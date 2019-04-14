LiveJournal — 20 лет: топ самых ярких женщин-блогеров «ЖЖ», за которыми мы следим

В далеком 1999 году 19-летний программист-любитель из США решил запустить домен LiveJournal.com, где он и его друзья могли бы общаться и публиковать заметки о значимых событиях своей жизни. Изначально Брэд Фицпатрик не преследовал никаких коммерческих целей, считая, что просто создает удобную платформу, где каждый желающий мог бы вести свой дневник (блог). Название «Живой журнал» — дословный перевод с английского, а «живым» его делает тот факт, что люди со всего мира могут ежеминутно обновлять свои данные и общаться в режиме реального времени. Почти 17 лет серверы «ЖЖ» находились в США, поэтому он подчинялся исключительно американским законам, однако в 2016 году его российский сегмент «переехал» на серверы отечественной компании «Рамблер».

В течение многих лет «ЖЖ» был одной из самых популярных и перспективных соцсетей, где вели свои блоги многие звезды шоу-бизнеса, известные писатели, актеры, политики и общественные деятели. Несмотря на то, что с тех пор многое изменились, до сих пор некоторые люди с удовольствием публикуют там свои заметки и есть даже посты, которые вызывали особый интерес в медийном пространстве, а не только в самом «Живом журнале». На данный момент этот проект, принадлежащий крупному холдингу Rambler Group, можно назвать самодостаточным интернет-сервисом, обладающим своими особенностями и своей аудиторией. Кроме того, в начале 2019 года стало известно о проведении работы по обновлению платформы и внедрению новых функций и технологий искусственного интеллекта, что, в свою очередь, поможет привлечь и новых пользователей, и дополнительный трафик.

Юлия Красильникова

Ник: Юля Инамора/inamora

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