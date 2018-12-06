12 вещей, которые нужно успеть сделать до конца года каждому знаку зодиака

Овен

Вы славно начали прошлый год и, кажется, в таком же темпе собираетесь войти в следующий. Однако звезды настоятельно рекомендуют вам сбавить обороты и выдохнуть. А то за всей этой суетой вы наверняка забыли о том, что бывают простые человеческие радости. Попробуйте уговорить своего партнера на парную йогу или совместную медитацию — это поможет вам расслабиться и выведет ваши отношения на новый уровень.

Телец

Представителям этого знака рекомендуется вспомнить всех тех, кого они ненароком обидели в 2018 году, и попросить у них прощения. И пускай список будет весьма внушительным (все знают, как умеют вредничать Тельцы, если что-то вдруг выходит не так), все равно постарайтесь успеть решить этот вопрос. Только не стоит составлять коллективное письмо и рассылать его по базе адресатов — постарайтесь найти к каждому человеку подход и подберите особые слова. И будет вам в следующем году счастье, поверьте.

Близнецы

Как, вы еще не популярный блогер с миллионом подписчиков? Тогда самое время начать. Вам рекомендовано попробовать примерить роль писателя и завести свой блог, сделать собственный сайт или раскрутить YouTube-канал. И кому общаться с миром, как не вам? У вас пытливый ум и оригинальный слог, поэтому все получится в самом лучшем виде.