10 простых убеждений, которые выдают ваш возраст без паспорта

«Замуж надо выходить рано и по глупости»
На самом деле это стереотип, не имеющий ничего общего с современной действительностью. Да, ваши мамы-бабушки, возможно и вы сами, рано выходили замуж и в 20 лет уже рожали первенца. И если вдруг какая-то девушка решала нарушить этот установленный уклад жизни, на нее тут же вешался ярлык «старая дева» или «неудачница» и она была обречена на сочувствующие взгляды и осуждение окружающих. Сейчас же все изменилось и дамы не торопятся связывать себя узами брака, предпочитая сделать блестящую карьеру и самореализоваться, а затем лишь обзаводиться семьей и детьми. К тому же, если женщина не встретила свою любовь в юном возрасте, это не значит, что она не познакомиться с достойным человеком в 35-40-50 лет. У каждого свой путь и не стоит другим навязывать свои взгляды и привычки.
«Первого ребенка нужно успеть родить до 30 лет, потом поздно»
Возможно, вы и сами несколько «припозднились» и теперь считаете своим долгом наставлять юных особ на путь истинный, уверяя их в том, что начинать рожать детей надо в более молодом возрасте, а не когда вам уже за 30-ть. Но на самом деле это не только не тактично, но и весьма негуманно. Вы ведь не знаете истинных причин, почему девушка до сих пор не решилась на ребенка или родила его слишком поздно. Возможно, она и рада бы сделать это чуть раньше, но обстоятельства или состояние здоровья просто не позволили ее мечте осуществиться. Сейчас, к сожалению, многие женщины вообще по тем или иным причинам не могут себе позволить иметь наследников, поэтому любое напоминание о детях воспринимают как личную драму. Поэтому постарайтесь свое личное мнение держать при себе и научитесь проявлять сочувствие и понимание (а не «рубите правду матку», даже если считаете, что вы правы».
«Вы вообще ничего не понимаете в воспитании! Вот меня в свое время…»
Вообще считается дурным тоном указывать родителям, как им воспитывать своих детей. Одно дело, если они обратились к вам за советом и действительно нуждаются в помощи и совершенно другое – навязывать свои методы и свою точку зрения. Если у вас проснулось желание влезть со своим уставом в чужой монастырь, то просто вспомните наставления психологов. Эксперты напоминают, что уместно делать замечания лишь в том случае, если эти люди нарушают ваше личное пространство и границы, а во всех остальных ситуациях это может быть воспринято как отсутствие элементарного воспитания и чувства такта. К тому же, хотите, чтобы в мире стало на нескольких достойных людей больше – тогда начните с воспитания собственных отпрысков и с самих себя, разумеется.
Фото: vostock-photo/shutterstock
«А вот раньше мы жили намного лучше…»
Возможно вы тоже часто слышите от старшего поколения, что вот в их годы и деревья были больше, и трава зеленее, и люди добрее, и сама жизнь интереснее. А вот психологи утверждают, что ностальгируют они не по тому, что происходило в те времена, а по своей юности и по той свободе, которая у них была. К тому же, в юном возрасте люди совершенно иначе воспринимают те или иные проблемы и гораздо быстрее адаптируются к изменениям. Поэтому если вы стали замечать за собой, что слово в слово начали повторять слова бабушек, проводящих свои дни на скамейке возле подъезда, срочно найдите себе занятие по душе или то, что по-настоящему вдохновляет вас и заставляет забыть о возрасте. Ведь важно не то, сколько лет вам по паспорту, а то – на сколько вы себя ощущаете сами. А глаза гореть могут в любом возрасте, доказано!
«Всем тем, кто не получил высшее образование, дорога в дворники»
Почему-то в обществе принято считать, что если человек не получил достойное образование, то ему прямая дорога в дворники/официанты/горничные и прочий обслуживающий персонал. На самом же деле, высшее образование не является гарантией того, что вы станете успешным (во всех смыслах) человеком. Есть очень много примеров того, когда люди по тем или иным причинам не получали диплом, но умудрялись создать конкурентоспособный бизнес и занимали ведущие строчки в рейтинге «самых богатых и знаменитых». Современные молодые люди знают, что теория – это, конечно, хорошо, но основные знания и опыт приобретаются все же на практике, поэтому и спешат устроиться куда-нибудь на начальных курсах (либо вовсе начинают свое небольшое дело, которое затем перерастет в некий серьезный проект). Поэтому не спешите судить о человеке, если он в свое время не получил «корочку».
