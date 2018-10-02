4 типа людей «из прошлого», с которыми вам не стоит общаться

Школьные приятели, которые вас обижали

Если вас каким-то ветром занесло на встречу выпускников (сочувствуем и советуем пропускать подобные школьные посиделки под любым предлогом) и вам вдруг на шею бросаются ваши бывшие одноклассники, которые когда-то своими действиями отравляли вам жизнь в школе, постарайтесь вежливо поздороваться и оставить их наедине с собственными воспоминаниями. Ведь, как обычно и бывает, они сохранили в памяти лишь яркие моменты из школьной жизни, а вот эпизоды травли или издевательств над одноклассниками полностью стерлись из их памяти. Но вы, в отличие от них, никогда не забудете тот кошмар, в который превратились ваши лучшие годы, да и теперь, бывает, вы просыпаетесь по ночам в холодном поту от воспоминаний об унижении и тирании. Поэтому не стоит делать вид, что все хорошо, и вы всех простили. Лучше вообще не встречаться с подобными людьми, чем, пусть невольно, поощрять все их выходки.

Закадычные подруги, которые уводили ваших мужчин

Женской дружбы не бывает и это из раза в раз доказывают определенные представительницы прекрасного пола, коварно уводя мужчин своих подруг и разрушая семьи. Поэтому если и на вашем пути повстречались такие подруги, которые когда-то разрушили ваши отношения с любимым человеком, то, даже встретив их снова на своем пути, не спешите восстанавливать контакты и снова впускать их в свою жизнь. Вспомните, сколько боли и отчаяния вам доставили их действия, и как тяжело вам далось восстановление. И пускай время расставило все по своим местам, и теперь вы им даже в некоторой степени благодарны за то, что у вас не сложилось ничего с вашим избранником, просто не стоит открывать свое сердце тому, кто однажды сломал вашу жизнь и, при первой же возможности, сделает это снова, не сомневайтесь.