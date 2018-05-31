Как отвечать на детские вопросы: 5 правил от сексолога

До трех лет ребенок активно изучает себя самого и окружающий мир в пределах досягаемости. Именно это изучение к трем годам приводит его к тем самым вопросам, которые так шокируют некоторых родителей: «Почему мальчики писают стоя, а девочки сидя? Почему у мамы большая грудь, а у папы — нет? А у меня какая будет? Откуда берутся дети?» Именно с трех лет ребенок начинает интересоваться противоположным полом — как объектом, который отличается от него самого. И именно с этого возраста можно говорить о сексе.

Конечно, если ребенок ни о чем «таком» не спрашивает, то специально заводить разговор не надо. Но как показывает практика, вопросы есть всегда. Ребенок исследует мир. С трех до пяти лет его интересует теория. А где-то с пяти-шести — уже практика. В три года ему достаточно знать, что он не в капусте нашелся, а вырос у мамы в животике из двух клеточек. Но в пять ему станет интересно, что за клеточки и как они оказались в животе у мамы.