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Чествование матрон, языческая Ночь матери и не только: впечатляющие женские праздники в истории

На протяжении всей истории человечества женщина занимала подчиненное положение в семье и в обществе. И только последние сто лет кардинально изменили ситуацию. Дамы добились права голосовать, осуществлять финансовые операции, учиться наравне с мужчинами. 8 марта, Международный женский день, из дня солидарности женщин в борьбе за свои права и эмансипацию в России превратился в праздник весны и женственности. Традиционно женские праздники существовали и раньше, семейный психолог психотерапевтического центра «Беркана» Юлия Кроха собрала наиболее известные из них — специально для Passion.ru.
Юлия Кроха,
семейный психолог психотерапевтического центра «Беркана»

Античность и славянские корни

Фракию, самую северную часть Греции, гористую и неплодородную, населяли суровые люди. Они с пренебрежением относились к своим женщинам, поклонялись виноградной лозе и Дионису, богу виноделия, от даров которого – вина, больше всего страдали женщины. По мнению мужчин, напиваясь, женщины становились агрессивными и творили всяческие непотребства. Кстати, здесь же жили и амазонки, которые вообще избавились от мужчин в своей жизни, они считали их слабыми и никчемными созданиями. Именно там, в небольших поселениях Моноклисия и Неа Петра до сих пор отмечают 8 января праздник гинейкратии, власти женщин или женский фестиваль в Греции. В этот день все домашние хлопоты и заботу о детях берут на себя мужчины, а женщины устремляются в кафе и отмечают на полную катушку. Во второй половине дня женщины отправлялись к Бабо – женщине-повитухе или просто старейшим женщинам селения и приносили им подарки в дань уважения к их жизненному опыту.

8 января в славянской традиции знаменит как праздник Бабьи каши, день, когда чествовали повитух, женщин, которые сопровождали других женщин в самой главной женской инициации – в рождении ребенка и старших женщин рода. В этот день им дарили подарки, а они в ответ обсыпали детей зернами пшеницы с пожеланиями легкой доли и щедрой судьбы. Думаю, не случайно, что день праздника и традиция чествовать повитух и старейших женщин рода и в Греции и у славян перекликаются, ведь коллективное бессознательное едино у всех жителей Земли.

В Древнем Риме в первый день весны, 1 марта, отмечали праздник матрон, то есть замужних женщин, который назывался Матроналии. По преданию этот праздник был учрежден Ромулом в честь римских жен, которые остановили войну римлян и сабинян. В этот день было принято делать подарки женам, замужние дамы облачались в красивые одежды и делали приношения в честь Юноны Люцины, богини-покровительницам материнства. Рабыням в этот день давали выходной.

Фото: Vostock Photo/Shutterstock

Средневековье

В средневековье большинство языческих праздников было заменено христианскими, их праздновали примерно в то же время, чтобы привыкший к праздникам простой народ не чувствовал себя обделенным. С приходом христианства женщина стала восприниматься как сосуд греха и скверны из-за праматери Евы, которая дала вкусить Адаму яблоко познания в Эдемском саду. Поэтому в Средневековье как таковых праздников в честь женщин не было, они были вытеснены празднованиями дней памяти женщин-святых и праздников, связанных с вехами жизненного пути Марии, матери Божьей, но никаких особых излишеств для женщин не подразумевали.

Понятно, что дикую женскую природу, которую так боялись мужчины, сложно было обуздать запретами, но со времен усиления церкви это становилось все опаснее и опаснее. Во времена инквизиции любую женщину можно было обвинить в колдовстве и сжечь на костре как ведьму.

Единственный праздник, который был посвящен женщинам, это день матери, праздновавшийся в Англии в XV веке. В те времена, многие дети работали вдали от дома и в единственное воскресенье в году, четвертое воскресенье Великого поста, их отпускали домой. Они приносили цветы и небольшие подарки своим мамам и бабушкам. Со временем появилась традиция дарить мамам так называемый «материнский торт», который добавлял празднику особую торжественную атмосферу. Со временем, день матери стали отмечать почти во всех странах мира. В России он приходится на последнее воскресенье ноября, во Франции и Швеции – в последнее воскресенье мая, в Армении – 23 апреля.

Есть еще один праздник, посвященный матери, который отмечали задолго до Средневековья и который имеет северные языческие корни. Это Ночь матери, которая отмечается 20 декабря перед зимним солнцестоянием. В самую длинную ночь в году великая мать открывает двери в иной мир. Вся работа по дому должна быть завершена, столы ломятся от всяких вкусностей, закрома полны и мать рода благодарит богов за поддержку в течение года. Самый главный атрибут праздника – венок из еловых лап, венок Йоля, который знаменует собой цикличность всего живого – цикл смерти-рождения. В Ночь матери женщины впускали в дом новую жизнь, ведь по поверью в эту ночь рождается бог света.

Фото: Vostock Photo/Shutterstock

Православная традиция

В православии, как в христианстве, множество праздников, посвященных Богоматери и женщинам-святым, но есть один исконно женский праздник, в который чествовали всех женщин. Он отмечается в третье воскресенье после Пасхи и посвящен подвигу жен-мироносец– Марии Магдалене, Марии Клеоповой, Саломеи, Марфы и Марии, Сусанны и других. Эти женщины пришли ко гробу Господню в воскресенье, чтобы умаслить его тело мирой, ритуальными благовониями, и первыми увидели, что тело Спасителя исчезло. Затем Иисус явился Марии Магдалене, и сказал, чтобы передала ученикам благую весть о его воскрешении из мертвых.

Праздник жен-мироносиц считается праздником всех женщин, что верно следуют своему долгу, выполняя подчас незаметную, но такую важную работу – обустраивают быт, готовят пищу, лечат, заботятся о мужчинах, позволяя им следовать своему предназначению.

Текст: Юлия Кроха

Фото: Vostock Photo

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