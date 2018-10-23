5 привычек аристократок, которые стоит перенять и вам

Баловать себя? Конечно!

Им не нужно одобрение окружающих, чтобы порадовать себя новой обновкой или той вещью, о которой они давно мечтали. Такие дамы не зависят ни финансово, ни морально от других людей и достаточно легко расстается с деньгами. И если новые туфли, по цене хорошего спорткара, способны сделать их по-настоящему счастливыми, то зачем откладывать покупку? Особенные женщины не перекладывают ни а кого ответственность за свое будущее и знают, что вполне способны позаботиться о себе самостоятельно. В том числе, заработать достаточное количество денег, чтобы исполнять свои прихоти.

Никакой борьбы

Такие особы предпочитают не ввязываться в разборки и все препятствия обходить стороной. Да и зачем проявлять упрямство или кулаками отстаивать свою правоту, если можно использовать гибкость, мудрость и решить все вопросы мирным путем? Особенные женщины никогда не будут действовать методами воинов-завоевателей и вместо этого с королевским шиком и мастерством дипломата обратят любую ситуацию себе во благо. Бороться за мужчину, сражаться за руководящую должность в компании или соперничать со своими подругами - это не про них. Они уверены, что все, что должно принадлежать им по праву, рано или поздно и так будет их. Поэтому зачем тратить нервы и средства на бесполезную борьбу?

Сон - лучшее лекарство