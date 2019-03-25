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10 ценных советов от самых успешных людей планеты, которые пригодятся и вам

Несмотря на то, что многие думают, будто успех приходит лишь к избранным, а остальным нечего и силы тратить – все равно ничего не выйдет, психологи и финансисты утверждают обратное. Абсолютно каждому под силу добиться признания и улучшить свое материальное благополучие, нужно лишь найти подходящую мотивацию, наладить коммуникацию с другими людьми, научиться контролировать свое время и рационально использовать силы и энергию. Passion.ru решил собрать ценные советы от самых успешных людей планеты и составить некую памятку, следуя которой, можно кардинально изменить свою жизнь (если, конечно, вы этого действительно хотите).

Не соглашайтесь на бесперспективные провальные проекты

Помните, что нет ничего дороже, чем ваше время и ваша репутация. Поэтому не тратьте силы и энергию на заведомо никчемные проекты, думая, что «а вдруг из этого что-нибудь выгорит?». Если у вас уже зародились сомнения в самом начале, то и в дальнейшем из этой затеи не выйдет ничего путного. Постарайтесь просто обходить подобные вещи стороной, иначе потом придется долго и тяжело восстанавливаться. «Страшно вспомнить, сколько раз я показывался на ТВ в таких амплуа, о которых и говорить теперь не хочется! Хорошо только то, что я успел пройти это все тогда, когда никто не обращал на меня внимания», – вспоминает о начале своей карьеры сердцеед Джордж Клуни, которому приходилось участвовать в «проходных» сомнительных телешоу.

Забудьте об условностях

Еще один залог успеха, по мнению богатых и знаменитых, - широта взглядов. Другими словами, прекрасно быть профессионалом в чем-либо, однако настоящего признания вы сможете добиться лишь тогда, когда станете учиться чему-то новому, что пойдет на пользу вашему развитию и, соответственно, карьере. Постарайтесь идти в ногу со временем, не отказываясь от благ цивилизации лишь потому, что вы «раньше никогда это не использовали, поэтому даже не знаете, как к нему подступиться». Чем больше вы будете развиваться и самосовершенствоваться, тем большего сможете добиться, проверено.

Научитесь внимательно слушать собеседника

Не перебивайте! Эта ваша черта очень раздражает окружающих и может разрушить даже самые крепкие отношения. И когда в очередной раз вам захочется перебить собеседника на полуслове, просто представьте, чтобы чувствовали вы, если бы оказались на его месте? Приятно ли вам это было бы? К тому же, вместо того, чтобы пытаться перекричать других людей, лучше поступите мудро – дайте возможность высказаться окружающим, внимательно прислушиваясь к тому, что (и как) они говорят. Психологи утверждают, что во время таких процессов можно почерпнуть для себя много важной (и интересной) информации. Научитесь говорить мало и по существу, тогда вы увидите, насколько внимательнее станут прислушиваться к вам люди.

Фото: vostock-photo/shutterstock

Будьте вежливы и пунктуальны

Вежливость – принцип королей. И действительно, если вы хотите продвинуться по службе, заручиться поддержкой окружающих и добиться признания – сначала научитесь ценить время (свое и других людей). Не думайте, что с вами захотят подписать выгодный контракт, если вы приехали не к назначенному сроку, а, скажем, опоздали минут на 15-25. Или если вы систематически срываете встречи без видимых на то причин, ищите постоянные отговорки, почему вы не успели вовремя подготовить контракт, вместо того, чтобы потратить рабочий день и представить все в лучшем виде. То же самое касается и принципов общения. Успешные (и богатые) люди никогда не позволят себе неуважительное или даже хамское общение (не важно, идет ли речь о партнерах, сотрудниках или самых обычных людях).

Делайте упор не на количество, а на качество

Ошибка многих заключается в том, что в погоне за количеством они начинают терять качество и, соответственно, свою репутацию. Помните, что лучше сделать 5 вместо 10 или потратить чуть больше времени, чем конкуренты, но предоставить по-настоящему достойный продукт, а не ширпотреб, который и так заполонил сегодня мировое пространство. И тогда вы сможете выгодно выделиться на фоне остальных – вы будете выдавать хорошее качество и сохраните доверие потребителей. И так во всех сферах деятельности. Не стоит думать, что люди настолько глупы, что им можно регулярно выдавать так называемый фастфуд, убеждая, что это и есть настоящий эксклюзив. Время все равно все расставит по местам, помните об этом.

