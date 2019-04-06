10 правил поведения для женщин, которые еще недавно были под запретом

Перекусывать на бегу
К приему пищи раньше относились намного уважительнее, чем теперь. Если сейчас кажется вполне нормальным, когда женщина бежит по своим делам, держа в одной руке стаканчик с кофе, а в другой – ароматный круассан, то раньше пить на улице и есть все то, что заставит широко открывать рот, считалось просто неприличным. Кроме того, дамам нельзя было чихать, смеяться, зевать и плакать на людях, для этих действий нужно было выбрать какое-нибудь укромное местечко и лишь там дать волю своим эмоциям.
Носить одежду желтых оттенков
Казалось бы, какая разница, какого цвета у вас наряд, главное, чтобы он подчеркивал вашу природную красоту и статус. Однако, это сейчас кажется таким простым – выбрать именно тот цвет, который вам импонирует, а вот раньше с этим все было несколько строже. Так, например, в начале XX незамужним женщинам категорически запрещалось появляться на улице в желтых платьях лишь потому, что этот цвет считался неблагопристойным и не заслуживающим внимания. Им полагалось носить романтичные голубые оттенки, которые, считалось, больше идут порядочным и воспитанным особам. Кроме того, девушка не имела права поправлять свою одежду на людях, перебирать оборки, касаться тесемок и рюш, развязывать ленты на шляпке и даже снимать перчатки. Это все расценивалось как непристойное поведение. А что сейчас? Конечно, вам не придет в голову в общественном месте поправлять, скажем колготки, чулки или бюстгальтер, но расстегнуть-застегнуть одежду, снять перчатки или поправить шляпку вы вполне можете.
Получать образование в высших учебных заведениях
Действительно, раньше считалось, что образованность женщинам ни к чему, она лишь только портит их характер. И очень долгое время дам не допускали до занятий в высших учебных заведениях, потом им разрешили быть только слушательницами платных курсов по отдельной направленности (в основном, акушерских и медицинских). В начале XX века ситуация начала меняться. Так, например, в 1907 году Петербургский политехнический институт принял первых женщин-абитуриентов наравне с мужчинами. А уже в 1920-х отделы при ЦК по работе среди женщин реализовали право представительниц прекрасного пола получать высшее образование. И тогда же упразднили раздельное обучение школах, появились первые «смешанные классы». А вот американские университеты очень долгое время не хотели видеть в числе своих студентов женщин. Лишь в 1969 году сдался Йельский университет, впервые открыв прием заявок на обучение от девушек, а в 1971 году распахнул свои двери для дам и Принстонский университет.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Самой планировать, когда заводить потомство
Еще один личный вопрос, который оставили на усмотрение женщин – когда ей заводить детей и сколько. Например, если дама понимает, то она пока не готова к такому ответственному шагу, она совершенно осознанно делает выбор в пользу контрацептивов. А вот в первой половине XX века одиноким особам в нашей стране было запрещено принимать оральные контрацептивы, их могли выдавать лишь замужним дамам и в случае крайней необходимости. Однако уже в 1972 году эти препараты стали продавать замужним дамам без особых медицинских показаний, а просто потому, что они сами решили начать их принимать.
Не выходить замуж и не иметь детей
Это раньше дамы, не вышедшие замуж до определенного возраста, считались старыми девами, а уж если замужняя женщина не могла осчастливить своего супруга потомством, то она становилась предметом обсуждения и осуждения. Сейчас с этим, конечно, все намного проще. Если женщина решила для себя, что ей это не нужно, то никто не вправе принуждать ее или смотреть как-то косо в ее сторону. Многие особы сейчас стараются получить хорошее образование, сделать успешную карьеру и лишь потом задумываются (и то, не все) о том, чтобы создать семью и родить детей.
К тому же, сейчас в России забеременевшую женщину не могут выгнать с работы, компания должна предоставить ей декретный отпуск с вполне приемлемыми выплатами в течение полутора лет. Речь, конечно, же идет о тех, кто оформлен официально и получает белую зарплату. Всем остальным придется рассчитывать исключительно на порядочность работодателя и на собственные силы. А вот до 1978 года будущим мамам приходилось непросто. Пока не была принята статья «Труд женщин» в КЗоТе, даму в положении легко могли уволить с работы. Им приходилось делать непростой выбор между карьерой и деньгами, или желанием родить ребенка.
