5 простых и эффективных способов борьбы с хейтерами в соцсетях

Если вам раздают советы по любому поводу

Таких «советчиков», обычно рекомендуют обходить стороной – они хоть и менее опасны, чем первые два варианта, но тоже могут надоесть своими нотациями и нравоучениями. При этом они искренне верят в то, что обладают широкими познаниями практически во всех областях, а если постараются, то могут померяться своим «жизненным опытом» с самым старейшим человеком в мире. У них найдется мнение по каждому вопросу, и они просто лопнут от нетерпения, если вдруг не поделятся своими мыслями с вами (а заодно еще с сотней-другой человек, которые читают ваши посты). И хотя вам хочется в грубой форме послать этих людей куда подальше, психологи, все же, не рекомендуют это делать. Во-первых, данный тип личности просто так не отвяжется и на ваше раздражение ответят еще несколькими советами, в духе «а вот я такую медитацию для расслабления знаю!». А во-вторых, отвечать агрессией в данном случае не совсем правильно, ведь человек не хотел довести вас до белого каления, а мечтал просто поделиться с вами своими обширными познаниями. Или, например, они одиноки и им просто не с кем пообщаться, в такой форме они чувствуют себя нужными и полезными. Поэтому самое лучшее, что вы можете сделать в данной ситуации (когда доброжелатели начинают вас атаковать подобными советами), просто лаконично и вежливо поблагодарить, забыть и заняться своими делами.

Если вам открыто завидуют

Завистников в наше время тоже хоть отбавляй, поэтому постарайтесь, по возможности, не хвастаться открыто своими успехами/достижениями/приобретениями и прочими дарами Судьбы. Во-первых, вас разве мама в детстве не учила, что хвастаться – это невежливо, а во-вторых, зависть – это такое чувство, которое иногда может перерасти в агрессию или даже ненависть. Вам это точно нужно? Но с другой стороны, как бы банально это не звучало, но, если недоброжелателей на вашей страничке становится все больше, значит вы выбрали правильное направление и теперь, главное, не свернуть с намеченного пути. Хейтеры, конечно, будут злиться и ждать, когда вы оступитесь, откровенно радоваться вашим неудачам и подливать масла в огонь, напоминая, что у вас ничего не получится, и вообще, вы выглядите отнюдь не круто, а глупо. Совет в данном случае может быть лишь один – двигайтесь к своей цели, не переставайте публиковать посты, даже если это кому-то не нравится, но постарайтесь все же обойтись без понтов и хвастовства. И тогда, вы увидите, что завистники начнут сами от вас отписываться – им просто сложно смириться с тем, что кто-то успешнее или удачнее, чем они. Так бывает, увы.