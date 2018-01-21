Бывают такие ситуации, вспоминая которые вы сначала краснеете, потом бледнеете и пытаетесь сделать все, чтобы как можно меньше людей узнали о вашем позоре. Но так ли все страшно на самом деле или вы просто себя накручиваете? Мы выбрали несколько моментов, за которые вы не должны извиняться или испытывать чувство неловкости.

Сразу после диеты позволяете себе кусочек десерта. Ну или два

Если вы хотите себя побаловать чем-то вкусным, то почему нет? И вам не должно быть стыдно за то, что вы сорвались и теперь диета будет неэффективной. Иногда можно себе позволить запрещенные, но такие желанные продукты. Главное, чтобы это не стало регулярным.

Не подходите к телефону, даже когда видите десять пропущенных сообщений от подруги

Вы не можете быть на связи 24 часа в сутки, и это нормально. У вас есть своя жизнь и свои потребности, поэтому не стоит всякий раз бросаться к телефону или ежеминутно проверять электронную почту и социальные сети. Просто дайте себе передышку, а подруге перезвоните потом, когда закончите со своими делами.

Не можете навещать родителей так часто, как им бы того хотелось

Многие люди начинают себя корить за то, что не уделяют достаточно времени или внимания своим родителям, особенно если живут с ними в разных городах или даже странах. Увы, но жизнь часто разделяет людей, и это естественный процесс. Вы же не хотите перечеркнуть свои мечты и вернуться в отчий дом, лишь бы доставить удовольствие другим людям? Иначе вы просто будете жалеть об упущенных возможностях и о том, что жизнь пошла не по тому сценарию, как вы хотели.

Тратите последние средства на что-то безумно дорогое

Если вы откладывали деньги на что-то глобальное, но потом вдруг решили спустить все средства на сумочку из новой коллекции или последнюю модель смартфона, то в этом нет ничего плохого. Ведь эти вещи приносят вам радость, а на крупную серьезную покупку можно еще накопить, поверьте.