Задуматься об аборте
Мы сейчас не говорим об этической стороне вопроса, просто бывают такие моменты, когда по состоянию здоровья женщине нежелательно иметь детей. И если сейчас это все решается путем прерывания беременности, то раньше дамы не могли мечтать о нечто подобном. Например, в нашей стране прибегать к этой медицинской процедуре разрешили в 1920 году, но уже в 1936 году вновь запретили, в надежде повысить рождаемость. К сожалению, это не помогло: представительницы прекрасного пола стали обращаться к подпольным «специалистам», в результате чего женская смертность в те времена увеличилась в разы. В итоге правительство сдалось и в 1954 году легализовали аборты в СССР, в 1967 – в Великобритании и в 1973 – в США. А вот в Сальвадоре, Чили, Никарагуа, Филиппинах и ряде других стран прерывать беременность нельзя до сих пор (вне зависимости от показаний). На Мальте, например, всем участникам этого процесса грозит лишение свободы на срок до 3 лет.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Оформить кредитную карту
Казалось бы, что такого страшного (или опасного) таит в себе кредитная карта, что женщинам категорически не разрешалось ее иметь. Однако факт остается фактом. Затем ситуация начала меняться и если дама хотела, чтобы и у нее был «заветный пластик», то ей сначала следовало выйти замуж и заручиться согласием супруга соответственно. При этом не на словах, а своей подписью на документах подтверждал, что он поручается за свою вторую половинку. В начале 70-х годов к этому стали относиться проще и женщины получили некую финансовую свободу.
Публично выражать свое мнение или голосовать
Это сейчас вы можете открыто высказать свое недовольство или порассуждать о политике, пояснив, чем, по вашему мнению, методы одной партии лучше другой. И даже проголосовать за того кандидата, за которого считаете нужным, не став при этом объектом насмешек и недовольства. А вот раньше все было совсем не так. До XX века дамы во всем мире могли голосовать лишь локально с учетом различных поправок (имущественного ценза, положения в обществе и так далее), но в начале предыдущего столетия им стало доступно право избирать и быть избранными. Самым «продвинутым» в этом плане оказалось правительство Австралии, наделив в 1902 году своих женщин избирательным правом, за ними инициативу поддержало Великое княжество Финляндское в составе Российской империи, а вот Саудовская Аравия оказалась в числе «последних стран», которые дали возможность представительницам прекрасного пола открыто выражать мнение, и это произошло только в 2011 году.
Участвовать в спортивных состязаниях
Еще с античных времен женщин не только не допускали к участию в спортивных состязаниях, но и не разрешали им находиться на трибунах в качестве зрителей. Все эти марафоны были лишь исключительно для мужчин, которые регулярно придумывали все новые виды спорта, лишь бы выяснить, кто из них самый смелый, ловкий и умелый. И дамы, разумеется, были нежеланными гостями на этом празднике жизни (и спорта). И лишь в 1896 году ситуация начала меняться, когда женщинам разрешили посмотреть, что же из себя представляют эти самые состязания. И хотя дам допустили на трибуны, свое право принимать участие в этих самых соревнованиях они отстаивали еще очень долго. Так, например, в 1928 году им разрешили принять участие в соревнованиях по легкой атлетике, а спустя целых 46 лет – пробежать марафонскую дистанцию. Зато сейчас женщины могут заниматься спортом столько, сколько считают нужным и наравне с мужчинами отстаивать честь своей страны на различных международных чемпионатах и Олимпиаде.
Посещать туалет в общественном месте
Это сейчас вы можете посетить дамскую комнату там, где вам вздумается, а вот раньше подобное поведение считалось непристойным. В тех же театрах или ресторанах подобные комнаты были доступны лишь мужской половине, в то время, как женщины должны были терпеть, не выказывая недовольства или демонстрируя, насколько им дискомфортно. К тому же, если, например, хозяйка дома устраивала светский прием или просто собирала гостей на ужин, то она также не имела права отлучаться в туалет, пока все не разъедутся. Удивительно только, как они с этим справлялись, оставаясь милыми и любезными даже с теми, кто никак не хотел покидать их гостеприимный дом.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo/shutterstock
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