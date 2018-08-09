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10 промахов в этикете, которые вам не простят в приличном обществе

Если вы хотите сойти за свою в приличном обществе и всеми силами стремитесь не совершить какой-нибудь промах, то наши советы вам точно пригодятся. Рассказываем, на что следует обратить внимание, чтобы чувствовать себя настоящей леди, достойной высшего света.

Стремление выделиться

Прошли те времена, когда о человеке судили по тому, какие брендовые вещи на нем надеты и насколько эксклюзивные (и, соответственно, дорогие) ювелирные изделия он может себе позволить. Сейчас все изменилось и даже самые успешные и обеспеченные люди могут выбирать вещи демократичных марок, а роскошные украшения доставать только по особым случаям. Поэтому не стоит надевать на себя все лучшее сразу и не нужно пускать пыль в глаза – это все считывается очень быстро и действует не в вашу пользу.

Неправильная речь

Слишком громкий голос, наличие слов-паразитов, неправильное ударение и экспрессивная ненормативная лексика тоже станут не самыми лучшими союзниками, если вы хотите вращаться в приличном обществе. Учитесь разговаривать спокойно, не повышая голос, и использовать нейтральные по смысловой нагрузке слова.

Сутулая спина

Королевская осанка – вот, что отличает элегантную женщину от простушки. «Спинка прямая, походка от бедра… Мужчины такую женщину не пропускают!» - помните слова секретарши Верочки в фильме «Служебный роман»? И действительно, чем ровнее вы держите спину, тем моложе и увереннее вы кажетесь.

Суетливая походка

Зачем нестись куда-то сломя голову? Элегантные дамы ни за что не позволят себе мчаться по делам, расталкивая всех на своем пути. К тому же, эксперты уверяют, что именно по походке (и изящным жестам) легко можно определить статус женщины. Старайтесь двигаться размеренно, а чтобы никуда не опаздывать, просто возьмите себе в привычку выходить чуть раньше.

Неумение вести себя за столом

Кстати, если хотите чуть больше узнать о человеке, просто пообедайте с ним! Его поведение за столом красноречиво расскажет вам о воспитании и манерах собеседника. Ведь знание столового этикета, по словам экспертов, выдает ваш статус и происхождение.

Отсутствие навыков ведения беседы

А точнее – эрудиции, начитанности и любознательности. Не правы те, кто утверждают, что умных женщин не любят. Наоборот! Чем умнее женщина, тем интереснее с ней общаться. К тому же, любая светская дама знает, когда можно демонстрировать свои широкие познания, а когда - промолчать и послушать собеседника. Поэтому изучайте основные правила ведения беседы и помните, что во время разговора необходимо смотреть на собеседника, а не в экран телефона, часы или по сторонам.

Неряшливый внешний вид

Некоторые люди уверены, что одежду можно не гладить, она вполне себе нормально выглядит. Да и маленькое пятнышко на рукаве вряд ли кто заметит. Увы, но окружающие как раз и подмечают такие детали, которые позволяют им с точностью сказать, что с этикетом вы знакомы постольку поскольку. А если сюда еще добавить незнание правил дресс-кода (какой наряд уместен по тому или иному случаю), яркий макияж, небрежную прическу и любовь к брендам, то, будьте уверены, в высшее общество вам будет путь заказан.

Неуместный макияж

Про макияж, также, как и про маникюр, стоит напомнить еще раз. Ведь боевой раскрас, невообразимый дизайн ногтей и нарощенные пряди, которые видно невооруженным взглядом, вряд ли приведут кого-либо в восторг, не говоря уже о том, что это удешевляет возраст и выдает в вас провинциальные замашки. Элегантные леди всегда точно знают, какой макияж можно делать днем, а какой вечером. То же самое касается и маникюра. Он должен быть сдержанным и подходить под любой наряд.

Излишняя напыщенность

Заводя знакомство с кем-то, не выпячивайте сразу же свои финансовые возможности и достижения. Лучше сделайте акцент на увлечениях и талантах. Скажем, вы коллекционируете редкие книги, музицируете или с удовольствием проводите выходные за мольбертом – так и расскажите об этом своему собеседнику. Возможно, у вас даже найдутся общие интересы.

Нежелание помогать другим людям

Светские дамы с большой охотой занимаются благотворительность и не видят ничего плохого в том, чтобы сделать действительно что-то значимое для тех, кто в этом нуждается. Ведь если они могут помочь кому-то почувствовать себя немного счастливее, так почему бы не сделать это?

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: Shutterstock

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