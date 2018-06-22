10 признаков, что вы сознательно отказываетесь от счастья

Вы не верите в собственные силы

Вместо того, чтобы собрать свою волю в кулак или попробовать выйти из зоны комфорта и сделать что-то стоящее, вы не верите в собственные силы и предпочитаете занять позицию «маленького человека», от которого совершенно ничего не зависит. К тому же, вы не можете (или не хотите!) постоять за себя, считая, что заслуживаете то, что с вами происходит в данный момент.

Вы считаете, что не достойны любви

Вокруг вас все влюбляются, женятся, заводят детей и строят крепкие отношения, а вы лишь обреченно вздыхаете и отказываете очередному симпатичному претенденту. Просто вы действительно уверены в том, что вас абсолютно не за что любить, так зачем же терять время?

Вы живете прошлым

Психологи уверяют, что лишь полностью простившись с прошлым, можно выстроить действительно счастливое будущее. Но многие об этом забывают и цепляются за прошлые отношения, переживают об упущенных возможностях и совершенно не задумываются о том, что можно попытаться исправить свои ошибки, чтобы не совершать в будущем.

Вам нравится играть роль жертвы

Вы полагаете, что во всех ваших проблемах виноват кто угодно, но только не вы. Вам нравится извлекать выгоду из своего положения и регулярно напоминать окружающим, что именно из-за их поведения вы оказались в подобной ситуации, поэтому они должны теперь вас опекать и всячески компенсировать вам неудобства. Эксперты напоминают, что в один определенный момент людям надоест быть вам чем-то обязанными, и они просто перестанут с вами общаться. Поэтому придется вам самостоятельно решать все свои проблемы.