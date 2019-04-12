5 простых секретов счастья от японских мудрецов, которые пригодятся и вам

Не ждите сразу больших результатов, начинайте с малого

Понятно, что каждый из вас надеется получить все и сразу, но в жизни так, увы, не бывает. Чтобы осуществить какую-то глобальную цель, необходимо двигаться к ней постепенно, шаг за шагом приближаясь к своей мечте. И не стоит резко менять свою жизнь – лучше начните по чуть-чуть вносить коррективы и через какое-то время вы увидите позитивные изменения. Если вы начнете постепенно совершенствовать свои навыки и менять свои привычки, то научитесь прислушиваться к себе и своему организму, начнете лучше понимать других людей и станете больше ценить то, что имеете (а не гнаться за чем-то недосягаемым и неуловимым). Помните, что большие дела всегда начинаются с чего-то малого, и японцы это отлично знают.

Научитесь жить в гармонии с собой и окружающими

«Не доставлять никому неудобства и беспокойство» - пожалуй, самый главный девиз, которому стараются следовать все японцы, без исключения. В японской культуре действительно огромное значение придается гармонии с окружающим миром и людьми, именно в ней заложена столь необходимая для нашего психического здоровья устойчивость. Другими словами, даже если вы решили во что бы, то ни стало исполнить свою мечту, для начала убедитесь, что это не причинит вреда или неудобство кому-то другому. И если вы делаете карьеру, то не стоит идти по головам – вам это в любом случае вернется в том или ином виде. И постарайтесь пореже жаловаться на несправедливость жизни и почаще улыбаться – поверьте, после этого вы станете относиться к себе и окружающим намного проще и добрее.

Например, начните с того, что перестанете громко обсуждать свои личные или рабочие вопросы в общественном транспорте, не станете бурно выяснять (или мириться) свои отношения на людях, постараетесь объяснить своим детям, что такое хорошо и что такое плохо и возьмете свою собаку на поводок, если вдруг она начнет проявлять агрессию по отношению к окружающим. Ведь, согласитесь, это лишь часть вашей жизни и другим людям совершенно не обязательно быть участниками ваших историй.