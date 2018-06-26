30 эффективных сервисов, которые помогут женщинам найти время на карьеру и семью

Любая мама знает, как сложно организовать детскую логистику. К счастью, есть удобные и полезные мобильные приложения! Babycare спланирует уход за грудничком: время кормления и сна, смены подгузников, купания, его развития. Если возникает необходимость в совете, можно обратиться мамскому коммьюнити через Mom.life. Когда дети подрастают, плавно переходим на FamilyTime. В приложении масса полезных опций: от создания календаря домашних заданий и обязанностей до установки контроля на детские смартфонах, отслеживания геолокации ребенка, списка самых важных контактов и сообщений. Осторожно! Дети могут быть не в восторге, поскольку приложение действительно позволяет быть в курсе всех их дел :) Более либеральный вариант общего семейного органайзера – Cozi. Здесь есть календарь с распределением домашних дел, журнал, фотогалерея, рецепты, покупки. Совершенно необходимый App – Family Locator, определяющий на карте местонахождение всех членов семьи.

Домашние дела

Самый актуальный вопрос для всех – семейный бюджет. Приложение CoinKeeper дает наглядную картину денежных потоков за каждый месяц, позволяет планировать расходы, распределять и откладывать деньги. Альтернативный вариант: Toshl – расширенный функционал и поддержка криптовалют. Незаменим для тех, кто уже освоил блокчейн.

Если вы начали собирать «умный дом», неизбежно стартуете с покупки голосового советника. На выбор сегодня Amazon Echo, Google Home, Apple HomePod и Xiaomi AI Speaker. Сложно выделить лучшего: у всех возникают проблемы с распознаванием речи, синхронизацией и настройкой доступа. Но если есть возможность, обязательно попробуйте, это интересный опыт.

Если ваши кулинарные идеи на исходе, обратитесь к Yummly. Сервис анализирует ваши соцсети и создает канал рецептов, которые потенциально могут вам понравится. Это не банальная поваренная книга с миллионом рецептов: к каждому блюду прилагается список покупок и информация о его полезности. В качестве забавного эксперимент рекомендую Chef Watson – экспериментальный сервис от IBM, где искусственный интеллект подбирает рецепт на основе совместимости блюд. Иногда сочетания и рецепты выглядят необычно, но это интересный способ разнообразить домашнюю кухню.

Здоровье

Личные успехи, самооценка и настроение – сильно зависят от общей физической формы. Чтобы всегда быть в тонусе, используйте Workout for Women. Приложение предлагает комплекс упражнений под присмотром виртуального, но строго тренера. Sworkit позволяет планировать график любых тренировок: от силовых упражнений до йоги и растяжки. Daily Yoga - очень приятные динамические сессии йоги с видео уроками, аудио-инструкциями и подходящим музыкальным сопровождением.

Приложений для слежения за собственным здоровьем на рынке масса, но большинство считают только самые банальные показатели вроде пульса или числа пройденных километров. Но есть и полезные App, вроде Medisafe, который подскажет, какие таблетки и когда принимать. Или Flo fem Period – функциональный трекер месячных циклов с массой полезных настроек и опций.

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