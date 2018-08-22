5 правил хороших женщин, которым на самом деле не стоит следовать

Хорошие женщины лучше будут страдать от безответной любви, чем посмеют посягнуть на чужое. Они ни за что не станут уводить мужей из семей или отбивать парня у подруги. Просто потому, что так не принято и они выше всего этого. А по ночам будут плакать в подушку и представлять, как бы счастливо они могли жить, если бы предмет страсти оказался свободен. Дам, знающих себе цену, такие мелочи не останавливают. Безусловно, они понимают, что не хорошо рушить чужие отношения, но в жизни бывает всякое и, возможно, любовь давно прошла, а мужчина просто по привычки старается тянуть семью и и терпеть нелюбимую жену. К тому же, многие люди чувствую себя по-настоящему счастливыми именно во 2 или даже 3 браке и признаются, что правильно в свое время сделали, что решили оставить изжившие себя отношения в прошлом.

Они гиперответственны и не будут проявлять недовольство

Хорошие женщины зачастую не могут сказать «нет», поэтому безропотно выполняют все, о чем бы их не просили. Поэтому многие люди беззастенчиво пользуются их простодушием и навешивают на них все, что только можно. А вот та, дама, которая знает себе цену, никогда не станет делать то, что не входит в круг ее обязанностей, либо не принесет ей какую-либо выгоду. Потому что она ценит свое время и может провести его с большей пользой, чем решать за других их проблемы. К тому же, они не боятся сразу высказать то, что им не нравится, а не держать все переживания в себе. Это, как известно, плохо сказывается на здоровье нервной системы.

Они вскакивают ни свет, ни заря, лишь бы все успеть