10 правил поведения для женщин, которые еще недавно были под запретом

Оформить кредитную карту

Казалось бы, что такого страшного (или опасного) таит в себе кредитная карта, что женщинам категорически не разрешалось ее иметь. Однако факт остается фактом. Затем ситуация начала меняться и если дама хотела, чтобы и у нее был «заветный пластик», то ей сначала следовало выйти замуж и заручиться согласием супруга соответственно. При этом не на словах, а своей подписью на документах подтверждал, что он поручается за свою вторую половинку. В начале 70-х годов к этому стали относиться проще и женщины получили некую финансовую свободу.

Публично выражать свое мнение или голосовать

Это сейчас вы можете открыто высказать свое недовольство или порассуждать о политике, пояснив, чем, по вашему мнению, методы одной партии лучше другой. И даже проголосовать за того кандидата, за которого считаете нужным, не став при этом объектом насмешек и недовольства. А вот раньше все было совсем не так. До XX века дамы во всем мире могли голосовать лишь локально с учетом различных поправок (имущественного ценза, положения в обществе и так далее), но в начале предыдущего столетия им стало доступно право избирать и быть избранными. Самым «продвинутым» в этом плане оказалось правительство Австралии, наделив в 1902 году своих женщин избирательным правом, за ними инициативу поддержало Великое княжество Финляндское в составе Российской империи, а вот Саудовская Аравия оказалась в числе «последних стран», которые дали возможность представительницам прекрасного пола открыто выражать мнение, и это произошло только в 2011 году.

Участвовать в спортивных состязаниях

Еще с античных времен женщин не только не допускали к участию в спортивных состязаниях, но и не разрешали им находиться на трибунах в качестве зрителей. Все эти марафоны были лишь исключительно для мужчин, которые регулярно придумывали все новые виды спорта, лишь бы выяснить, кто из них самый смелый, ловкий и умелый. И дамы, разумеется, были нежеланными гостями на этом празднике жизни (и спорта). И лишь в 1896 году ситуация начала меняться, когда женщинам разрешили посмотреть, что же из себя представляют эти самые состязания. И хотя дам допустили на трибуны, свое право принимать участие в этих самых соревнованиях они отстаивали еще очень долго. Так, например, в 1928 году им разрешили принять участие в соревнованиях по легкой атлетике, а спустя целых 46 лет – пробежать марафонскую дистанцию. Зато сейчас женщины могут заниматься спортом столько, сколько считают нужным и наравне с мужчинами отстаивать честь своей страны на различных международных чемпионатах и Олимпиаде.

Посещать туалет в общественном месте

Это сейчас вы можете посетить дамскую комнату там, где вам вздумается, а вот раньше подобное поведение считалось непристойным. В тех же театрах или ресторанах подобные комнаты были доступны лишь мужской половине, в то время, как женщины должны были терпеть, не выказывая недовольства или демонстрируя, насколько им дискомфортно. К тому же, если, например, хозяйка дома устраивала светский прием или просто собирала гостей на ужин, то она также не имела права отлучаться в туалет, пока все не разъедутся. Удивительно только, как они с этим справлялись, оставаясь милыми и любезными даже с теми, кто никак не хотел покидать их гостеприимный дом.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: vostock-photo/shutterstock

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