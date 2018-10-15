10 безобидных привычек, сигнализирующих о ваших психологических проблемах

Грызть ногти (ручки, карандаши и тд)

Проблема: перфекционизм

Вы тоже замечали, что при хроническом или ситуативном стрессе, чувстве напряженности, начинаете непроизвольно портить свой маникюр, а точнее, грызть ногти, или откусывать колпачок у ручки и ластик у карандаша? Психологи уверяют, что данные порывы происходят из-за того, что вы сомневаетесь в собственных достижениях, считая их настолько незначительными, что даже не хотите о них и вспоминать. Кроме того, вы стремитесь быть лучшей во всем и везде и не признаете никакого результата, кроме идеального. Перфекционизм, конечно, это неплохо, но вы же помните поговорку, что лучшее – враг хорошего?

Избавление бутылок (и прочей тары) от этикеток

Проблема: поиск гармонии и стабильности в жизни

Если у вас возникает желание оторвать этикетку с бутылки или контейнера, да и просто избавить одежду от этикеток и бирочек, тогда, по словам психологов, вы стремитесь к большему и никак не можете смириться с тем, что имеете на данный момент. Из-за того у вас наблюдается душевный дискомфорт, стремление к изменениям (какими бы они не были) и обостренное желание достичь гармонии во всех сферах своей жизни.

Накручивание волос на палец или перекручивание пуговиц, открывание молнии

Проблема: неуверенность в собственных силах

Если же вы во время важных переговоров (с начальником или даже просто с человеком, который вам очень нравится) непроизвольно теребите локоны, накручиваете волосы на палец, крутите пуговицу на одежде или открываете и закрываете молнию, то это красноречиво свидетельствует о том, что вас терзают внутренние сомнения, вы не можете сделать правильный выбор и постоянно перебираете всевозможные варианты развития событий. Психологи советуют правильно расставлять приоритеты и научиться расслабляться. Ведь, пока вы обдумываете планы и сомневаетесь в правильности своих действий, жизнь проходит мимо.

Страсть к импульсивным покупкам

Проблема: излишняя эмоциональность

Неконтролируемый (или импульсивный) шопоголизм, по мнению экспертов, свидетельствует о том, что вы ощущаете внутреннюю пустоту, не можете справиться с чувством одиночества и недостатком внимания. Вы просто стараетесь компенсировать это определенными товарами, но, увы, пятиминутная радость от процесса покупки вновь сменяется чувством опустошенности и неудовлетворения. Эксперты рекомендуют найти занятие по душе и научиться доводить дело до конца (а не бросать начатое на полпути).