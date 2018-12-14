10 простых советов, которые помогут вам изменить жизнь к лучшему

Выбирайте естественность
Помните, что сегодня в моде натуральность, поэтому не стоит бежать к пластическому хирургу и «перекраивать» себя, чтобы добиться внешности, как у Анджелины Джоли или другой знаменитости. Психологи утверждают, что желание что-то в себе исправить является основным признаком невроза и неприятия себя. Если у вас нет явных дефектов, отравляющих вам жизнь, тогда не стоит что-то менять. Поверьте, что ни увеличенный бюст, ни уменьшенные бедра или накаченные губы не сделают вас счастливой. Есть вполне конкретный пример. Девушка всю жизнь комплексовала из-за своего второго размера груди. Хотя ее бюст выглядел вполне аккуратно и мужчинам нравился. Но все они были готовы лишь на непродолжительные отношения, а не на создание семьи. Девушка вбила себе в голову, что всему виной маленькая грудь и ей срочно нужна операция. В итоге, сделав себе четвертый размер, она так и осталась одна, потому что представители сильного пола как не видели в ней ту, с которой можно отправляться в ЗАГС, так и не видят до сих пор. И дело тут вовсе не в размере бюста.
Не старайтесь понравиться окружающим
Одна из самых распространенных ошибок дам – оценивать себя по реакции окружающих, в первую очередь, мужчин. Эксперты призывают не стараться казаться лучше или вовсе не той, кто вы есть. Научитесь принимать себя и люди это оценят. Глупо подстраиваться под других, чтобы заслужить их похвалу или одобрение. У вас одна жизнь, так проведите ее так, как хочется именно вам, а не окружающим.
Без сожаления избавляйтесь от того, что доставляет дискомфорт
Не стоит копить старый хлам (равно как и чувства, мысли, обиды) лишь потому, что вам жаль с этим расставаться. Психологи напоминают, что пока вы не избавитесь от старого и не освободите в своей жизни место для нового, вы не сможете стать счастливой. Ведь невозможно построить что-то новое на том месте, где все еще «стоят старые руины», так же и с жизнью. Если, скажем, вы расстались с человеком, но до сих пор храните в своей квартире какие-то его вещи или фотографии, то это может выступать неким блоком для начала новых отношений. Избавьтесь от прошлого и вы увидите, что в вашей жизни начнут происходить позитивные изменения.
Не держитесь за человека только потому, что он «последняя любовь»
Многие продолжают цепляться за изжившие себя отношения лишь потому, что когда-то решили, что это их последняя возможность быть любимой и никому другому они больше не будут нужны. Большинство женщин так боятся одиночества, что готовы терпеть что угодно, лишь бы при случае напоминать окружающим, что они несвободны. А делает ли это их счастливыми? К сожалению, нет. Поэтому лучше не мучить ни себя, ни избранника и честно признать, что чувства угасли и нужно расходиться.
Не «растворяйтесь» в избраннике
Даже если вы давно в отношениях и насколько бы не были близки, постарайтесь не растворяться полностью в своем мужчине, забывая о собственных потребностях и интересах. Ведь через какое-то время вашему избраннику может наскучить такое положение вещей, и он начнет смотреть по сторонам в поисках женщины, интересующейся еще чем-то, помимо прихотей своего кавалера. Мужчине необходима разносторонне развитая партнерша, а не преданная собачка, послушно выполняющая его команды.
Не убеждайте себя, что он изменится
Люди практически не меняются и это надо принять. Единственное исключение – какие-то сильные потрясения, заставляющие человека пересмотреть свою жизнь и свои привычки. Во всех остальных случаях все разговоры о том, что «я дам ему шанс, он обязательно станет другим» - лишь пустая трата времени и ваших нервов. К тому же, если вы в начале отношений считали его чуть ли не идеалом, а потом он вдруг стал другим, это лишь значит, что ваш кавалер либо искусно притворялся, чтобы казаться лучше, либо вы вовсе не замечали, какой он есть на самом деле, идеализируя своего мужчину.
Ведите переговоры напрямую, а не через посредников
Никогда не выясняйте отношения и не ведите дела через посредников – ни к чему хорошему это не приведет. Если вам что-то не нравится, поговорите с ним напрямую и все выясните, чем впутывать в вашу жизнь каких-то сторонних людей. Это будет намного эффективнее и быстрее, по мнению экспертов. Ведь так вы сразу же будете знать результат переговоров, а не томиться в ожидании, пока до вас донесут информацию.
Не считайте, что все проблемы именно в вас
Почему-то некоторые дамы при каждом удобном случае начинают уверять окружающих (и самих себя), что все проблемы возникают от них и именно они во всем виноваты. Это неверная позиция и не стоит винить себя во всех смертных грехах. Психологи утверждают, что нелюбовь к себе вызывает чувство неуверенности и невроза. Помните, что вы такая – какая есть и ни в коем случае не берите на себя чьи-то проблемы и комплексы, у вас и своих хватает.
Принимайте себя целиком
Не стоит принимать себя частично, скажем, фигура у вас хорошая, а вот ноги могли бы быть и ровнее, или, глаза – отличные, а вот нос или уши надо бы исправить. Ваше тело – оно цельно и оно является частью вас, поэтому примите себя целиком, со всеми «изъянами», которые вам по каким-то причинам кажутся неидеальными. Чем быстрее вы поймете, что нужно любить себя всю (от макушки до пятом), тем скорее у вас появится уверенность в себе и изменится жизнь в лучшую сторону.
Не стесняйтесь говорить о своих чувствах и эмоциях
Поймите, что люди не обладают телепатическими способностями и не могут знать, что именно вам нужно. И чем больше вы будете умалчивать о своих чувствах и желаниях, тем реже будете получать то, что хотите. К тому же, чем раньше вы озвучите свою позицию в отношении некоторых вещей, тем быстрее поймете, тот ли человек рядом с вами (любящий, например, сразу поймет и примет вашу позицию, а эгоист, зацикленный лишь на себе, будет и дальше поступать так, как комфортно лишь ему).
Текст: Юлия Кальницкая
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