10 простых убеждений, которые выдают ваш возраст без паспорта

«А вот раньше мы жили намного лучше…»

Возможно вы тоже часто слышите от старшего поколения, что вот в их годы и деревья были больше, и трава зеленее, и люди добрее, и сама жизнь интереснее. А вот психологи утверждают, что ностальгируют они не по тому, что происходило в те времена, а по своей юности и по той свободе, которая у них была. К тому же, в юном возрасте люди совершенно иначе воспринимают те или иные проблемы и гораздо быстрее адаптируются к изменениям. Поэтому если вы стали замечать за собой, что слово в слово начали повторять слова бабушек, проводящих свои дни на скамейке возле подъезда, срочно найдите себе занятие по душе или то, что по-настоящему вдохновляет вас и заставляет забыть о возрасте. Ведь важно не то, сколько лет вам по паспорту, а то – на сколько вы себя ощущаете сами. А глаза гореть могут в любом возрасте, доказано!

«Всем тем, кто не получил высшее образование, дорога в дворники»

Почему-то в обществе принято считать, что если человек не получил достойное образование, то ему прямая дорога в дворники/официанты/горничные и прочий обслуживающий персонал. На самом же деле, высшее образование не является гарантией того, что вы станете успешным (во всех смыслах) человеком. Есть очень много примеров того, когда люди по тем или иным причинам не получали диплом, но умудрялись создать конкурентоспособный бизнес и занимали ведущие строчки в рейтинге «самых богатых и знаменитых». Современные молодые люди знают, что теория – это, конечно, хорошо, но основные знания и опыт приобретаются все же на практике, поэтому и спешат устроиться куда-нибудь на начальных курсах (либо вовсе начинают свое небольшое дело, которое затем перерастет в некий серьезный проект). Поэтому не спешите судить о человеке, если он в свое время не получил «корочку».

«Я лучше знаю, что (и как) нужно делать»

К сожалению (или для кого-то может, к счастью), с возрастом вы все чаще стараетесь придерживаться четко установленного плана, и все меньше соглашаетесь на какие-то авантюры. Например, вы подумаете 10 раз, прежде чем переходить на другую должность (в другую компанию), отправляться в путешествие или просто провести вечер с друзьями (потому что у вас на это время запланировано другое мероприятие) и так далее. Психологи утверждают, что как только у вас пропадает решительность и дух авантюризма и вы начинаете четко делить мир на «черное» и «белое», то тут же превращаетесь в эдакую брюзгу, которая словно забыла, что значит быть молодой и беззаботной. Чтобы этого не произошло, постарайтесь не навязывать окружающим свое мнение и свои планы, а также разрешите себе хоть иногда действовать «не по расписанию» - закажите какое-нибудь новое блюдо, которое до этого не решались, возьмите билет на самолет и отправляйтесь туда, где вы еще не были, заведите новые знакомства и не отказывайте симпатичному мужчине лишь потому, что он якобы не впишется в вашу размеренную и распланированную жизнь.

«Мне не нужны ваши гаджеты, я справлюсь и без них»

В век информационных технологий глупо отказываться от каких-либо устройств лишь потому, что вы не умеете (или не хотите) ими пользоваться. «По старинке» работать или даже жить все равно не получится и с этим нужно считаться. Например, если бы человечество не изобрело электрическую мясорубку, пылесос, микроволновку, ноутбук, мобильный телефон и прочие электронные девайсы, наша жизнь не была бы такой комфортной и насыщенной, согласитесь. И вместо того, чтобы как раньше, тратить целый день у плиты, сейчас, благодаря той же мультиварке или скороварке, полноценный обед можно приготовить гораздо быстрее. Да и письмо на e-mail (или сообщение на мобильный телефон) отправить гораздо проще, чем нести рукописный вариант в отделение почты и затем зачеркивать дни в календаре, ожидая, пока ваше послание доставят адресату. Не превращайтесь в «пещерного человека», отрицающего очевидное. Это не только красноречиво указывает на то, что вы родились до того, как первый смартфон увидел свет, но и ужасно раздражает окружающих.