Истории выпускниц «Института благородных девиц», или Какие женские уловки того времени актуальны и сейчас

Сама идея женских учреждений образования пришла в голову Екатерине II, одной из наиболее образованных женщин своего времени. По ее мнению, будущих фрейлин, матерей и патриоток следовало изъять из семей, где процветало дремучее невежество, и дать им блестящее образование. Первым в России подобным заведением стал Смольный институт, который вначале назывался «Императорское воспитательное общество благородных девиц». Основными изучаемыми предметами были закон божий, языки – родной и иностранные, домоводство. Уделялось внимание и склонностям девушек к пению, танцам, музицированию.
«История Глафиры Ржевской – «ода невинности» и «супружеское счастье»»
Глафира Ржевская, одна из первых выпускниц Смольного института, любимица императрицы Екатерины Великой и ее фрейлина, закончившая образование в 1776 году с первою золотой медалью и «шифром» — инициалами Екатерины на бело-золотом банте. Глафира Ивановна, в девичестве Алымова, была последней из девятнадцати детей полковника Алымова. Смерть мужа произвела неизгладимое впечатление на мать будущей институтки, поэтому особых сил к воспитанию дочери она не испытывала. Глафира, несмотря на отсутствие материнской любви, отличалась невероятно веселым характером, императрица даже именовала ее «любимая Алимушка, которая может развеселить даже монахинь».
Воспоминания Глафиры строятся вокруг ее взаимоотношений с Иваном Ивановичем Бецким, первым куратором Смольного института. Невинная Глафира, с шести лет отданная в институт, настолько вскружила голову пожилому человеку, что его разбил паралич, после того как она с юным супругом Алексеем Ржевским покинула его дом. В своих записках Глафира Ивановна пишет о том, что Иван Иванович предлагал ей выбор – «хочешь ли ты видеть меня отцом или мужем?», на что она неизменно отвечала – отцом. Постоянные упоминания о том, что она не понимала, что Иван Иванович влюблен в нее, мне кажутся скорее данью романтическому канону повествования, характерному для XVIII века. Язык воспоминаний сложен, само повествование дидактично, но представляет интерес с точки зрения описания придворных интриг.
Фото: Wikipedia
Ее обручение с Алексеем Ржевским было одобрено самой императрицей и устроено графом Орловым в пику Бецкому. По меркам того времени, брак был счастливым, в нем родилось четверо сыновей и одна дочь. Придворный поэт Державин даже посвятил их браку одну из своих од, «Счастливое семейство».
Второй брак Глафиры Ивановны, в 50 лет влюбившейся в мужчину на 20 лет ее младше, был мезальянсом (так как Ипполит Маскле не был даже дворянином) и вызвал немало пересудов при дворе. Но нужно отдать должное предприимчивости Глафиры Ржевской – бывшая институтка обладала сильным характером и выхлопотала у Александра I дворянский титул для будущего супруга. Александр I, кстати, сказал ей: «Никто не вправе разбирать, сообразуется ли такое замужество с нашими летами и положением в свете. Вы имеете полное право располагать собою и, по-моему, прекрасно делаете, стараясь освятить таинством брака чувство, не воспрещаемое ни религией, ни законом чести» и тем самым поставил точку в обсуждениях о правомерности этого брака.
Фото: Eastnews
История Анны Дубровиной (Стерлиговой) или «потеря имущества»
История другой выпускницы, Анны Дубровиной, в основном, посвящена истории потери имущества ее отцом. Он купил землю, на которую был наложен запрет, и записки Анны Владимировны рассказывают о долгом пути возвращения имения. Ее воспоминания изобилуют бытовыми подробностями, она тяжело адаптировалась к жизни в институте, чувствовала себя одинокой. Нормы и правила поведения, наказания, жизнь впроголодь, невкусный «кислый» хлеб, все это вызывает сочувствие у читателя, твердые накрахмаленные платья, подъем по звонку колокольчика и умывание ледяной водой.
Ей прекрасно удалось передать атмосферу Екатерининского Института благородных девиц, раскрыть характеры преподавателей, классных дам, высочайших особ, присутствовавших на вечерних молитвах и на праздниках. Анна также рисует помещения института, классные комнаты, гостиные, где девочки готовили уроки и занимались рукодельем, дортуары (спальни), ряд кроватей и где ночами, возле горящих ночников, девочки читали книги. Описывая распорядок дня, время приемов пищи, утренние и вечерние молитвы, приготовление уроков, дружбу «кучками», то есть небольшими группами, именины девочек, Анна дает представление о жизни в институте в 1850-56 гг. В истории она оставила след только как автор этих воспоминаний, поэтому мы ничего не можем сказать ни о ее браке со Стерлиговым, ни о ее детях.
Фото: Vostock Photo/Shutterstock
История Елизаветы Водовозовой или «совместное дело»
Елизавета Цевловская (Водовозова), педагог, писательница, мемуаристка, оставила, пожалуй, самые интересные воспоминания, которые называются «На заре жизни». Она обучалась в Смольном в 1859-1962 гг., у великого русского педагога К.Н. Ушинского, под воздействием которого она выбрала свою будущее призвание. Описывая образование в Смольном институте, она резко критикует его, называя оторванным от всякой действительности. Вместе с тем, ее мемуары очень человечны, она рассказывает о шалостях институток, например, о поливании духами пальто учителей, о стыде перед бедностью родителей, о доброте медперсонала в лазарете. Сразу же после выпуска, в 1962 году она выходит замуж за другого преподавателя Смольного, Василия Ивановича Водовозова. У них рождается трое сыновей, Елизавета Николаевна совместно с мужем много путешествуют, изучают опыт детских садов за границей, в Германии и Швейцарии, принимают участие в либеральном движении 60-х гг. Пишет книги, посвященные воспитанию детей от ноля и до восьми лет. Самым главным в развитии детей Елизавета Водовозова считает игры, песни и сказки на русском языке, много сотрудничает с педагогическими изданиями. Ее стратегией взаимодействия с мужчинами можно считать взаимное дело и совместные интересы, духовное партнерство, что очень актуально и для сегодняшних дней.
Текст: Юлия Кроха
Фото: Vostock Photo, Eastnews, Wikipedia
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