5 правил хороших женщин, которым на самом деле не стоит следовать

Они готовы ждать и прощать
Это женщина, знающая себе цену, не будет тратить лишней минуты и ждать вас, если вдруг вы опаздываете на встречу. «Правило 15» минут явно не для нее, поэтому она уйдет и заставит вас за ней побегать, чтобы компенсировать свою непунктуальность. А вот хорошие дамы не такие. Они дадут вам 15 минут, потом еще столько же и в конце концов будут сидеть до последнего, оправдывая вас тем, что на дороге пробки, злой начальник не отпустил пораньше и так далее. В итоге они бесцельно проводят эти минуты (или часы), хотя могли бы лучше сделать что-то полезное для себя или для общества.
Что касается прощения, то, безусловно, плохие женщины дают вам шанс, но если вы оступитесь и во второй раз, то прощения вам точно не будет. Они знают, что предавший единожды, сделает это снова. А вот хорошие воспитанные дамы слишком добры и будут прощать вас снова и снова, даже если это доставляет им неудобство или причиняет боль.
Они не станут посягать на чужого мужчину, даже если влюблены по уши
Хорошие женщины лучше будут страдать от безответной любви, чем посмеют посягнуть на чужое. Они ни за что не станут уводить мужей из семей или отбивать парня у подруги. Просто потому, что так не принято и они выше всего этого. А по ночам будут плакать в подушку и представлять, как бы счастливо они могли жить, если бы предмет страсти оказался свободен. Дам, знающих себе цену, такие мелочи не останавливают. Безусловно, они понимают, что не хорошо рушить чужие отношения, но в жизни бывает всякое и, возможно, любовь давно прошла, а мужчина просто по привычки старается тянуть семью и и терпеть нелюбимую жену. К тому же, многие люди чувствую себя по-настоящему счастливыми именно во 2 или даже 3 браке и признаются, что правильно в свое время сделали, что решили оставить изжившие себя отношения в прошлом.
Они гиперответственны и не будут проявлять недовольство
Хорошие женщины зачастую не могут сказать «нет», поэтому безропотно выполняют все, о чем бы их не просили. Поэтому многие люди беззастенчиво пользуются их простодушием и навешивают на них все, что только можно. А вот та, дама, которая знает себе цену, никогда не станет делать то, что не входит в круг ее обязанностей, либо не принесет ей какую-либо выгоду. Потому что она ценит свое время и может провести его с большей пользой, чем решать за других их проблемы. К тому же, они не боятся сразу высказать то, что им не нравится, а не держать все переживания в себе. Это, как известно, плохо сказывается на здоровье нервной системы.
Они вскакивают ни свет, ни заря, лишь бы все успеть
Еще одна черта уверенных в себе женщин – они высыпаются. Они четко знают, что от недосыпа появляются морщины и увядает красота. Поэтому они спят ровно столько, сколько им нужно. А вот хорошие особы, напротив, не поспят лишний час, вскочат по первому звонку будильника и побегут по своим делам. И потом удивляются, что у них появились мешки под глазами и вообще они как-то неважно выглядят.
Они боятся расстроить маму и сомневаются в своих способностях
Психологи утверждают, что именно к выросшим дочерям матери обычно проявляют чрезмерную заботу и контроль, хотя, казалось бы, те давно выросли и могут сами строить свою жизнь. В итоге послужные женщины до такой степени боятся расстроить своих родителей (в частности маму), что продолжают жить по их указке, зачастую отказываясь от своих потребностей и желаний. В итоге они проживают не свою, а чужую жизнь и в результате чувствуют себя разочарованными и не способными принимать какие-либо решения или совершать поступки. Плохие дамы тоже любят своих родителей, но четко дают понять, что со своей жизнью они будут делать то, что считают нужным. Они не боятся делать выбор и менять свою судьбу так, как им вздумается.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: Shutterstock