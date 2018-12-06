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12 вещей, которые нужно успеть сделать до конца года каждому знаку зодиака

Казалось бы, еще совсем недавно мы загадывали под бой курантов и звон бокалов то, что непременно должно было исполниться в 2018 году, а тут раз… и уже декабрь, значит, снова будем мы мечтать и думать, что год грядущий нам готовит. А чтобы год Земляного Кабана (Желтой Земляной Свиньи) сложился действительно удачно, уже сейчас каждому знаку зодиака нужно доделать то, на что не хватило времени раньше. Passion.ru совместно с астрологами подготовил список дел, которые нужно успеть решить до наступления Нового года.

Овен

Вы славно начали прошлый год и, кажется, в таком же темпе собираетесь войти в следующий. Однако звезды настоятельно рекомендуют вам сбавить обороты и выдохнуть. А то за всей этой суетой вы наверняка забыли о том, что бывают простые человеческие радости. Попробуйте уговорить своего партнера на парную йогу или совместную медитацию — это поможет вам расслабиться и выведет ваши отношения на новый уровень.

Телец

Представителям этого знака рекомендуется вспомнить всех тех, кого они ненароком обидели в 2018 году, и попросить у них прощения. И пускай список будет весьма внушительным (все знают, как умеют вредничать Тельцы, если что-то вдруг выходит не так), все равно постарайтесь успеть решить этот вопрос. Только не стоит составлять коллективное письмо и рассылать его по базе адресатов — постарайтесь найти к каждому человеку подход и подберите особые слова. И будет вам в следующем году счастье, поверьте.

Близнецы

Как, вы еще не популярный блогер с миллионом подписчиков? Тогда самое время начать. Вам рекомендовано попробовать примерить роль писателя и завести свой блог, сделать собственный сайт или раскрутить YouTube-канал. И кому общаться с миром, как не вам? У вас пытливый ум и оригинальный слог, поэтому все получится в самом лучшем виде.

Рак

Если отпуск в экзотические страны вам пока не светит, тогда успейте записаться в бассейн или посетите с друзьями или родными аквапарк. Водные процедуры пойдут вам на пользу и помогут восстановить душевное равновесие, которое совсем расшаталось к концу года. Кстати, если вы все-таки планируете в начале следующего года поездку к морю, тогда обязательно попробуйте заняться серфингом или дайвингом.

Лев

Этим царственным особам рекомендовано проявить щедрость и великодушие и успеть найти того, кому действительно нужна помощь. Звезды советуют попробовать себя в благотворительности или волонтерстве — вы удивитесь, но эти, казалось бы, не престижные занятия сделают вас действительно счастливее. И, возможно, вы поймете, в каком направлении вам следует двигаться дальше.

Дева

Эти перфекционисты и так трудились весь год не покладая рук, пытаясь довести до совершенства то, что уже само по себе идеально. Однако за всеми этими хлопотами и заботами Девы совершенно забыли о себе и о том, что иногда не мешает привлечь к себе внимание и показать, что вы само очарование. Поэтому представителям этого знака рекомендуется пересмотреть свой гардероб и решиться на кардинальную смену имиджа. Почему бы и нет?

Весы

Тактичные представители данного знака умело обходили конфликтные ситуации стороной и старались не ввязываться в интриги. Однако к концу года стресса накопилось так много, что, кажется, еще чуть-чуть — и вы выскажете своим обидчикам все, что о них думаете. А заодно демонстративно закроете дверь у них перед носом и пойдете в новый год без них. Но звезды рекомендуют не поддаваться эмоциям и найти в себе силы простить все обиды, которые вам причинили в уходящем году.

Скорпион

Скорпионы старались держать дистанцию и не подпускать людей (особенно малознакомых) к себе слишком близко. Но стоит помнить, что иногда все же необходимо давать волю эмоциям и разрешить себе сблизиться с тем, в ком вы почувствуете родственную душу. Не бойтесь кому-то довериться — такое сближение поможет вам раскрыться и стать намного счастливее в новом году.

Стрелец

Представители данного знака, кажется, просто не могут усидеть на одном месте — их постоянно тянет исследовать новые горизонты и испытывать себя на прочность. Но вспомните, за время этой гонки вы часто баловали вниманием своих друзей и родных? Звезды рекомендуют вам наверстать упущенное и до конца года встретиться и пообщаться с теми, кто вам по-настоящему дорог.

Козерог

Уж кого можно назвать настоящими трудоголиками, так это представителей данного знака. Они самозабвенно работали весь год, забывая о собственных нуждах и интересах близких людей. Звезды советуют вам сделать перерыв и устроить себе полноценный отдых — это поможет вам восполнить запас энергии, а заодно подумать, действительно ли вам нравится заниматься тем, на что вы тратите силы, или лучше попробовать себя в какой-то другой сфере?

Водолей

Водолеи весь год пытливо исследовали мир вокруг, но… в основном лишь то, что касалось непосредственно их профессиональных обязанностей. В остальное время они предпочитали тихонечко отсиживаться дома и думать о вечном. Звезды рекомендуют вам чуть изменить тактику и записаться на спорт, в библиотеку или пойти на курсы повышения квалификации. Поверьте, в новом году вам это точно пригодится.

Рыбы

Романтичные Рыбы весь год заботились о ком угодно, но только не о себе. Поэтому пришло время подумать о собственных нуждах, а заодно признаться близкому человеку в своих чувствах и в том, что бы смогло вас сделать по-настоящему счастливыми. Возможно, ваш партнер и рад вам угодить, да вот только не знает, с чего ему лучше начать.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: Shutterstock

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