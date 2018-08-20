Стоит ли брать фамилию супруга, если вы выходите замуж после 30 лет

Законный брак

Какими бы прогрессивными и современными ни были отдельные представительницы нашего общества, большинство женщин по-прежнему хотят выйти замуж. Да, для какой-то части девушек это самоцель, но хочется надеяться, что большинство делают это по-любви. И логическим продолжением любви в нашей стране считается свадьба.

Есть пары, которым и правда «просто хорошо вместе без всех этих штампов». Но очень часто (не всегда) эта формулировка значит лишь то, что мужчина не хочет жениться. В таком случае подсознательно женщина все равно воспринимает такие отношения как неполноценные. И даже если для вас искренне не важны эти условности, большая часть общества все равно до сих пор по-разному воспринимает замужнюю женщину и ту, которая живет в гражданском браке. Тут работают мощные социальные стереотипы.

Это одна из важных причин, почему люди продолжают жениться. Иначе все бы просто жили счастливо в отношениях без штампов. Другие две причины — общее имущество и общие дети.

И как официальный брак — это внешнее логическое подтверждение того, что у пары полноценные здоровые отношения, построенные на взаимном уважении (в идеале, конечно же). Так и смена фамилии — это часть традиционного брачного ритуала.