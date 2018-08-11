10 неожиданных причин бессонницы, о которых вы даже не догадывались

Слишком громкие часы

На самом деле, тикающие часы обычно раздражают тех, кто спит чутко и реагирует на любые шорохи. И даже если днем мы практически не замечаем подобных звуков, то вот ночью они действительно жутко мешают расслабиться.

Вьющиеся растения

Понимаем, что стена, красиво увитая зелеными растениями, смотрится невероятно эффектно и даже добавляет некий шарм вашему интерьеру, но это лишь на первый взгляд. Все дело в том, что согласно древнекитайскому учению фэн-шуй, вьющиеся растения вообще нельзя держать в доме. Мало того, что они приводят к бессоннице, головным болям и ухудшению самочувствия, так они еще и забирают положительную энергетику и привлекают неудачи. А вот если их держать за пределами вашего жилища, то они будут как раз оберегать ваши апартаменты от нежелательных гостей и неурядиц.

Домашний любимец

Как бы вы ни любили своего домашнего питомца, постарайтесь все же перед сном отправлять его на свое место. Ведь иначе вы будете всю ночь ворочаться и думать, как бы ненароком не раздавать своего любимца, и, соответственно, не сможете уснуть. Поэтому не жертвуйте своим сном ради того, чтобы не потревожить лишний раз четвероногого друга.

Тесная пижама

Еще один момент, который вам мешает отправиться в страну Морфея – неудобная пижама. Запомните, что кровать – это не подиум, где нужно выглядеть во всей красе, поэтому кружавчикам, синтетике и прочим премудростям предпочтите старый добрый хлопок и широкий крой.