Гостевой брак — это еще более холиварная тема, чем гражданский. Проще понять людей, которые живут вместе, но не регистрируют отношения, чем тех, кто поставил штамп, но продолжает «встречаться» с законным супругом.

Отношения между мужчиной и женщиной сложно подогнать под какой-то стандарт, равно как и спрогнозировать сценарий их развития. Зачастую гостевой брак — это вынужденный формат, в некотором роде спасательный круг для двух любящих друг друга, но несовместимых в бытовом плане людей, а иногда осознанный выбор пары. Жизнь нередко вносит свои коррективы, и поводов разъехаться или не съезжаться вовсе может быть масса.

Но одно дело, когда разлука вынужденная: партнеры живут в разных городах, а то и странах, у каждого своя работа, но они хотят считать себя парой, в том числе и юридически. Другое дело, когда к совместному проживанию нет никаких объективных препятствий, а муж и жена все равно живут каждый на своей территории и ходят друг к другу на свидания. В чем смысл такого странного, на первый взгляд, выбора?