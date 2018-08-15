10 полезных привычек, которые привлекут к вам успех и удачу

Знаете, что счастье не измеряется деньгами

Начнем с того, что неудачники измеряют счастье в денежном эквиваленте и не замечают, сколько всего интересного происходит в их жизни. Вместо того, чтобы наслаждаться моментом, они постоянно думают над тем, как бы улучшить свое финансовое положение. В общем-то ничего зазорного здесь нет, если не учитывать тот момент, что зацикленность на благополучии имеет прямо противоположный эффект и напротив, отпугивает от вас удачу. Постарайтесь отпустить ситуацию и подумать о чем-то еще, кроме как о том, где бы еще взять денег.

Быстро принимаете решения

Можно сколь угодно много найти отговорок того, почему вы, например, терпите бесперспективные отношения, нелюбимую работу, насмешки окружающих (допустим), отсутствие комфортных условий для жизни и так далее (нужное подчеркнуть). Люди, которым, скажем так, везет по жизни, никогда не будут сидеть сложа руки, ожидая, что все разрешится самом собой. Вместо этого они приложат максимум усилий, чтобы изменить ситуацию в свою пользу. Попробуйте и вы!

Не жалуетесь по пустякам

Если вы привыкли постоянно себя жалеть и вините в своих неудачах кого угодно, но только не свою пассивность, тогда не ждите, что Фортуна постучится к вам в дверь с неожиданно щедрым предложением. Любимчики судьбы никогда не станут заострять внимание на негативных моментах и рассказывать всем вокруг, как им тяжело живется. Вместо этого они постараются найти в каждом конкретном случае что-то хорошее и непременно извлекут из этого пользу.

Несете ответственность за свои слова и поступки

Как вы относитесь к тем людям, которые лишь обещают, но никогда не доводят дело до конца? Вот и «его Величество случай» тоже старается обходить стороной таких личностей и переключаться на тех, кто не привык перекладывать ответственность на других и всегда держит свое слово, чего бы им это не стоило. В противном случае, они просто не обещают того, что не смогут выполнить.

Любите свою работу