Истории выпускниц «Института благородных девиц», или Какие женские уловки того времени актуальны и сейчас

Сама идея женских учреждений образования пришла в голову Екатерине II, одной из наиболее образованных женщин своего времени. По ее мнению, будущих фрейлин, матерей и патриоток следовало изъять из семей, где процветало дремучее невежество, и дать им блестящее образование. Первым в России подобным заведением стал Смольный институт, который вначале назывался «Императорское воспитательное общество благородных девиц». Основными изучаемыми предметами были закон божий, языки – родной и иностранные, домоводство. Уделялось внимание и склонностям девушек к пению, танцам, музицированию.

«История Глафиры Ржевской – «ода невинности» и «супружеское счастье»»

Глафира Ржевская, одна из первых выпускниц Смольного института, любимица императрицы Екатерины Великой и ее фрейлина, закончившая образование в 1776 году с первою золотой медалью и «шифром» — инициалами Екатерины на бело-золотом банте. Глафира Ивановна, в девичестве Алымова, была последней из девятнадцати детей полковника Алымова. Смерть мужа произвела неизгладимое впечатление на мать будущей институтки, поэтому особых сил к воспитанию дочери она не испытывала. Глафира, несмотря на отсутствие материнской любви, отличалась невероятно веселым характером, императрица даже именовала ее «любимая Алимушка, которая может развеселить даже монахинь».

Воспоминания Глафиры строятся вокруг ее взаимоотношений с Иваном Ивановичем Бецким, первым куратором Смольного института. Невинная Глафира, с шести лет отданная в институт, настолько вскружила голову пожилому человеку, что его разбил паралич, после того как она с юным супругом Алексеем Ржевским покинула его дом. В своих записках Глафира Ивановна пишет о том, что Иван Иванович предлагал ей выбор – «хочешь ли ты видеть меня отцом или мужем?», на что она неизменно отвечала – отцом. Постоянные упоминания о том, что она не понимала, что Иван Иванович влюблен в нее, мне кажутся скорее данью романтическому канону повествования, характерному для XVIII века. Язык воспоминаний сложен, само повествование дидактично, но представляет интерес с точки зрения описания придворных интриг.