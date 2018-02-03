Гостевой брак — это еще более холиварная тема, чем гражданский. Проще понять людей, которые живут вместе, но не регистрируют отношения, чем тех, кто поставил штамп, но продолжает «встречаться» с законным супругом.
Отношения между мужчиной и женщиной сложно подогнать под какой-то стандарт, равно как и спрогнозировать сценарий их развития. Зачастую гостевой брак — это вынужденный формат, в некотором роде спасательный круг для двух любящих друг друга, но несовместимых в бытовом плане людей, а иногда осознанный выбор пары. Жизнь нередко вносит свои коррективы, и поводов разъехаться или не съезжаться вовсе может быть масса.