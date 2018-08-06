10 простых способов получить прибавку к зарплате

Правило №1: заранее изучите рынок труда

Безусловно, прежде чем называть цифру «от балды», нужно изучить рынок труда и узнать, сколько получают специалисты вашего профиля. Так вам будет проще настроиться на нужный лад и держать оборону, если вдруг потенциальный работодатель будет нарочно занижать планку. Ваша цель - узнать, сколько теоретически вы можете стоить, как профессионал и уверенно требовать эту сумму. Получить данные можно на аналитических сайтах по трудоустройству, в резюме кандидатов, претендующих на ту же должность, что и вы (поверьте, уж они точно не будут занижать свой труд) или опросить своих друзей и знакомых, которые трудятся в той же (или похожей) области.

Правило №2: дождитесь, пока руководитель заведет разговор об оплате

Специалисты рекомендуют ни в коем случае не начинать первым разговор о зарплате. Поэтому наберитесь терпения и дождитесь, когда вам напрямую зададут этот вопрос. Обычно тема финансов возникает в самом конце собеседования и уж поверьте, что ваш потенциальный работодатель не забудет уточнить, на какую сумму вы рассчитываете.

Правило №3: первым назовите желаемую сумму

Очень плохая привычка отвечать вопросом на вопрос и парировать в ответ «а сколько вы мне можете предложить?» В противном случае у потенциального работодателя создастся впечатление, что вы просто набиваете себе цену и сами до конца не знаете, сколько вы стоите, как профессионал.

Правило №4: озвучьте максимум и минимум, который вы готовы принять

Если у вас еще достаточно небольшой опыт и вы хотите расти и развиваться в своей сфере, тогда на собеседовании сразу озвучьте «вилку» - минимум и максимум, на который вы рассчитываете в том случае, если потенциальный работодатель выберет именно вас.