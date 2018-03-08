Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики
Если вы любите открывать для себя новые города и страны, а долгожданного отпуска вам катастрофически не хватает, тогда можно совместить приятное с полезным! Мы составили список самых актуальных профессий, которые вам позволят не только путешествовать, но и заниматься любимым делом.
  1. Журналист остается одной из самых популярных профессий среди молодых людей, мечтающих оказаться в самой гуще событий, чтобы первыми осветить все ключевые моменты истории. Вовсе не обязательно привязываться к одному изданию, можно писать материалы в разные СМИ и неплохо зарабатывать.
  2. Переводчик. Многие ошибочно полагают, что это скучная работа, не сулящая ничего хорошего. Однако синхронные переводчики, например, ценятся на вес золота, получают намного больше своих коллег и постоянно путешествуют. Если усидчивость и великолепное знание иностранного языка — это ваш конек, тогда почему бы вам тоже не попытать счастья в этом ремесле?
  3. Фотограф в последнее время остается в рейтинге самых желанных профессий. Дошло до того, что многие вне зависимости от опыта и таланта приобретают профессиональные камеры и гордо демонстрируют свои неидеальные снимки. Но если у вас с горизонтом все хорошо и навыками выстраивания кадра вы владеете в совершенстве, то можете смело продавать свои фотографии популярным изданиям.
  4. Волонтер. Эта профессия позволяет не только много путешествовать, но и делать действительно что-то полезное для других людей. Нужно лишь следить за обновлениями специальных программ — и тогда есть шанс попасть даже на оплачиваемую позицию.
  5. Археолог. Эта работа идеально подойдет тем, кто взахлеб рассказывает истории друзьям, приправляя их своими острыми наблюдениями, а также тем, кто всегда и во всем привык докапываться до истины. К слову, так можно будет не только изучить мир, но и (если повезет) совершить какое-нибудь важное открытие!
  6. Дипломат. Работа эта хоть и трудная, но зато интересная! Так, например, дипломаты могут проводить за границей большую часть времени, регулярно общаясь с иностранными партнерами и доказывая, что в России жизнь ничуть не хуже.
  7. Консультант. Задача этих специалистов, которые востребованы абсолютно во всех сферах, от маркетинга до IT, — передать полезную информацию как можно большему количеству людей. Обычно они проводят мастер-классы, читают лекции или организовывают семинары в любом уголке мира, не привязываясь к какой-то конкретной организации.
  8. Рекрутер необходим для того, чтобы подбирать идеальные кадры и много общаться с людьми. Для этого им приходится действительно много путешествовать, а если повезет, то можно даже устроиться на работу в международную организацию.

Фото: Shutterstock

Гороскоп