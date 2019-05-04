10 «золотых» законов, которым стараются следовать самые богатые люди в мире

Учитесь, как бы банально это не звучало
Благосостояние человека измеряется не только количеством купюр в его кошельке или количеством нулей на его счету, но и получением новых знаний, самосовершенствованием, оттачиванием своего мастерства и так далее. Чем больше человек знает и умеет, тем ценнее и востребованнее он будет. Если вы будете делать инвестиции в свое образование (в разумных пределах, конечно), то очень скоро начнете зарабатывать рубль, тысячу, десять или даже миллион. Это не так сложно, поверьте. Нужно лишь преодолеть свою лень и по-настоящему захотеть измениться.
Если вы до сих пор не богаты, то просто не хотите этого
Все исходит исключительно от вас – быть ли богатым человеком или остаться на том уровне, на котором вы находитесь сейчас. Если вы не видите возможности, которые есть рядом с вами, или не используете в полную силу свои таланты и амбиции, то, поверьте, вы так и останетесь в числе тех, кто будет жить весьма скромно, считая деньги до зарплаты. Психологи подтверждают, что мышление бедных и богатых людей кардинально отличается, поэтому, никогда не сдавайтесь, верьте в свои силы и научитесь доводить начатое до конца.
Кто хочет чего-то добиться, тот ищет средства, а остальные лишь придумывают оправдания
Не лишним будет повторить тот факт, что люди, которые действительно хотят добиться чего-то в этой жизни, будут идти к своей цели, несмотря ни на что. А вот те, кто привык отлынивать и выезжать за счет других, будет сетовать на несправедливость этого мира и придумывать все новые отговорки, почему они не могут просто взять и что-то сделать. Многие богатые люди начинали с самых низов, постепенно поднимаясь все выше и выше. Просто в один прекрасный момент они решили навсегда изменить свою жизнь и ни разу не усомнились в своем решении.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Не распоряжайтесь деньгами прежде, чем они окажутся у вас в руках
Вам тоже знакомо то чувство, когда кто-то обещает вам некий заработок, который вы тут же, не отходя от кассы, начинаете «делить» и очень расстраиваетесь, когда все срывается. «Как же так? Я уже распределила все до копейки, а меня в итоге оставили вообще без заработка», - сокрушаются те, кто привык распределять средства задолго до того, как они окажутся у них в кошельке (или на карте). Это в корне не верный подход, по мнению успешных и знаменитых. Лучше начинайте планировать тогда, когда увидите точную сумму на своем счету. Так хотя бы вы не будете чувствовать себя обманутым, если вдруг сделка расстроится и вам ничего от нее не перепадет.
Приучите себя тратить меньше, чем вы зарабатываете (а не наоборот)
К сожалению, многие люди, поддавшись рекламе и насмотревшись глянцевых журналов, начинают жить не по средствам, тратя быстрее, чем успевают зарабатывать, тем самым вгоняя себя в долговую яму и депрессию. Скряги, ежедневно пересчитывающие каждую копейку, редко бывают счастливы, чего не скажешь о тех, кто не жалеет денег для осуществления своих заветных желаний. Но и те, кто спускает последний рубль на очередную прихоть, тоже недолго будет радоваться приобретению. Постарайтесь найти золотую середину и придерживаться ее в дальнейшем.
Никогда не ставьте деньги превыше всего
Запомните, что в любой ситуации нужно оставаться человеком, а не становиться рабом денег или драгоценных металлов. Да и финансовое благополучие обычно приходит именно в тот дом, где знают, как его использовать для реализации самых смелых идей и возможностей и обходят стороной те апартаменты, где привыкли лишь «поклоняться деньгам», ставя их превыше всего в своей жизни. Научитесь получать удовольствие, как от процесса приумножения капитала, так и от грамотного распоряжения своими денежными средствами.
Не храните сбережения в одном месте
Еще один закон подразумевает, что все, что вы отдаете окружающим, возвращается в 10-кратном размере, поэтому и от того, что вы получаете от других людей, нужно отдавать десятую часть. Только в этом случае энергия привлечения денег (благополучия) будет правильно циркулировать, открывая вам доступ к еще большим благам. Поэтому стоит взять себе за правило жертвовать какую-то часть средств на благотворительность, либо отдавать непосредственно тем, кто точно нуждается в вашей помощи. И запомните, тут не действует принцип «ты – мне, я – тебе», все вернется к вам лишь в том случае, если вы будете делать это искренне, от души. Помимо этого, приучите себя не держать все сбережения в одном месте, а грамотно распределить между несколькими проектами. И тогда, если вдруг что-то пойдет не так, вы всегда сможете остаться на плаву, благодаря другим вариантам.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Не забывайте о «пассивном» доходе
Денежный закон инвестиций, которого придерживаются успешные личности, подразумевает, что средства будут работать, а не лежать мертвым грузом. И материальный капитал действительно может стать источником пассивного дохода, но лишь в том случае, если вы все грамотно проанализируете, просчитав все возможные риски. Можете, например, начать с каких-то небольших инвестиций (акции или перспективный стартап, почему нет). И помните, что без риска, конечно, нет большой прибыли, однако постарайтесь не бросаться из крайности в крайность и не переживать, если вдруг с первого раза не будет той отдачи, на которую вы рассчитывали.
Не упускайте возможности и думайте о перспективах
«Нельзя бегать за деньгами, но нужно идти им на встречу» - девиз многих богатых и знаменитых. Ведь закон изобилия, как известно, никто не отменял и если ему следовать, то стоит начать с того, что денег в нашем мире не просто много, а очень много. Другими словами, они практически лежат у вас под ногами, но стоит вам сделать шаг им навстречу, как они словно исчезают. Это происходит, в том числе и потому, что многие не думают на перспективу, предпочитая иметь «здесь и сейчас». И если им предложат хороший оклад, но без карьерных перспектив, или чуть меньший оклад сейчас, но отличные перспективы в ближайшем будущем, то многие не задумываясь, выберут первый вариант. А через какое-то время поймут, что им стало слишком «тесно» и скучно на своем рабочем месте и станут искать альтернативные варианты. Не пытайтесь заработать сразу и много, а лучше развивайтесь и растите как профессионал. И тогда вы действительно будете нарасхват – с более чем достойными заработками и отличными перспективами.
Заводите нужные связи и расширяйте свой круг общения
Угрюмые и нелюдимы люди редко достигают впечатляющих успехов, в том числе и в денежных вопросах. По-настоящему богатые персоны точно знают, что радость нужно искать не только в материальных ценностях, но и в общении с интересными личностями. Только это общение должно приносить вам не только пользу, но и удовольствие – окружите себя успешными людьми, которые смогут научить вас чему-то новому. И не забывайте о родных и друзьях. По мнению психологов, именно близкие могут стать для вас неким стимулом и источником вдохновения. Многие олигархи подтверждают, что свой капитал они сколотили потому, что хотели доказать своим родным, что тоже чего-то стоят в этой жизни. Кроме того, не отказывайтесь от новых знакомств, ведь, кто знает, вдруг именно этому человеку суждено помочь вам изменить свою жизнь в лучшую сторону?
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo/shutterstock
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