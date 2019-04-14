LiveJournal — 20 лет: топ самых ярких женщин-блогеров «ЖЖ», за которыми мы следим

В далеком 1999 году 19-летний программист-любитель из США решил запустить домен LiveJournal.com, где он и его друзья могли бы общаться и публиковать заметки о значимых событиях своей жизни. Изначально Брэд Фицпатрик не преследовал никаких коммерческих целей, считая, что просто создает удобную платформу, где каждый желающий мог бы вести свой дневник (блог). Название «Живой журнал» — дословный перевод с английского, а «живым» его делает тот факт, что люди со всего мира могут ежеминутно обновлять свои данные и общаться в режиме реального времени. Почти 17 лет серверы «ЖЖ» находились в США, поэтому он подчинялся исключительно американским законам, однако в 2016 году его российский сегмент «переехал» на серверы отечественной компании «Рамблер».
В течение многих лет «ЖЖ» был одной из самых популярных и перспективных соцсетей, где вели свои блоги многие звезды шоу-бизнеса, известные писатели, актеры, политики и общественные деятели. Несмотря на то, что с тех пор многое изменились, до сих пор некоторые люди с удовольствием публикуют там свои заметки и есть даже посты, которые вызывали особый интерес в медийном пространстве, а не только в самом «Живом журнале». На данный момент этот проект, принадлежащий крупному холдингу Rambler Group, можно назвать самодостаточным интернет-сервисом, обладающим своими особенностями и своей аудиторией. Кроме того, в начале 2019 года стало известно о проведении работы по обновлению платформы и внедрению новых функций и технологий искусственного интеллекта, что, в свою очередь, поможет привлечь и новых пользователей, и дополнительный трафик.
Юлия Красильникова
Ник: Юля Инамора/inamora
О чем блог: семейные темы, красота, стиль, косметика, воспитание детей
Фото: личный архив
«В моем блоге вы найдете много интересных и полезных постов об отношениях, браке, гармонии в жизни и любви к себе», - представляет свой блог Юлия и затрагивает действительно актуальные вопросы, которые волнуют многих (да практически всех) женщин. Посты оформлены в виде полноценных статей, поэтому создается ощущение, что вы читаете какое-нибудь издание, описывающее психологические проблемы простым и доступным языком.
Яна Кубаева
Ник: Морена/morena_morana
О чем блог: отношения
Фото: личный архив
«Меня зовут Яна (Морена). Здесь вы найдете полезные статьи о браке, знакомствах и отношениях с мужчинами. Откровенно о жизни, о сексе и о любви», - обещает своим читателям Яна и держит слово, показывая те грани отношений, о которых не каждый решится рассказать вот так, на публику. Многие эти истории, кстати, послужили основой для книги, которую она презентовала не так давно.
Галина Корниенко
Ник: Gala's beauty/plush_koala
О чем блог: обзор бьюти-средств
Фото: личный архив
«Меня зовут Галина и я рада знакомству и общению с новыми людьми. Всем добро пожаловать в мой журнал, в нем я пишу о том, что обожаю практически с рождения - о косметике и обо всем, что с ней связано. Я выражаю только свое мнение, и делаю это максимально честно», - пишет о себе Галина и делится с читателями своим мнением о той или иной продукции, а заодно рассказывает, на какие новинки, скидки и акции можно обратить внимание.
Инга Есипова
Ник: melon_panda
О чем блог: обзор японской косметики
Фото: личный архив
«Я живу в Японии, замужем, воспитываю дочку. Ищу и выбираю самую интересную косметику для своего онлайн-магазина. Давно увлекаюсь японской косметикой, отвечаю на вопросы, помогаю в поиске», - рассказывает Инга и освещает не только то, что связано с японскими бьюти-средствами, но и знакомит читателей с этой страной, ее традициями и особенностями.
Валерия Гриневич
Ник: skromni_beauty
О чем блог: о декоративной и ухаживающей косметике, маникюре, парфюмерии
Фото: личный архив
«Добро пожаловать! В этом журнале я публикую свои впечатления о декоративной, ухаживающей косметике, маникюре, парфюмерии, рассказы об опробованных процедурах и других средствах для красоты и здоровья. Зовут меня Валерия, произношение моего никнейма — скрОмни», - презентует свой блог Валерия и делится с читателями своими интересными косметическими находками, лайфхаками и обзорами бьти-новинок.
