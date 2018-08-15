10 полезных привычек, которые привлекут к вам успех и удачу

Знаете, что счастье не измеряется деньгами
Начнем с того, что неудачники измеряют счастье в денежном эквиваленте и не замечают, сколько всего интересного происходит в их жизни. Вместо того, чтобы наслаждаться моментом, они постоянно думают над тем, как бы улучшить свое финансовое положение. В общем-то ничего зазорного здесь нет, если не учитывать тот момент, что зацикленность на благополучии имеет прямо противоположный эффект и напротив, отпугивает от вас удачу. Постарайтесь отпустить ситуацию и подумать о чем-то еще, кроме как о том, где бы еще взять денег.
Быстро принимаете решения
Можно сколь угодно много найти отговорок того, почему вы, например, терпите бесперспективные отношения, нелюбимую работу, насмешки окружающих (допустим), отсутствие комфортных условий для жизни и так далее (нужное подчеркнуть). Люди, которым, скажем так, везет по жизни, никогда не будут сидеть сложа руки, ожидая, что все разрешится самом собой. Вместо этого они приложат максимум усилий, чтобы изменить ситуацию в свою пользу. Попробуйте и вы!
Не жалуетесь по пустякам
Если вы привыкли постоянно себя жалеть и вините в своих неудачах кого угодно, но только не свою пассивность, тогда не ждите, что Фортуна постучится к вам в дверь с неожиданно щедрым предложением. Любимчики судьбы никогда не станут заострять внимание на негативных моментах и рассказывать всем вокруг, как им тяжело живется. Вместо этого они постараются найти в каждом конкретном случае что-то хорошее и непременно извлекут из этого пользу.
Несете ответственность за свои слова и поступки
Как вы относитесь к тем людям, которые лишь обещают, но никогда не доводят дело до конца? Вот и «его Величество случай» тоже старается обходить стороной таких личностей и переключаться на тех, кто не привык перекладывать ответственность на других и всегда держит свое слово, чего бы им это не стоило. В противном случае, они просто не обещают того, что не смогут выполнить.
Любите свою работу
Психологи утверждают, что если вам не нравится то, чем вы занимаетесь, то никакая сумма не может сделать вас по-настоящему счастливым человеком. Кроме того, вы будете слишком быстро утомляться, начнете испытывать стресс и, возможно, в конце концов все равно придете к тому, чтобы сменить работу. Так почему бы не сделать это сразу? Найдите дело по душе и в вашей жизни все сразу наладится.
Целенаправленно идете к своей цели
Если у вас есть амбиции, а также планы на жизнь и желание (так же, как и возможности) их воплотить, то вы уже на правильном пути и успех не заставит себя ждать. Но вот что делать тем, кто постоянно сомневается, считает, что у него ничего не получится, так зачем вообще что-то пробовать, страх сделать все еще хуже, чем было до этого? Таким людям психологи рекомендуют пересмотреть свои позиции и если не получается сделать это самостоятельно, то записаться на какие-то специальные курсы, которые помогут пересмотреть свое привычки и поведение. И помните, что успешные люди тоже боятся некоторых вещей, однако они знают, что если ничего не сделают, то в их жизни ничего и не изменится.
Отвечаете позитивом на негатив
Неудачники привыкли лишь жаловаться на свои проблемы и приукрашивать неприятности, с которыми им приходилось сталкиваться. А вот успешные люди стараются позабыть о негативной ситуации как можно скорее и сконцентрироваться на чем-то более позитивном. Даже если им нахамили в ресторане, обсчитали их в магазине или случайно толкнули на улице, они все равно не будут хамить в ответ или долго и нудно жаловаться на свою судьбу. Лучше это время они потратят на достижение своих целей.
Легко (но обдуманно) расстаетесь с деньгами
Успешным людям не жалко тратить деньги, но они понимают, что им нужно и покупают именно этот товар. А вот «спускать деньги на ветер», равно как и демонстрировать свою жадность – это признак тех, кого удача пока еще не почтила своим визитом. Психологи утверждают, что привычка экономить на всем (прежде всего на себе и своем здоровье) и предпочитать качественным товарам низкосортные аналоги формирует менталитет бедняка, с которым будет достаточно сложно справиться. Поэтому пересмотрите свое отношение к деньгам и помните, что ко всему нужно подходить с умом, а не впадать из крайности в крайность.
Не сравниваете себя с другими
Настоящие счастливчики никогда не будут сравнивать себя с другими и уж тем более завидовать успехам окружающим. Все люди разные и, возможно, то, что легко удалось одним, получится у вас не с первого раза, но это не значит, что нужно сдаваться и опускать руки. Научитесь любить себя и прислушиваться к собственным желаниям, и тогда ваша жизнь тоже начнет меняться в лучшую сторону.
Понимаете, что иногда риск просто необходим
Если вам сложно покинуть свою зону комфорта и попробовать что-то необычное, тогда не жалуйтесь на то, что в вашей жизни не происходит ничего интересного. Нет, мы, конечно, не призываем вас заняться экстримом или еще чем-то таким, где можно «пощекотать нервы». Эксперты напоминают, что лишь неудачники живут по накатанной и не рискуют сделать шаг влево или вправо. А вот успешные люди не боятся предпринимать рискованные шаги для того, чтобы улучшить свое положение или, например, найти свое счастье и устроить личную жизнь. За это Фортуна их любит и балует.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: Shutterstock