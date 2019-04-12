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5 простых секретов счастья от японских мудрецов, которые пригодятся и вам

Большинство людей всю свою жизнь пытаются найти смысл и познать истину. Они надеются, что признание общественности и одобрение окружающих сделают их намного счастливее. Именно на это они тратят время и силы, все больше и больше разочаровываясь в том, что человечество вкладывает в смысл слова «счастье». А вот японцы уверены, что стоит лишь вам найти то, что заставит вас просыпаться каждое утро с радостью, как ваша жизнь начнет меняться в лучшую сторону. Если и вы хотите научиться замечать счастье в мелочах, тогда наши советы вам точно пригодятся. Пять основных принципов от японских мудрецов, которые помогут вам обрести гармонию и почувствовать себя по-настоящему счастливым человеком – в подборке Passion.ru.

Начните принимать себя

Чтобы быть по настоящему счастливым, для начала необходимо освободить себя (от предрассудков и каких-то комплексов, которые мешают вам наслаждаться жизнью). Приятие себя – одна из самых сложных задач, решив которую, вы можете изменить свою жизнь в лучшую сторону. Японцы уверены, что если сохранить детскую легкость и непосредственность на протяжении всей жизни, то можно получить то счастье и гармонию, к которой вы так стремитесь. Ведь дети, например, ничем не обременены, они поступают так, как считают нужным, а не так, как того требует общество или какие-то конкретные индивиды. Они умеют радоваться простым вещам и не стесняются выражать свои чувства. Постарайтесь разбудить своего внутреннего ребенка и прислушаться к своим собственным желаниям и потребностям. Только не забывайте, что ваша свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека и ваши действия (слова или поступки) не должны мешать окружающим.

Попробуйте находить поводы для радости

Многие японцы традиционно начинают свой день с чайной церемонии и какого-нибудь легкого десерта. Сладости и зеленый чай помогают им настроиться на нужный лад и начать свое утро не с суматохи и переживаний, а с приятных мгновений. Психологи подтверждают, что счастье на самом деле состоит из вот таких, казалось бы, незначительных моментов: чашечки бодрящего напитка, любимого лакомства, приятной музыки, неспешной прогулки, встречи с друзьями, комплиментов и прочего, что доставляет вам удовольствие. Постарайтесь зафиксировать те моменты, которые дарят вам радость и возвращайтесь к ним в течении дня. Тогда вы будете чувствовать себя счастливыми и вдохновленными на новые подвиги. И если вдруг вы почувствуете, малейший повод для беспокойства или апатию, переключите внимание на что-то приятное и расслабляющее. Японские мудрецы утверждают, что неспешные прогулки, например, являются лучшим средством от хандры и плохого настроения.

Фото: vostock-photo/shutterstock

Не ждите сразу больших результатов, начинайте с малого

Понятно, что каждый из вас надеется получить все и сразу, но в жизни так, увы, не бывает. Чтобы осуществить какую-то глобальную цель, необходимо двигаться к ней постепенно, шаг за шагом приближаясь к своей мечте. И не стоит резко менять свою жизнь – лучше начните по чуть-чуть вносить коррективы и через какое-то время вы увидите позитивные изменения. Если вы начнете постепенно совершенствовать свои навыки и менять свои привычки, то научитесь прислушиваться к себе и своему организму, начнете лучше понимать других людей и станете больше ценить то, что имеете (а не гнаться за чем-то недосягаемым и неуловимым). Помните, что большие дела всегда начинаются с чего-то малого, и японцы это отлично знают.

Научитесь жить в гармонии с собой и окружающими

«Не доставлять никому неудобства и беспокойство» - пожалуй, самый главный девиз, которому стараются следовать все японцы, без исключения. В японской культуре действительно огромное значение придается гармонии с окружающим миром и людьми, именно в ней заложена столь необходимая для нашего психического здоровья устойчивость. Другими словами, даже если вы решили во что бы, то ни стало исполнить свою мечту, для начала убедитесь, что это не причинит вреда или неудобство кому-то другому. И если вы делаете карьеру, то не стоит идти по головам – вам это в любом случае вернется в том или ином виде. И постарайтесь пореже жаловаться на несправедливость жизни и почаще улыбаться – поверьте, после этого вы станете относиться к себе и окружающим намного проще и добрее.

Например, начните с того, что перестанете громко обсуждать свои личные или рабочие вопросы в общественном транспорте, не станете бурно выяснять (или мириться) свои отношения на людях, постараетесь объяснить своим детям, что такое хорошо и что такое плохо и возьмете свою собаку на поводок, если вдруг она начнет проявлять агрессию по отношению к окружающим. Ведь, согласитесь, это лишь часть вашей жизни и другим людям совершенно не обязательно быть участниками ваших историй.

Фото: vostock-photo/shutterstock

Будьте здесь и сейчас, не ставьте свою жизнь на паузу

«Сделаю это завтра», «Успею когда-нибудь потом осуществить мечту» и прочие популярные отговорки, которыми люди прикрывают свое бездействие и нежелание что-либо делать. Поймите, ведь вы живете здесь и сейчас, и никогда не известно, что будет ждать вас завтра, через месяц, через год. Японские мудрецы напоминают, что ваша жизнь – это то, что происходит в настоящую минуту, это не черновик, который потом, когда-нибудь можно будет переписать набело. Поэтому постарайтесь все сделать правильно с первого раза, чтобы потом не тратить время и силы на исправление своих ошибок (причем, некоторые из них, к сожалению, уже никогда не получится изменить). Кроме того, жители Поднебесной научились ловить мимолетные удовольствия и наслаждаться тем, что происходит с ними каждую конкретную минуту. Они, как никто другой, знают, что ничто не повторяется, каждая возможность уникальна. Попробуйте и вы научиться ценить каждые мгновения, встречи и события, происходящие в вашей жизни.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: vostock-photo/shutterstock

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