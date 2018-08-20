Стоит ли брать фамилию супруга, если вы выходите замуж после 30 лет

Законный брак
Какими бы прогрессивными и современными ни были отдельные представительницы нашего общества, большинство женщин по-прежнему хотят выйти замуж. Да, для какой-то части девушек это самоцель, но хочется надеяться, что большинство делают это по-любви. И логическим продолжением любви в нашей стране считается свадьба.
Есть пары, которым и правда «просто хорошо вместе без всех этих штампов». Но очень часто (не всегда) эта формулировка значит лишь то, что мужчина не хочет жениться. В таком случае подсознательно женщина все равно воспринимает такие отношения как неполноценные. И даже если для вас искренне не важны эти условности, большая часть общества все равно до сих пор по-разному воспринимает замужнюю женщину и ту, которая живет в гражданском браке. Тут работают мощные социальные стереотипы.
Это одна из важных причин, почему люди продолжают жениться. Иначе все бы просто жили счастливо в отношениях без штампов. Другие две причины — общее имущество и общие дети.
И как официальный брак — это внешнее логическое подтверждение того, что у пары полноценные здоровые отношения, построенные на взаимном уважении (в идеале, конечно же). Так и смена фамилии — это часть традиционного брачного ритуала.
«Традиционный менталитет построен по патрахрзильному типу. И даже если мужчина декларирует современный ценности, он неосознанно все равно будет обижен, если женщина при вступлении в брак не возьмет его фамилию. Новым ценностям от силы лет 50, но старые установки — более древние, они глубже лежат и работают бессознательно. В нашей культуре в течение очень долгого времени было принято, что женщина идет замуж — значит «за мужа», она принимает его фамилию и становится уже не одинокой, а присвоенной».
А как же равноправие, феминизм?
На сегодня в российском обществе нет единой принятой для всех модели отношений. Пожалуй, можно выделить три основных направления. Первое — это традиционные ценности, патриархальные взгляды: мужчина доминирует, он добытчик, она хранительница очага, он несет основную финансовую нагрузку, она снимает с него большинство бытовых обязанностей, берет на себя работу по дому. В таких отношениях сомнений, брать или нет, фамилию мужа, как правило, не возникает, вне зависимости от возраста вступления в брак.
Второй вариант — партнерские отношения, прозападные ценности. В этом случае мужчина и женщина одинаково много работают и зарабатывают, оба готовят и моют посуду, делают уборку в доме, и в декрет может пойти не женщина, а мужчина — решение принимают совместно, взвешивая все за и против. Начнем с того, что таких отношений не так уж много. Даже в парах, где у женщины не менее успешна карьера, чем у мужчины (или даже более), жена все равно хочет, чтобы мужчина был мужчиной: проявлял характер, зарабатывал больше, был сильнее физически. И официальный брак для таких женщин, как правило, все равно предпочтительнее, чем гражданский.
«В большинстве случаев мы наблюдаем «сказку о партнерских отношениях»: женщина говорит «мы равны», а на деле требует (или просто ожидает) от мужчины традиционных ценностей: чтобы зарабатывал, прикрывал, решения принимал. Она может не формулировать этого прямо, но если мужчина не дает ей этого, она фрустрирует: срабатывает глубокая ментальность славянской женщины. В результате это приводит к конфликтам, потому что выясняется, что выходя замуж, женщина все-таки рассчитывала «спрятаться за мужа», быть у него под защитой, «опереться на мужское плечо». Это и есть традиционные ценности».
Поэтому если женщина подсознательно ждет от мужчины этих традиционных проявлений, значит и она должна предоставить ему традиционное право «присвоить ее»: взять фамилию мужа. Иначе получается нечестно. Либо будьте действительно равными партнерами без скрытых ожиданий — почему бы и нет, имеете право.
Третий вариант — феминистский. Тут все просто. Если женщина настоящая феминистка, ей вообще не нужен брак в традиционном понимании. Ей действительно будет достаточно счастливых отношений с любимым мужчиной, а все эти формальности искренне кажутся пережитком прошлого. Права на собственность и алименты на детей можно оформлять и без брака. Но тогда речь о смене фамилии в принципе не идет, потому что ей нет необходимости вступать в официальный брак. Если же все-таки хочется замуж и носить кольцо на безымянном пальце, то феминизмом здесь и не пахнет.