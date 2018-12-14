10 простых советов, которые помогут вам изменить жизнь к лучшему

Выбирайте естественность

Помните, что сегодня в моде натуральность, поэтому не стоит бежать к пластическому хирургу и «перекраивать» себя, чтобы добиться внешности, как у Анджелины Джоли или другой знаменитости. Психологи утверждают, что желание что-то в себе исправить является основным признаком невроза и неприятия себя. Если у вас нет явных дефектов, отравляющих вам жизнь, тогда не стоит что-то менять. Поверьте, что ни увеличенный бюст, ни уменьшенные бедра или накаченные губы не сделают вас счастливой. Есть вполне конкретный пример. Девушка всю жизнь комплексовала из-за своего второго размера груди. Хотя ее бюст выглядел вполне аккуратно и мужчинам нравился. Но все они были готовы лишь на непродолжительные отношения, а не на создание семьи. Девушка вбила себе в голову, что всему виной маленькая грудь и ей срочно нужна операция. В итоге, сделав себе четвертый размер, она так и осталась одна, потому что представители сильного пола как не видели в ней ту, с которой можно отправляться в ЗАГС, так и не видят до сих пор. И дело тут вовсе не в размере бюста.

Не старайтесь понравиться окружающим

Одна из самых распространенных ошибок дам – оценивать себя по реакции окружающих, в первую очередь, мужчин. Эксперты призывают не стараться казаться лучше или вовсе не той, кто вы есть. Научитесь принимать себя и люди это оценят. Глупо подстраиваться под других, чтобы заслужить их похвалу или одобрение. У вас одна жизнь, так проведите ее так, как хочется именно вам, а не окружающим.

Без сожаления избавляйтесь от того, что доставляет дискомфорт

Не стоит копить старый хлам (равно как и чувства, мысли, обиды) лишь потому, что вам жаль с этим расставаться. Психологи напоминают, что пока вы не избавитесь от старого и не освободите в своей жизни место для нового, вы не сможете стать счастливой. Ведь невозможно построить что-то новое на том месте, где все еще «стоят старые руины», так же и с жизнью. Если, скажем, вы расстались с человеком, но до сих пор храните в своей квартире какие-то его вещи или фотографии, то это может выступать неким блоком для начала новых отношений. Избавьтесь от прошлого и вы увидите, что в вашей жизни начнут происходить позитивные изменения.

Не держитесь за человека только потому, что он «последняя любовь»

Многие продолжают цепляться за изжившие себя отношения лишь потому, что когда-то решили, что это их последняя возможность быть любимой и никому другому они больше не будут нужны. Большинство женщин так боятся одиночества, что готовы терпеть что угодно, лишь бы при случае напоминать окружающим, что они несвободны. А делает ли это их счастливыми? К сожалению, нет. Поэтому лучше не мучить ни себя, ни избранника и честно признать, что чувства угасли и нужно расходиться.