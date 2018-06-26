30 эффективных сервисов, которые помогут женщинам найти время на карьеру и семью

Для активных и амбициозных дам крупнейшие компании по всему миру предлагают различные программы поддержки: начиная от деловых клубов и заканчивая бесплатными образовательными проектами. В этом году смотр лучших практик пройдет 15-16 ноября на Форуме и Премии «Женщина имеет значение». Женщины в науке и технологиях, материнство и забота о ребенке, женское предпринимательство, психологическое и физическое здоровье прекрасной половины человечества, защита прав женщин и их безопасность – эти и другие темы объединят на одной площадке 50 спикеров и 3000 участников из России, Европы и США (подробности здесь). А всем гостям Премии будет доступно еще и мобильное приложение, где можно найти интересных спикеров и участников, назначать встречи и общаться в неформальной обстановке.
Если у вас есть семья, дети, собственный бизнес или успешная карьера, то в сутках всегда оказывается мало часов. Мне, маме двоих детей, совладельцу двух бизнесов и генеральному директору Форума и Премии «Woman who matters», их точно не хватает. Ниже несколько советов, как с помощью современных технологий сделать свою жизнь проще и организованнее.
Личная эффективность
Отвести ребенка к аллергологу, успеть на встречу в Совет Федерации, подготовить договор на запуск нового проекта: как спланировать время? Например, в приложении Smarter Time. Оно связывается со всеми вашими гаджетами, анализирует ежедневные действия, и предлагает способ сократить бестолково проведенное время для оптимального расписания дня.
Планировщик Todoist работает иначе: он ничего не рекомендует, но помогает формулировать для себя задачи, ставить дедлайны, отмечать важное и создавать напоминания. Когда листаешь историю и смотришь личный прогресс – возникает приятное чувство удовлетворения. В насыщенном информационном мире мы постоянно отвлекаемся: на интересную статью, полезную колонку, холиварный пост в соцсети. Оставаться сфокусированной помогает Instapaper, в нем можно сохранить полезную страницу, и вернуться к ней в свободное время. Экономит минимум час в день.
Alarm Clock (AVG Labs) превращает будильник в персонального камердинера. Рекомендую каждой женщине, особенно, с маленькими детьми. Отслеживает фазы и качество сна, и сигнализирует, когда пришло время хорошенько отдохнуть
Дети
Любая мама знает, как сложно организовать детскую логистику. К счастью, есть удобные и полезные мобильные приложения! Babycare спланирует уход за грудничком: время кормления и сна, смены подгузников, купания, его развития. Если возникает необходимость в совете, можно обратиться мамскому коммьюнити через Mom.life. Когда дети подрастают, плавно переходим на FamilyTime. В приложении масса полезных опций: от создания календаря домашних заданий и обязанностей до установки контроля на детские смартфонах, отслеживания геолокации ребенка, списка самых важных контактов и сообщений. Осторожно! Дети могут быть не в восторге, поскольку приложение действительно позволяет быть в курсе всех их дел :) Более либеральный вариант общего семейного органайзера – Cozi. Здесь есть календарь с распределением домашних дел, журнал, фотогалерея, рецепты, покупки. Совершенно необходимый App – Family Locator, определяющий на карте местонахождение всех членов семьи.
Домашние дела
Самый актуальный вопрос для всех – семейный бюджет. Приложение CoinKeeper дает наглядную картину денежных потоков за каждый месяц, позволяет планировать расходы, распределять и откладывать деньги. Альтернативный вариант: Toshl – расширенный функционал и поддержка криптовалют. Незаменим для тех, кто уже освоил блокчейн.
Если вы начали собирать «умный дом», неизбежно стартуете с покупки голосового советника. На выбор сегодня Amazon Echo, Google Home, Apple HomePod и Xiaomi AI Speaker. Сложно выделить лучшего: у всех возникают проблемы с распознаванием речи, синхронизацией и настройкой доступа. Но если есть возможность, обязательно попробуйте, это интересный опыт.
Если ваши кулинарные идеи на исходе, обратитесь к Yummly. Сервис анализирует ваши соцсети и создает канал рецептов, которые потенциально могут вам понравится. Это не банальная поваренная книга с миллионом рецептов: к каждому блюду прилагается список покупок и информация о его полезности. В качестве забавного эксперимент рекомендую Chef Watson – экспериментальный сервис от IBM, где искусственный интеллект подбирает рецепт на основе совместимости блюд. Иногда сочетания и рецепты выглядят необычно, но это интересный способ разнообразить домашнюю кухню.
Здоровье
Личные успехи, самооценка и настроение – сильно зависят от общей физической формы. Чтобы всегда быть в тонусе, используйте Workout for Women. Приложение предлагает комплекс упражнений под присмотром виртуального, но строго тренера. Sworkit позволяет планировать график любых тренировок: от силовых упражнений до йоги и растяжки. Daily Yoga - очень приятные динамические сессии йоги с видео уроками, аудио-инструкциями и подходящим музыкальным сопровождением.
Приложений для слежения за собственным здоровьем на рынке масса, но большинство считают только самые банальные показатели вроде пульса или числа пройденных километров. Но есть и полезные App, вроде Medisafe, который подскажет, какие таблетки и когда принимать. Или Flo fem Period – функциональный трекер месячных циклов с массой полезных настроек и опций.
Бизнес-сервисы
Один из самых полезных приложений – Trello для управления совместными проектами. Удобная площадка для организации работы команды и себя самой. TeamViewer – сервис для связи между разными гаджетами с демонстрацией экрана, удаленным управлением и обменом файлами. Если часто работаете дистанционно или вынуждены постоянно выезжать, то это приложение реально сэкономит много времени и сил. CamCard – полезный сервис по хранению контактов. Он сканирует и организует визитные карточки клиентов и партнеров. Ни один гаджет не обходится без Evernote – программа, помогающая не терять файлы, в том числе, и удаленные.
Образование
Разумеется, самые главные образовательные приложения – это Udemy и Coursera. Это сервисы не только про получение конкретных знаний, но и про расширение собственного кругозора, а иногда даже откровение. Отличный образовательный отечественный сервис – «Арзамас». Неплохая платформа EdX с ее онлайн курсами по веб-разработке, инжинирингу, бизнес-менеджменту и языкамВ числе авторов курсов на Stepik – отечественные топ-эксперты. Безусловно, надо хоть раз открыть TED – уникальный лекторий, где представлены ведущие предприниматели и ученые мира. Есть забавный и полезный Loop, который пытается мягко подтолкнуть вас к выработке хороших привычек. Приложение будет напоминать вам о поставленных целях, помогать сосредоточиться и каждое утро начинать со списка задач нового дня.
Шоппинг и досуг
Свои приложения есть у большинства крупных брендов и торговых сетей. Для выгодного шопинга я бы рекомендовала специальные агрегаторы. Например, «Едадил» рассчитан на планирование похода по близлежащим магазинам. Собирая огромную базу скидок и акций на разные товары, в сервисе можно создать список покупок и отправиться в рейд по торговым точкам. Экономит и время, и деньги.
Если есть желание сэкономить, плюс интерес ко всему экстремально неординарному – добро пожаловать на китайский онлайн-рынок. AliExpress не нуждается в представлении, но, если у вас уже есть печальный опыт с заказами от Али, можно попробовать Joom — российское приложение, изначально созданное как поставщик китайских товаров.
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