8 идеальных профессий для тех, кто любит путешествовать
Если вы любите открывать для себя новые города и страны, а долгожданного отпуска вам катастрофически не хватает, тогда можно совместить приятное с полезным! Мы составили список самых актуальных профессий, которые вам позволят не только путешествовать, но и заниматься любимым делом.
- Журналист остается одной из самых популярных профессий среди молодых людей, мечтающих оказаться в самой гуще событий, чтобы первыми осветить все ключевые моменты истории. Вовсе не обязательно привязываться к одному изданию, можно писать материалы в разные СМИ и неплохо зарабатывать.
- Переводчик. Многие ошибочно полагают, что это скучная работа, не сулящая ничего хорошего. Однако синхронные переводчики, например, ценятся на вес золота, получают намного больше своих коллег и постоянно путешествуют. Если усидчивость и великолепное знание иностранного языка — это ваш конек, тогда почему бы вам тоже не попытать счастья в этом ремесле?
- Фотограф в последнее время остается в рейтинге самых желанных профессий. Дошло до того, что многие вне зависимости от опыта и таланта приобретают профессиональные камеры и гордо демонстрируют свои неидеальные снимки. Но если у вас с горизонтом все хорошо и навыками выстраивания кадра вы владеете в совершенстве, то можете смело продавать свои фотографии популярным изданиям.
- Волонтер. Эта профессия позволяет не только много путешествовать, но и делать действительно что-то полезное для других людей. Нужно лишь следить за обновлениями специальных программ — и тогда есть шанс попасть даже на оплачиваемую позицию.
- Археолог. Эта работа идеально подойдет тем, кто взахлеб рассказывает истории друзьям, приправляя их своими острыми наблюдениями, а также тем, кто всегда и во всем привык докапываться до истины. К слову, так можно будет не только изучить мир, но и (если повезет) совершить какое-нибудь важное открытие!
- Дипломат. Работа эта хоть и трудная, но зато интересная! Так, например, дипломаты могут проводить за границей большую часть времени, регулярно общаясь с иностранными партнерами и доказывая, что в России жизнь ничуть не хуже.
- Консультант. Задача этих специалистов, которые востребованы абсолютно во всех сферах, от маркетинга до IT, — передать полезную информацию как можно большему количеству людей. Обычно они проводят мастер-классы, читают лекции или организовывают семинары в любом уголке мира, не привязываясь к какой-то конкретной организации.
- Рекрутер необходим для того, чтобы подбирать идеальные кадры и много общаться с людьми. Для этого им приходится действительно много путешествовать, а если повезет, то можно даже устроиться на работу в международную организацию.
Фото: Shutterstock
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