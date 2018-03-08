Если вы любите открывать для себя новые города и страны, а долгожданного отпуска вам катастрофически не хватает, тогда можно совместить приятное с полезным! Мы составили список самых актуальных профессий, которые вам позволят не только путешествовать, но и заниматься любимым делом.