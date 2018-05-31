Как отвечать на детские вопросы: 5 правил от сексолога

«Изображение и описание половых отношений между мужчиной и женщиной» относится к информации, имеющей ограничения по возрасту. Но пока вы перейдете к описанию, а ребенок достигнет нужного возраста, он должен уже понимать, о чем речь. Когда же начинать разговоры?
Когда начинать
Процесс сексуальности закладывается еще в перинатальном периоде. Об этом довольно подробно рассказано вот здесь.
До трех лет ребенок активно изучает себя самого и окружающий мир в пределах досягаемости. Именно это изучение к трем годам приводит его к тем самым вопросам, которые так шокируют некоторых родителей: «Почему мальчики писают стоя, а девочки сидя? Почему у мамы большая грудь, а у папы — нет? А у меня какая будет? Откуда берутся дети?» Именно с трех лет ребенок начинает интересоваться противоположным полом — как объектом, который отличается от него самого. И именно с этого возраста можно говорить о сексе.
Конечно, если ребенок ни о чем «таком» не спрашивает, то специально заводить разговор не надо. Но как показывает практика, вопросы есть всегда. Ребенок исследует мир. С трех до пяти лет его интересует теория. А где-то с пяти-шести — уже практика. В три года ему достаточно знать, что он не в капусте нашелся, а вырос у мамы в животике из двух клеточек. Но в пять ему станет интересно, что за клеточки и как они оказались в животе у мамы.
Это естественное развитие сексуальности. И если ребенок дорос до школьного возраста, а «неприличных» вопросов так и не задал, это в большинстве случаев означает, что родители его спугнули, сделали тему половых органов и продолжения рода табуированной. У меня были, например, клиенты, которых очень напугало, что их сыновья (трех и шести лет) при купании стали рассматривать пенисы друг друга. И тогда родители устроили им разбор полетов. Все! Дети знают, что у родителей о пенисах точно нельзя спрашивать… Важно не просто говорить с ребенком о сексе, а правильно на эту тему разговаривать. Потому что большую часть комплексов, которые во взрослом возрасте могут вылиться в серьезные проблемы, неосознанно навешивают своим детям родители. Из-за того, что не знают, как ответить на вопросы малыша.
Как отвечать на неудобные вопросы
Какие важные правила надо соблюдать, когда говорите с ребенком о сексе? Советы для родителей, у кого дети до 12 лет. Для категории 12+ все иначе: меняется весь характер дето-родительских отношений, появляются альтернативные источники информации (Google, например), да и законы начинают работать с учетом возрастных ограничений. Когда ребенок задает интимный вопрос, неподготовленного родителя это может напугать. Даже если и напугал, то не надо всем своим видом это показывать. Не следует и в панике выяснять, откуда в его детской голове такие мысли. Отправлять его за ответом к другому родителю тоже плохая идея. Сделайте глубокий вдох и следуйте правилам.
Не высмеивайте
Даже малейшая ухмылка может обидеть, а уж тем более ироничная фраза. И в следующий раз к вам никто не придет за советом. Ребенку важно знать с малых лет, что к родителям можно обратиться с любым вопросом. Даже если ребенок коверкает какое-то слово, то не спешите его исправлять, это можно будет сделать в самом процессе разговора.
Не выдумывайте
Родители всегда что-то придумывают. Даже те, кто сообразил (это в условиях задымленного мегаполиса!), что не сможет предъявить ни аиста, ни капусту, все равно склонны к сочинительству.
Например, в российской культуре принято давать смешные названия гениталиям: краники, пипки, персики... Впоследствии такая информация может сформировать много комплексов (вплоть до сексуальных дисфункций). Скажите ребенку правду. Что дети рождаются взрослыми: мужчиной и женщиной. Что главное отличие мужчины от женщины — это половые органы. Они выглядят и называются по-разному. Мужские гениталии называются пенис (латынь), а у женщины — вульва (латынь). Эти слова не надо стесняться произносить. Вам же не стыдно называть сердце — сердцем, а кишечник — кишечником?
Поинтересуйтесь мнением ребенка по этому вопросу
Это важный момент в общении. Чтобы понять, что именно вам надо рассказать, узнайте, что о данном вопросе думает ваш малыш и что ему уже известно. Спросил: «Откуда берутся дети?» Так и скажите: «О! Это очень интересно… А ты как думаешь?» Слушайте внимательно, не отвлекаясь, и лучше глядя глаза в глаза — так формируется доверие. Для вас же важно доверие вашего ребенка?
Не повышайте тон
Даже если вам неловко отвечать на такие вопросы, всегда стройте разговор в положительном ключе. Никаких строгих взглядов и серьезного вида, а тем более испуганных возгласов — даже если версии и априорные знания ребенка покажутся вам шокирующими.
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