Не довольствуйтесь малым

Не стоит останавливаться на достигнутом, лучше ставить перед собой новые задачи и цели и делать все для того, чтобы осуществить задуманное. И не подрезайте себе крылья фразами: «Это невозможно сделать», «Я никогда не смогу этого осуществить», «Я этого недостоин» и прочими подобными. Убеждая себя в невозможности осуществления тех или иных задач, вы просто лишаете себя определенных возможностей и шанса изменить жизнь к лучшему. «Хоть я и родился в семье австрийского крестьянина, но всегда мечтал вырваться из деревни и добиться успеха. Сначала я начал качать мускулы, затем я решил сняться в кино, а после -попробовать себя в политике. И вам известно, куда привели меня мои цели - я стал губернатором Калифорнии. А кем бы я был, если бы довольствовался тем, что имел на тот момент? Фермером!», - поделился как-то своим опытом с журналистами Арнольд Шварценеггер.

Фото: vostock-photo/shutterstock

Умейте признавать свои ошибки

Крут не тот, кто никогда не ошибается, а тот, кто умеет признать свою неправоту и не допускать подобные ошибки в будущем. Ведь можно сколько угодно бить себя кулаком в грудь и настаивать на своей точке зрения (которая в итоге окажется, например, провальной) или прислушаться к умным людям и вовремя исправить ситуацию. Богатые и успешные именно так и поступают – они умеют слушать (и слышать) собеседника, не боятся признать, что в каких-то вопросах они разбираются недостаточно хорошо, и в конечном итоге извлечь пользу из любой, даже самой безвыходной ситуации.

Оставайтесь верны себе и своим принципам

Никогда не отказывайтесь от собственных талантов и амбиций, даже если кто-то из вашего окружения считает это пустой затеей. Так, например, очень многие бизнесмены, занимающие верхние строчки в рейтинге «самых богатых людей планеты», признавались, что их родители в детстве видели их кем угодно, но не теми, кем они в итоге стали. Их идеи считали провальными и рекомендовали лучше поступить в какой-нибудь ВУЗ, чем тратить время на собственный бизнес (который, к слову, не у всех получился с первого раза). Однако эти индивиды не обращали внимания на насмешки и продолжали идти к своей заветной цели. Теперь, разумеется, их друзья и родные, думают совершенно иначе.

Не подгоняйте события

Позвольте событиям идти своим чередом – не подгоняйте и не оттягивайте наступление чего-то важного в вашей жизни. Это, конечно, не значит, что вы должны сидеть, сложа руки, нужно лишь вовремя использовать возможности, которые предоставляет вам судьба и не более. «Я, например, никогда ничего специально не планировал в своей карьере, предоставляя возможность жизни идти своим чередом. И благодаря этому все ее эпизоды, словно мозаика, сложились определенным образом, который меня вполне устраивает», – делится своим секретом успеха актер Эван Макгрегор.

Откажитесь от вредных привычек

Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на вредные привычки и наносить непоправимый вред своему здоровью (и своей репутации). В последнее время в мире набирает популярность тренд натуральности (естественности) и здорового образа жизни. Так почему бы вам не пойти в ногу со временем и не избавиться от пагубных пристрастий? Успешные люди рекомендуют отказаться от регулярных вечеринок, после которых вы еле-еле сможете встать с постели и наверняка провалите важные переговоры, и сосредоточиться на тех моментах, которые помогут вам сделать блестящую карьеру. Так, например, голливудский актер Брэд Питт, не отличающийся примерным поведением в юности, утверждает, что здоровый образ жизни – и есть рецепт настоящего успеха: «Было время, когда я мог не спать несколько ночей подряд и после шумных вечеринок был больше похож непонятно на что, чем на человека. Но потом я понял, что, если хочу и дальше оставаться в строю, с нездоровым весельем нужно срочно завязывать».

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: vostock-photo/shutterstock

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