10 неожиданных причин бессонницы, о которых вы даже не догадывались

Слишком громкие часы
На самом деле, тикающие часы обычно раздражают тех, кто спит чутко и реагирует на любые шорохи. И даже если днем мы практически не замечаем подобных звуков, то вот ночью они действительно жутко мешают расслабиться.
Вьющиеся растения
Понимаем, что стена, красиво увитая зелеными растениями, смотрится невероятно эффектно и даже добавляет некий шарм вашему интерьеру, но это лишь на первый взгляд. Все дело в том, что согласно древнекитайскому учению фэн-шуй, вьющиеся растения вообще нельзя держать в доме. Мало того, что они приводят к бессоннице, головным болям и ухудшению самочувствия, так они еще и забирают положительную энергетику и привлекают неудачи. А вот если их держать за пределами вашего жилища, то они будут как раз оберегать ваши апартаменты от нежелательных гостей и неурядиц.
Домашний любимец
Как бы вы ни любили своего домашнего питомца, постарайтесь все же перед сном отправлять его на свое место. Ведь иначе вы будете всю ночь ворочаться и думать, как бы ненароком не раздавать своего любимца, и, соответственно, не сможете уснуть. Поэтому не жертвуйте своим сном ради того, чтобы не потревожить лишний раз четвероногого друга.
Тесная пижама
Еще один момент, который вам мешает отправиться в страну Морфея – неудобная пижама. Запомните, что кровать – это не подиум, где нужно выглядеть во всей красе, поэтому кружавчикам, синтетике и прочим премудростям предпочтите старый добрый хлопок и широкий крой.
Неудобное постельное белье
Постельное белье, выполненное из полиэстера или других непригодных материалов, способно испортить сон кому угодно. Во-первых, оно не дышит и поэтому создает своеобразный парниковый эффект. Вам становится не комфортно, и вы не можете уснуть. Жесткая простынь и неудобная подушка тоже не способствуют качественному сну, поэтому постарайтесь тщательнее выбирать постельные принадлежности.
Незашторенные окна
Если даже вы приверженец того, что окна должны быть всегда незашторены, а портьеры и тюль считаете пережитком прошлого, вы все равно не будете спорить, что это может вам помешать. Неоновая реклама, выставленная аккурат напротив ваших окон, свет фонаря, освещающий вашу спальню, слишком яркая луна, первые лучи солнца – все это приводит к тому, что вы не можете нормально выспаться.
Обилие свечей и благовоний
Ароматические свечи и благовония – это, конечно, романтично и в определенное время очень даже оправданно, но не тогда, когда вы пытаетесь заснуть. Постарайтесь перед сном проветрить комнату, а особо «пахучие» предметы переместить в другую комнату – так оно будет надежнее! Единственно, вы можете оставить в спальне букетик лаванды, именно ее запах успокаивает и помогает расслабиться.
Большое зеркало
Эксперты не устают повторять, что большие зеркала (шкафы с зеркальными дверцами или потолок с отражающей поверхностью) ни в коем случае не должны присутствовать в вашей спальне. Согласно учению фэн-шуй, зеркала могут отражать отрицательную энергию, что, в свою очередь, может ухудшить ваше самочувствие. А вот психологи уверяют, что отражающие поверхности могут также нарушить ваше психическое здоровье. Ведь если вы вдруг проснетесь среди ночи и в темноте увидите свое отражение, то можете не на шутку испугаться.
Картины и фотографии
Начнем с того, что картина картине рознь, также, как и фотографии. Даже если вы не можете жить без подобных произведений искусств, эксперты советуют не вешать художественные инсталляции над изголовьем кровати и не ставить на прикроватную тумбочку семейные фото или снимки с изображением друзей, именно это может нарушить ваш сон и испортить отношения с близкими. Поэтому все это оставьте для гостиной или кабинета – там они будут как раз уместны.
Телевизоры и гаджеты
Яркий экран смартфона или ноутбука, равно как и мерцающий экран телевизора, приводят к тому, что вы постоянно отвлекаетесь и никак не можете уснуть (потому что есть соблазн проверить почту, зайти в соцсети, посмотреть интересный фильм и прочее). Поэтому постарайтесь перед сном выключить всю технику, а гаджеты отложить подальше или вообще оставить их в другой комнате.
Текст: Юлия Кальницкая
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