Свадьба всегда окружена повышенным вниманием. Кроме того, ни одно торжество не связано так тесно с суевериями. Народными приметами оговаривается все: от первых утренних мыслей до брачной ночи. Но это все забота молодоженов, а вот тем, кто приглашен на свадьбу, в первую очередь желательно знать: какие подарки принесут новоиспеченной семейной паре счастье, а какие могут спровоцировать негативные события. Passion.ru подскажет, как не ошибиться с выбором.

Свадьба всегда окружена повышенным вниманием. Кроме того, ни одно торжество не связано так тесно с суевериями. Народными приметами оговаривается все: от первых утренних мыслей до брачной ночи. Но это все забота молодоженов, а вот тем, кто приглашен на свадьбу, в первую очередь желательно знать: какие подарки принесут новоиспеченной семейной паре счастье, а какие могут спровоцировать негативные события. Passion.ru подскажет, как не ошибиться с выбором.

Что можно дарить на свадьбу

Выбирая подарок на свадьбу, стоит учитывать несколько нюансов. Если молодожены – счастливчики, въезжающие после свадьбы в свою новую личную квартиру, то им можно дарить практически все, что связано с домашним хозяйством и уютом. Постельное белье, пледы, предметы кухонной утвари: кастрюли, столовые и чайные сервизы, горшки для запекания и т.п. Кроме того, удачным подарком станет крупная и мелкая бытовая техника: тостеры, аэрогрили, мультиварки, СВЧ-печи, пылесосы и соковыжималки.

Однако если вы соберетесь дарить технику, то лучше заранее договориться с остальными гостями или обговорить подарок с невестой (женихом), чтобы не повторяться.

Если молодожены будут жить с родителями или на съемной квартире, то лучше сделать акцент на подарках личного характера. Дарите подарочные сертификаты на электронику, косметику, парфюмерию, ювелирные украшения и туристические путешествия. Подойдут банные наборы – 2 халата и полотенца; продуктовые корзины с разными деликатесами, фруктами и качественным вином. Можно подарить и телевизор, «blu-ray» плеер, музыкальный центр.

Если молодожены – люди высокого социального статуса, то не стоит тратить деньги на материальные подарки (у них и так все есть). Лучше подарите приятные впечатления. Например, коробку с бабочками. Бабочка – древний символ души (Психея), а свадьба – соединение двух любящих душ, поэтому ваш подарок будет не только красивым и эффектным, но еще и принесет молодой паре счастье.

Подарите молодоженам впечатление, например, коробку с бабочками

Еще один вариант невещественного подарка – полет на двоих в аэротрубе. Это «подношение» символизирует парение чувств, и дарит незабываемые ощущения. Как вариант – полет на вертолете, спортивном самолете или воздушном шаре.

Если молодожены – люди не очень юные, то в качестве символичного подарка подойдет художественная композиция из двух лебедей или голубей (статуэтка, картина, настенный гобелен). Эти птицы – знак верности, нежной любви и, опять-таки, единения душ.

Хотите пожелать молодым достатка и здоровых детишек – подарите красивую икорницу и пару килограммов икры. Только заранее удостоверьтесь, что она отменного качества.

Символичным подарком станут и цепочки из драгоценных металлов для невесты и жениха. Это – знак уз, которые связывают любящие сердца. А если хотите, чтобы ваш дар был еще и оригинальным, закажите цепочки у ювелира, попросив из звеньев выложить имена молодоженов: на мужской – имя невесты, а на женской – имя жениха.

Знаковым подарком станет семейный портрет – молодожены в исторических нарядах. Сейчас очень популярны фотографии на холсте, где современные лица помещены в известные картины и адаптированы к цветам эпохи написания полотна. Такой дар положит начало семейным традициям и будет потом передаваться из поколения в поколение.

Не стесняйтесь дарить деньги. Как правило, на «вырученную» сумму молодожены заранее планируют какие-то покупки, путешествия, выплату кредита за свадебные мероприятия и т.п. И чаще всего им приятнее получить конвертик с денежкой, пусть и с не очень большой, чем 25-й сервиз или 8-й комплект постельного белья. Не говоря уже о том, что вкусы у всех разные, и кто-то предпочитает спать на шелке и есть из фарфоровых тарелок, а кто-то в восторге от цветного стекла и льняных простыней.

