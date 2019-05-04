10 «золотых» законов, которым стараются следовать самые богатые люди в мире

Не распоряжайтесь деньгами прежде, чем они окажутся у вас в руках

Вам тоже знакомо то чувство, когда кто-то обещает вам некий заработок, который вы тут же, не отходя от кассы, начинаете «делить» и очень расстраиваетесь, когда все срывается. «Как же так? Я уже распределила все до копейки, а меня в итоге оставили вообще без заработка», - сокрушаются те, кто привык распределять средства задолго до того, как они окажутся у них в кошельке (или на карте). Это в корне не верный подход, по мнению успешных и знаменитых. Лучше начинайте планировать тогда, когда увидите точную сумму на своем счету. Так хотя бы вы не будете чувствовать себя обманутым, если вдруг сделка расстроится и вам ничего от нее не перепадет.

Приучите себя тратить меньше, чем вы зарабатываете (а не наоборот)

К сожалению, многие люди, поддавшись рекламе и насмотревшись глянцевых журналов, начинают жить не по средствам, тратя быстрее, чем успевают зарабатывать, тем самым вгоняя себя в долговую яму и депрессию. Скряги, ежедневно пересчитывающие каждую копейку, редко бывают счастливы, чего не скажешь о тех, кто не жалеет денег для осуществления своих заветных желаний. Но и те, кто спускает последний рубль на очередную прихоть, тоже недолго будет радоваться приобретению. Постарайтесь найти золотую середину и придерживаться ее в дальнейшем.

Никогда не ставьте деньги превыше всего

Запомните, что в любой ситуации нужно оставаться человеком, а не становиться рабом денег или драгоценных металлов. Да и финансовое благополучие обычно приходит именно в тот дом, где знают, как его использовать для реализации самых смелых идей и возможностей и обходят стороной те апартаменты, где привыкли лишь «поклоняться деньгам», ставя их превыше всего в своей жизни. Научитесь получать удовольствие, как от процесса приумножения капитала, так и от грамотного распоряжения своими денежными средствами.

Не храните сбережения в одном месте

Еще один закон подразумевает, что все, что вы отдаете окружающим, возвращается в 10-кратном размере, поэтому и от того, что вы получаете от других людей, нужно отдавать десятую часть. Только в этом случае энергия привлечения денег (благополучия) будет правильно циркулировать, открывая вам доступ к еще большим благам. Поэтому стоит взять себе за правило жертвовать какую-то часть средств на благотворительность, либо отдавать непосредственно тем, кто точно нуждается в вашей помощи. И запомните, тут не действует принцип «ты – мне, я – тебе», все вернется к вам лишь в том случае, если вы будете делать это искренне, от души. Помимо этого, приучите себя не держать все сбережения в одном месте, а грамотно распределить между несколькими проектами. И тогда, если вдруг что-то пойдет не так, вы всегда сможете остаться на плаву, благодаря другим вариантам.