5 секретов, которые нельзя рассказывать своим подругам

Неожиданные изменения в жизни

Если вам предстоит кардинально изменить свою жизнь, и вы стоите на пороге грандиозных открытий, не спешите заранее «хвастаться» перед подругой этой новостью. Тем более, если ваша ситуация еще находится в подвешенном состоянии, и вы ожидаете финальное решение. Так вы ненароком не вызовете чувство зависти у близкого человека и, в случае если все решится не в вашу пользу, не будете выслушивать язвительные комментарии и насмешки в свой адрес.

Деньги и карьера

Это настолько щекотливый вопрос, что в него лучше вообще никого не посвящать (кроме своего финансиста, конечно, если он у вас есть, или налогового агента). Нет, мы не говорим, что нужно скрывать от друзей где и кем вы работаете, но вот посвящать их в свои наполеоновские планы по захвату компании все же не стоит. Что касается денежных средств, то все люди разные и, соответственно, потребности их тоже отличаются. Например, для кого-то ваша зарплата будет казаться просто огромной, а кому-то – это как один раз сходить в магазин, и он будет ощущать неловкость при общении с вами, что может позволить себе гораздо больше, чем вы. То же самое касается недвижимости, автомобилей и прочих благ цивилизации, которыми вы владеете. Зачем кому-то, ну кроме налоговой, естественно, знать, сколько раритетных авто стоит в вашем гараже или за сколько вы сдаете квартиру в центре, доставшуюся вам от бабушки.

Обсуждение недостатков избранника

Женская дружба – вещь коварная и непредсказуемая. Психологи советуют не распространяться о ваших ссорах с мужем (или сексуальным партнером), не расписывать в красках его похождения и недостатки. Во-первых, это просто некрасиво. Ведь вы выбрали этого человека, вы с ним живете, поэтому почему тогда вы позволяете себе негативно высказываться в его адрес? А во-вторых, в случае чего, вашей подруге будет достаточно просто отбить у вас кавалера. Ведь она будет в курсе всех ваших разборок и сможет использовать полученную информацию, чтобы сыграть на контрасте и не совершить ваших ошибок. Вы ведь не можете знать заранее, чем обернется ваша излишняя откровенность, поэтому постарайтесь быть сдержаннее и «не выносить сор из избы».