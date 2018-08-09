10 промахов в этикете, которые вам не простят в приличном обществе

Стремление выделиться

Прошли те времена, когда о человеке судили по тому, какие брендовые вещи на нем надеты и насколько эксклюзивные (и, соответственно, дорогие) ювелирные изделия он может себе позволить. Сейчас все изменилось и даже самые успешные и обеспеченные люди могут выбирать вещи демократичных марок, а роскошные украшения доставать только по особым случаям. Поэтому не стоит надевать на себя все лучшее сразу и не нужно пускать пыль в глаза – это все считывается очень быстро и действует не в вашу пользу.

Неправильная речь

Слишком громкий голос, наличие слов-паразитов, неправильное ударение и экспрессивная ненормативная лексика тоже станут не самыми лучшими союзниками, если вы хотите вращаться в приличном обществе. Учитесь разговаривать спокойно, не повышая голос, и использовать нейтральные по смысловой нагрузке слова.

Сутулая спина

Королевская осанка – вот, что отличает элегантную женщину от простушки. «Спинка прямая, походка от бедра… Мужчины такую женщину не пропускают!» - помните слова секретарши Верочки в фильме «Служебный роман»? И действительно, чем ровнее вы держите спину, тем моложе и увереннее вы кажетесь.

Суетливая походка

Зачем нестись куда-то сломя голову? Элегантные дамы ни за что не позволят себе мчаться по делам, расталкивая всех на своем пути. К тому же, эксперты уверяют, что именно по походке (и изящным жестам) легко можно определить статус женщины. Старайтесь двигаться размеренно, а чтобы никуда не опаздывать, просто возьмите себе в привычку выходить чуть раньше.

Неумение вести себя за столом

Кстати, если хотите чуть больше узнать о человеке, просто пообедайте с ним! Его поведение за столом красноречиво расскажет вам о воспитании и манерах собеседника. Ведь знание столового этикета, по словам экспертов, выдает ваш статус и происхождение.

Отсутствие навыков ведения беседы