«Я лучше знаю, что (и как) нужно делать»
К сожалению (или для кого-то может, к счастью), с возрастом вы все чаще стараетесь придерживаться четко установленного плана, и все меньше соглашаетесь на какие-то авантюры. Например, вы подумаете 10 раз, прежде чем переходить на другую должность (в другую компанию), отправляться в путешествие или просто провести вечер с друзьями (потому что у вас на это время запланировано другое мероприятие) и так далее. Психологи утверждают, что как только у вас пропадает решительность и дух авантюризма и вы начинаете четко делить мир на «черное» и «белое», то тут же превращаетесь в эдакую брюзгу, которая словно забыла, что значит быть молодой и беззаботной. Чтобы этого не произошло, постарайтесь не навязывать окружающим свое мнение и свои планы, а также разрешите себе хоть иногда действовать «не по расписанию» - закажите какое-нибудь новое блюдо, которое до этого не решались, возьмите билет на самолет и отправляйтесь туда, где вы еще не были, заведите новые знакомства и не отказывайте симпатичному мужчине лишь потому, что он якобы не впишется в вашу размеренную и распланированную жизнь.
«Мне не нужны ваши гаджеты, я справлюсь и без них»
В век информационных технологий глупо отказываться от каких-либо устройств лишь потому, что вы не умеете (или не хотите) ими пользоваться. «По старинке» работать или даже жить все равно не получится и с этим нужно считаться. Например, если бы человечество не изобрело электрическую мясорубку, пылесос, микроволновку, ноутбук, мобильный телефон и прочие электронные девайсы, наша жизнь не была бы такой комфортной и насыщенной, согласитесь. И вместо того, чтобы как раньше, тратить целый день у плиты, сейчас, благодаря той же мультиварке или скороварке, полноценный обед можно приготовить гораздо быстрее. Да и письмо на e-mail (или сообщение на мобильный телефон) отправить гораздо проще, чем нести рукописный вариант в отделение почты и затем зачеркивать дни в календаре, ожидая, пока ваше послание доставят адресату. Не превращайтесь в «пещерного человека», отрицающего очевидное. Это не только красноречиво указывает на то, что вы родились до того, как первый смартфон увидел свет, но и ужасно раздражает окружающих.
Фото: vostock-photo/shutterstock
«Я бы могла….»
Всем людям свойственно жалеть об упущенных возможностях, но с возрастом это приобретает особую, даже какую-то обостренную форму. Как только вы замечаете, что стали регулярно вздыхать на тему: «Я могла бы получить другую специальность/получить высокую должность/выучить иностранный язык/переехать в другую страну/выйти замуж за обеспеченного мужчину/родить много детей…» и далее по тексту, значит вы перешагнули определенный возрастной порог, когда начинаешь анализировать то, как сложилась жизнь и как бы она могла сложиться, если бы… Психологи уверяют, что подводить итоги еще слишком рано и вместо того, чтобы сетовать на то, что вы не успели сделать ничего выдающегося, лучше вспомните о том, какие мечты у вас были в юности и наконец найдите время (и силы) на их осуществление.
«Чем ярче и сексуальнее вы одеваетесь, тем лучше»
Безусловно, у каждой дамы свое видение того, как должна выглядеть женщина в том или ином возрасте. И если раньше вы обращали внимание на тренды, выбирая из всего многообразия то, что идеально вам подходит, то потом почему-то решили, что если не будете выглядеть броско, то в толпе вас просто не заметят. Либо вовсе продолжают облачаться в молодежные вещи, считая, что они молоды душой, поэтому могут себе позволить все, что хотят. Это ошибочное мнение, которому, увы, следует большинство дам 40+. Психологи подтверждают, что с возрастом прекрасная половина человечества должна поменять свой гардероб, делая упор на элегантность и классику, а не бросаться из крайности в крайность, пытаясь, как и в 20 лет, адаптировать молодежный стиль под себя.
«Я запрещаю это делать. И точка!»
Почему-то многие дамы считают, что количество прожитых лет прямо пропорционально тому, какую власть они имеют над членами семьи. Другими словами, они считают, что с возрастом могут себе позволить раздавать указания направо и налево, а окружающие должны беспрекословно подчиняться. Но это не так. Психологи напоминают, что возраст не является синонимом мудрости и уж точно не гарантирует, что вы стали авторитетом для своих близких людей. Поэтому не стоит указывать своим родным, что (и как) им следует делать, с кем они могут общаться, куда отправляться в путешествие и так далее. Как только у вас появляется желание покомандовать, срочно найдите занятие, где сможете проявить свои командирские качества. Иначе стресс и ухудшение обстановки в семье вам гарантировано. И попробуйте как раньше выслушать оппонента и лишь затем привести свои доводы и аргументы, почему вам кажется, что ваша точка зрения более правильна.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo/shutterstock
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