Не стесняйтесь дарить деньги

Почему-то в последнее время считается, что деньги не дарят тем, кто старше дарителя, тем, с кем вы не очень близко знакомы, а также состоятельным людям. Все это – придумки. Малознакомым людям стоит дарить именно конверт с деньгами, чтобы не оказалось, что вы преподнесли вещь, которая им совершенно не нужна. Богатые люди потому и богатые, что умеют ценить каждый рубль. А молодоженам в возрасте деньги нужны не меньше, чем юным.

Что не стоит дарить на свадьбу

На свадьбу не принято дарить колюще-режущие предметы. Сюда входят – ножи, вилки, сувенирные кинжалы и сабли, наборы инструментов, шляпные и галстучные булавки. А еще – бритвы, даже электрические. Это к постоянным ссорам между молодоженами.

Запрет распространяется на любой антиквариат и на картины старых мастеров. Считается, что энергетика, накопившаяся в этих предметах за долгие годы, отрицательно повлияет на семейную жизнь и заставит молодых подстраиваться под те стереотипы поведения, которые были свойственны прежним хозяевам вещи.

Красиво упакованный свадебный подарок порадует молодоженов

Кроме того, не дарят носовые платки – это к слезам. По традиции, только невеста может подарить своему суженому платок, сделанный своими руками и с вышитой монограммой будущего мужа. Так она демонстрирует, что готова разделить с ним все тяготы и утолить все печали.

Воздержитесь от желания порадовать молодоженов оригинальным растением в горшке. Даже бонсай-сосна – символ семейного счастья и долголетия, в качестве подарка на свадьбу не приветствуется. Считается, что цветы в горшках плохо сказываются на здоровье молодых и на их способности зачать и родить здоровых и крепких детей.

Не дарят и часы – ни наручные, ни настенные. Они символизируют скорую разлуку. Раньше вообще считалось, что у тех молодоженов, которым подарили хронометр, осталось совсем немного времени на семейное счастье, и что они либо быстро разведутся, либо кто-то из них рано овдовеет.

Откажитесь от идеи подарить невесте гребни и заколки – это к ссорам и к постоянной «зажатости» молодой жены. Муж будет во всем ее ограничивать, а она не сможет ему противиться. Приблизительно по той же причине не дарят жениху запонки и зажимы для галстука – супруг превратится в подкаблучника.

Дурной знак – подарить молодоженам зеркало. Считается, что в семье будет «процветать» эгоизм, муж и жена не смогут придти к согласию.

Если решите подарить вазу, то обязательно наполните ее водой и поставьте в нее букет цветов. Пустой сосуд предвещает бездетность. Если по каким-то причинам вазу с водой дарить неудобно (например, вы дарите подарок в ЗАГСе или торжество проходит на природе), то наполните ее конфетами, это станет символом сладкой жизни.

Кроме того, неудачным подарком считаются очень хрупкие вещи и изделия из тонкого стекла. Объясняется это тем, что в свадебной кутерьме эти предметы легко разбить, и в этом случае точно так же разрушится и семейная жизнь тех, кому этот подарок предназначался.

Не стоит дарить климатическую технику типа вентиляторов и кондиционеров. Считается, что это к ветреным отношениям и к быстрому охлаждению чувств.

Если преподносите невесте букет роз, то перед тем, как их завернут в красивую упаковку, собственноручно обломайте со стеблей шипы. Так вы убережете новобрачную от травм, а ее семейную жизнь – от «уколов судьбы».

Лучше не дарить наборы свечей – считается, что счастье растает так же быстро, как свеча.

Свечи тоже входят в список нежелательных подарков

Вообще-то, можно «нейтрализовать» негатив от нежелательных свадебных подарков, взяв за них денежку, то есть, не подарить их, а как бы «продать».

Однако надо учитывать характер родственников молодоженов. Если среди них есть так называемые «кликуши», которые во всем видят дурные знаки, от «запрещенных» даров лучше воздержаться. Вы же не хотите, чтобы близким вам людям испортили свадьбу причитаниями, что не видать им теперь счастливой семейной жизни, раз им подарили, допустим, набор ножей. Чужие отрицательные эмоции порой притягивают неприятности гораздо активнее, чем все «недопустимые» подарки вместе взятые. Так что лучше не рисковать.

Какой подарок вы бы хотели получить на свадьбу?

Надежда ПОПОВА

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