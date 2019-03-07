Чествование матрон, языческая Ночь матери и не только: впечатляющие женские праздники в истории

Античность и славянские корни

Фракию, самую северную часть Греции, гористую и неплодородную, населяли суровые люди. Они с пренебрежением относились к своим женщинам, поклонялись виноградной лозе и Дионису, богу виноделия, от даров которого – вина, больше всего страдали женщины. По мнению мужчин, напиваясь, женщины становились агрессивными и творили всяческие непотребства. Кстати, здесь же жили и амазонки, которые вообще избавились от мужчин в своей жизни, они считали их слабыми и никчемными созданиями. Именно там, в небольших поселениях Моноклисия и Неа Петра до сих пор отмечают 8 января праздник гинейкратии, власти женщин или женский фестиваль в Греции. В этот день все домашние хлопоты и заботу о детях берут на себя мужчины, а женщины устремляются в кафе и отмечают на полную катушку. Во второй половине дня женщины отправлялись к Бабо – женщине-повитухе или просто старейшим женщинам селения и приносили им подарки в дань уважения к их жизненному опыту.

8 января в славянской традиции знаменит как праздник Бабьи каши, день, когда чествовали повитух, женщин, которые сопровождали других женщин в самой главной женской инициации – в рождении ребенка и старших женщин рода. В этот день им дарили подарки, а они в ответ обсыпали детей зернами пшеницы с пожеланиями легкой доли и щедрой судьбы. Думаю, не случайно, что день праздника и традиция чествовать повитух и старейших женщин рода и в Греции и у славян перекликаются, ведь коллективное бессознательное едино у всех жителей Земли.

В Древнем Риме в первый день весны, 1 марта, отмечали праздник матрон, то есть замужних женщин, который назывался Матроналии. По преданию этот праздник был учрежден Ромулом в честь римских жен, которые остановили войну римлян и сабинян. В этот день было принято делать подарки женам, замужние дамы облачались в красивые одежды и делали приношения в честь Юноны Люцины, богини-покровительницам материнства. Рабыням в этот день давали выходной.