Наталья Анохина
Ник: annataliya
О чем блог: актуальные темы для женщин, воспитание детей, семейные путешествия
Фото: личный архив
«Нас зовут Наталья и Антон. У нас есть сын - Даня, ему сейчас 9 лет. Живем в Москве. Наташа журналист и блогер. Антон занимается программированием. Наша любовь навсегда это - сын и путешествия. На сегодняшний день мы побывали в 50 странах, хотя за количеством не гонимся, просто так получилось. Путешествуем только самостоятельно, начиная от разработки маршрута, бронирования отелей, покупки билетов и заканчивая воплощением путешествия в жизни. Больше всего любим страны неординарные. Из всех тех, в которых мы были, нам больше всего понравилось в Мьянме, Уганде, Грузии, Иране и Йемене. А поехать еще хотим в Эфиопию, Монголию, Перу, Непал, в Антарктиду и куда-нибудь еще туда, куда Макар телят не гонял», - достаточно подробно рассказывает о своем блоге Наталья и делится с читателями своими впечатлениями о путешествиях, экскурсиях, музеях и прочих интересных местах в разных городах и странах, где ей удалось побывать со своей семьей.
Ксения Чеснокова
Ник: Ksenia Chesnokova/api_ano
О чем блог: актуальные темы для женщин, воспитание детей, психология, путешествия
Фото: личный архив
«Я - филолог и увлеченный путешественник, а также автор проекта "Самостоятельные путешествия с детьми / Deti-vs-travel". Еще у меня есть немногочисленное потомство по имени Алиса и Гриша. И еще крыса и бесконечно ремонтируемый и перестраиваемый таунхаус в Подмосковье. Вот обо всем об этом я и пишу в журнале» - рассказывает о себе сама Ксения и делится со своими читателями действительно полезной информацией, помогая многим женщинам посмотреть другими глазами на те трудности, с которыми они сталкиваются ежедневно.
Яна Франк
Ник: Miu Mau/MIUMAU
О чем блог: актуальные темы для женщин, отношения, психология, путешествия
Фото: личный архив
«Родилась в Таджикистане в 1972 году, живу в Берлине с 1990 года. Работала иллюстратором и рисовала комиксы. Выучилась на рекламного графика. Позже работала дизайнером, арт-директором и креативным директором в агентствах. В 2003 году столкнулась с серьезным заболеванием, в результате чего выбыла из профессиональной жизни на два года. После болезни работала над своей реабилитацией, писала книги и популярный блог, занималась иллюстрацией, открыла свой онлайн-шоп. Темы моих книг и блога: самореализация, творчество, счастье, здоровье, и вопрос, как жить на творческий труд», - представляется своим читателям Яна.
Наталия Лаврова
Ник: natasha_lav
О чем блог: актуальные советы для женщин, мода, помощь в подборе гардероба
Фото: личный архив
«Люблю моду, люблю женщин, люблю, когда они встречаются. Поэтому уже восемь лет работаю стилистом. Для меня огромная радость, когда после нашей с клиентом совместной работы, в ее жизни происходят счастливые перемены. Я чувствую себя причастной к этому волшебству, и мечтаю чтобы таких счастливых историй было больше. Соответственно блог мой в основном об одежде, моде, интересных образах и людях. Пишу о том, что интересно и нравится лично мне, чем пользуюсь сама и рекомендую другим. Также, с позволения клиентов, делюсь с вами результатами наших стилистических работ» - презентует свою деятельность Наталья.
Елена Мироненко
Ник: Лена Миро, miss_tramell
О чем блог: светская жизнь, знаменитости, занятия фитнесом, активный отдых, семейные отношения
Фото: личный архив
«Меня читают красивые люди!», - лаконично представляет свой дневник Лена Миро и добавляет, что ее блог является одним из самых популярных в «ЖЖ». И это действительно так. Елена тщательно скрывает свою личную жизнь, кроме того, ей удалось создать вокруг своей персоны ореол тайны, который помогает ей подогревать интерес не только поклонников, но и завистников. До сих пор многие гадают, реальный ли это человек или грамотный проект, созданный целой командой профессионалов. Одно можно сказать точно - нынешний вариант ее интернет-дневника, пестрящий постами на злободневные темы и бьющий по самому больному, точно не оставит никого равнодушным. Девушка успевает не только "пройтись по наболевшему" в своем «ЖЖ», но и выпускать книги о том, как поддерживать себя в отличной форме.
Марина Комиссарова
Ник: Эволюция/EVO_LUTIO
О чем блог: психология
Фото: личный архив
«Работа практическим психологом – с 1997 года, научно-исследовательская работа – с 1999 года, работа редактором и автором психологических рубрик в популярных журналах – с 2001 года. Я никого не консультирую. Пожалуйста, не присылайте мне заявки на платное консультирование», - рассказывает о себе Марина, занимающаяся семейными проблемами, отношениями между мужчиной и женщиной. В своем блоге она регулярно разбирает письма, приходящие от читателей, делает упор на тех ошибках, которые они совершили в отношениях, советует, как можно исправить ситуацию или безболезненно выйти из нее, не получив при этом какую-нибудь психологическую травму.
Фото: vostock-photo/shutterstock, личный архив
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