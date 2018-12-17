5 простых советов, которые помогут вам полюбить свою работу

На работу – как на праздник!

В последнее время офисный дресс-код настолько упростился, что спортивными штанами, объемными свитерами, костюмами пижамного типа и прочими трендовыми вещами уже никого не удивишь. Но постарайтесь все же не забывать, что ваш внешний вид способен сказать о вас намного больше, чем вы того бы хотели. Эксперты напоминают, что желание всегда быть на высоте является мощным стимулом для вдохновения и творческого подъема. К тому же, ничто так не повышает настроение, как восхищенные взгляды коллег или комплименты от начальства (или и то, и другое одновременно).

Уважайте и цените своих коллег

В современном мире человек гораздо больше времени проводит в офисе, нежели в стенах родного дома или на встречах с друзьями. Поэтому нужно создать вокруг себя такой микроклимат, чтобы и вам, и остальным сотрудникам было не только приятно находиться вместе, но и комфортно работать. Это не значит, что вы должны набиваться в друзья ко всем людям, с которыми сталкиваетесь по долгу службы. Просто постарайтесь быть милым и приветливым – этого вполне достаточно. Это поможет вам стать намного успешнее и заручиться поддержкой коллег в случае возникновения каких-либо неприятных ситуаций. Кроме того, они смогут вас «прикрыть», если вдруг вам понадобиться куда-то отлучиться или посвятить время решению не совсем рабочих вопросов. Но это возможно лишь в том коллективе, где сотрудники ценят и уважают друг друга.