетворенность новой одеждой, это не принесет положительного результата. Да, на миг вам станет легче, но потом к неприятным эмоциям добавится еще и чувство вины, что вы не сдержали себя в руках.
- Обратитесь к коучу или психологу, которые помогут вам разобраться в себе, лучше понять свои желания, а также научат видеть радость в простых вещах. Ведь этого так не хватает в нашей жизни!
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