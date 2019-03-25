10 ценных советов от самых успешных людей планеты, которые пригодятся и вам

Не соглашайтесь на бесперспективные провальные проекты

Помните, что нет ничего дороже, чем ваше время и ваша репутация. Поэтому не тратьте силы и энергию на заведомо никчемные проекты, думая, что «а вдруг из этого что-нибудь выгорит?». Если у вас уже зародились сомнения в самом начале, то и в дальнейшем из этой затеи не выйдет ничего путного. Постарайтесь просто обходить подобные вещи стороной, иначе потом придется долго и тяжело восстанавливаться. «Страшно вспомнить, сколько раз я показывался на ТВ в таких амплуа, о которых и говорить теперь не хочется! Хорошо только то, что я успел пройти это все тогда, когда никто не обращал на меня внимания», – вспоминает о начале своей карьеры сердцеед Джордж Клуни, которому приходилось участвовать в «проходных» сомнительных телешоу.

Забудьте об условностях

Еще один залог успеха, по мнению богатых и знаменитых, - широта взглядов. Другими словами, прекрасно быть профессионалом в чем-либо, однако настоящего признания вы сможете добиться лишь тогда, когда станете учиться чему-то новому, что пойдет на пользу вашему развитию и, соответственно, карьере. Постарайтесь идти в ногу со временем, не отказываясь от благ цивилизации лишь потому, что вы «раньше никогда это не использовали, поэтому даже не знаете, как к нему подступиться». Чем больше вы будете развиваться и самосовершенствоваться, тем большего сможете добиться, проверено.

Научитесь внимательно слушать собеседника

Не перебивайте! Эта ваша черта очень раздражает окружающих и может разрушить даже самые крепкие отношения. И когда в очередной раз вам захочется перебить собеседника на полуслове, просто представьте, чтобы чувствовали вы, если бы оказались на его месте? Приятно ли вам это было бы? К тому же, вместо того, чтобы пытаться перекричать других людей, лучше поступите мудро – дайте возможность высказаться окружающим, внимательно прислушиваясь к тому, что (и как) они говорят. Психологи утверждают, что во время таких процессов можно почерпнуть для себя много важной (и интересной) информации. Научитесь говорить мало и по существу, тогда вы увидите, насколько внимательнее станут прислушиваться к вам люди.